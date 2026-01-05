Gold Nestor Glob System Trading

Vollständig automatisierter Expert Advisor für den Handel mit mehreren Symbolen und Zeitrahmen, mit spezieller Optimierung für XAUUSD, der keine externe Konfiguration oder manuelle Eingriffe erfordert.

Der EA verwaltet selbstständig Eingaben, Stop-Loss, Take-Profit und Risikokontrolle, wobei der Kapitalschutz gegen ungünstige Marktbewegungen im Vordergrund steht. Seine interne Logik vermeidet ungültige Auftragsänderungen und passt sich an die Ausführungsbedingungen an, die für Netting-Konten erforderlich sind, wobei er die MQL5-Marktstandards vollständig einhält.

Hauptmerkmale

Kompatibel mit allen Symbolen (Forex, Metalle, Indizes je nach Broker).

Funktioniert auf allen Zeitrahmen .

Automatische Risiko- und Positionsgrößenverwaltung.

Schutz gegen gegenläufige Bewegungen und hohe Volatilitätsbedingungen.

Optimierte Ausführung, um Fehler bei der Auftragsänderung zu vermeiden.

Kein Grid, kein Martingal, kein erzwungenes Over-Leveraging.

Vollständig automatisiert: installieren und handeln.

Trading-Ansatz

Die Strategie basiert auf der Marktstruktur und der dynamischen Risikokontrolle.

Frühzeitiger Ausstieg, wenn die Marktbedingungen das Setup ungültig machen, um unnötige Verluste zu vermeiden.

Entwickelt, um langfristige Strategie-Tester-Evaluierungen zu bestehen und die Anforderungen des MQL5-Marktes zu erfüllen.

Empfehlungen

Funktioniert auf Netting- und Hedging-Konten .

Optimiert für ECN/RAW-Broker .

Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, den Spreads und dem Leverage ab.

Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die eine echte Automatisierung, Risikokontrolle und Robustheit anstreben und aggressive Strategien vermeiden, die die Kontostabilität auf lange Sicht gefährden.