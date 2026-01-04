VWAP Monthly and Quarterly Bands

VWAP-Bänder

VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen,Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu ermitteln.

Diezentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt.
Dieoberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl vonStandardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt tendenziell bewegt.

Die oberen und unteren Bänder dienen alsWiderstands- und Unterstützungszonen:

  • Wenn sich der Kurs demoberen Band nähert, kann dies auf einen potenziellenVerkaufsbereich (Widerstand) hindeuten.

  • Nähert sich der Kurs demunteren Band, kann er auf einen potenziellenKaufbereich (Unterstützung) hinweisen.

DieRichtung und Neigung der Bänder kann helfen, die Stärke und Richtung eines Trends zu erkennen:

  • Nach oben verlaufende Bänder deuten auf einenAufwärtstrend hin.

  • Abwärts gerichtete Bänder deuten auf einenAbwärtstrend hin.

VWAP-Bänder können auf verschiedene Zeitrahmen angewandt werden und passen sich an verschiedene Handelsstile an, vomDay-Trading bis zum Swing-Trading.

⚙️ Eingaben (Parameter)

🔹 Preis-Typ

Legt fest, welcher Preis für die VWAP-Berechnungen verwendet wird.
Die Standardoption ist dertypische Preis (HLC/3).

Verfügbare Optionen:

  1. Close - Schlusskurs

  2. Open - Eröffnungspreis

  3. High - Höchster Preis

  4. Low - Niedriger Preis

  5. HL / 2 - Medianpreis ( arithmetisches Mittel von Hoch und Tief)

  6. HLC / 3 - Typischer Preis ( arithmetisches Mittel von Hoch, Tief und Schluss)

  7. OHLC / 4 - Mittlerer Preis ( arithmetisches Mittel von Open, High, Low und Close)

📌 Hinweis:
Dertypische Preis (HLC/3) ist der Standardpreis, der für VWAP-Berechnungen in den Plattformen Profit und BlackArrow (Nelogica) verwendet wird.

🔹 Volumen-Typ

Legt fest, welches Volumen für die VWAP-Berechnungen verwendet werden soll.
Die Standardoption istTick-Volumen.

Verfügbare Optionen:

  1. Tick-Volumen - Tick-basiertes Volumen

  2. Real Volume - Tatsächlich gehandeltes Volumen

👁️ Aktivieren oder Deaktivieren von VWAP und Bändern

  • VWAP Täglich - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Wöchentlich - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Monthly - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAPMonatliche Bänder - Anzeigeoptionen

  • VWAPMonthly Erstes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Monatlich Zweites Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAPMonthly Drittes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Monatlich Viertes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Monatlich FünftesBand - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAPQuarterly Bands - Anzeigeoptionen

  • VWAPQuarterly Erstes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Vierteljährlich Zweites Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAPQuarterly Drittes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Vierteljährlich Viertes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Vierteljährlich FünftesBand - Aktivieren oder Deaktivieren

📐 Abweichungsmultiplikator

Definiert den Abstand jedes Bandes vom VWAP, basierend auf Standardabweichungen:

  • Erster Abweichungsmultiplikator - 0,5(Standard)

  • Zweiter Abweichungsmultiplikator - 1,0(Standardwert)

  • Dritter Abweichungsmultiplikator - 1,5(Standardwert)

  • Vierter Abweichungsmultiplikator - 2,0(Standardwert)

  • Fünfter Abweichungsmultiplikator - 2,5(Standard)

🔄 Verfügbare Versionen

  • VWAP-Indikator - MT5

📞 Unterstützung und Hilfe

Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir sind bereit, Ihnen zu helfen.


