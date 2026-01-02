Exponential Weighted Moving Average

EWMA - Exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (MT5)

EWMA ist ein leichtgewichtiger, professioneller MetaTrader 5-Indikator, der den exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt implementiert, eine verfeinerte Alternative zum Standard-EMA.
Er reagiert schneller auf jüngste Kursänderungen und bleibt dabei gleichmäßig, wodurch er sich für den diskretionären Handel, algorithmische Systeme und quantitative Analysen eignet.

Dieser Indikator ist so konzipiert, dass er einfach, transparent und robust ist, ohne unnötige Funktionen oder versteckte Logik.

Hauptmerkmale

  • Berechnung des echten exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitts

  • Schnellere Anpassung an den aktuellen Kurs im Vergleich zum klassischen EMA

  • Saubere Ein-Linien-Überlagerung auf dem Kurschart

  • Anpassbare Periode und visuelle Einstellungen

  • Geringe CPU-Belastung, geeignet für mehrere Charts und Symbole

  • MT5-eigene Implementierung (keine externen Bibliotheken)

Eingaben

  • EWMA-Periode - Glättungsperiode

  • Linienfarbe - anpassbar über den Farbwähler der Eingaben

Alle Parameter werden sofort und sicher angewendet.

Wie es verwendet werden kann

  • Identifizierung von Trends

  • Dynamischer Bezug auf Unterstützung und Widerstand

  • Mean-Reversion- und Pullback-Strategien

  • Einstiegs-/Ausstiegsfilterung für Expert Advisors

  • Konsistenz auf Portfolioebene über Symbole und Zeitrahmen hinweg

Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und erzeugt stabile historische Werte.

Plattform-Kompatibilität

  • Nur MetaTrader 5

  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

  • Getestet für Aktien, Indizes, Forex und CFDs

Wichtige Hinweise

  • Dieser Indikator ist ein Werkzeug, kein Handelssystem

  • Es sind keine Handelssignale, Warnungen oder Automatisierungen enthalten.

  • Für Händler gedacht, die saubere Bausteine gegenüber Blackbox-Logik bevorzugen


