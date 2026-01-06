Mini Trader Nestor Glob – Panel Profesional de Trading Manual

Mini Trader Nestor Glob es una herramienta profesional de trading manual para MetaTrader 5, diseñada para acelerar y simplificar la apertura y gestión de operaciones, especialmente en Oro (XAUUSD).

Este producto NO es un robot automático.

Las operaciones se ejecutan únicamente mediante la interacción del usuario, mediante botones en el gráfico.

Características Principales

✔ Panel de trading con BUY / SELL / CLOSE

✔ Apertura automática de 3 posiciones con:

Un mismo Stop Loss

3 Take Profit diferentes

✔ Gestión de Break Even integrada

✔ Parámetros totalmente configurables:

Tamaño de lote

Stop Loss

Niveles de Take Profit

✔ Ideal para scalping y trading intradía

✔ Reduce errores y tiempo de ejecución manual

¿Cómo Funciona?

Coloca el indicador en el gráfico Configura SL, TP y lotaje Presiona BUY o SELL El sistema abre 3 operaciones al instante, cada una con un TP distinto Al alcanzar objetivos parciales, el Break Even se aplica automáticamente (opcional)

Uso Recomendado

Trading manual

Oro (XAUUSD)

Estrategias de scalping e intradía

Cuentas MT5 Netting y Hedging

Aviso Importante

Es una herramienta de apoyo , no un EA automático

No genera señales de trading

No garantiza beneficios

Requiere una correcta gestión de riesgo

Funciona solo con acción del usuario

¿Por Qué Usar Mini Trader Nestor Glob?

La ejecución manual puede ser lenta y propensa a errores.

Mini Trader Nestor Glob permite ejecutar una gestión profesional en segundos, con precisión y control total.

Ideal Para

✔ Traders discrecionales

✔ Scalpers en oro

✔ Traders que gestionan salidas parciales

✔ Traders que buscan rapidez sin automatización

Opera más rápido. Reduce errores. Mantén el control.