Exponential Weighted Moving Average

EWMA - Exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (MT5)

EWMA ist ein leichtgewichtiger, professioneller MetaTrader 5-Indikator, der den exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt implementiert, eine verfeinerte Alternative zum Standard-EMA.

Er reagiert schneller auf jüngste Kursänderungen und bleibt dabei gleichmäßig, wodurch er sich für den diskretionären Handel, algorithmische Systeme und quantitative Analysen eignet.

Dieser Indikator ist so konzipiert, dass er einfach, transparent und robust ist, ohne unnötige Funktionen oder versteckte Logik.

Hauptmerkmale

Berechnung des echten exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitts

Schnellere Anpassung an den aktuellen Kurs im Vergleich zum klassischen EMA

Saubere Ein-Linien-Überlagerung auf dem Kurschart

Anpassbare Periode und visuelle Einstellungen

Geringe CPU-Belastung, geeignet für mehrere Charts und Symbole

MT5-eigene Implementierung (keine externen Bibliotheken)

Eingaben

EWMA-Periode - Glättungsperiode

Linienfarbe - anpassbar über den Farbwähler der Eingaben

Alle Parameter werden sofort und sicher angewendet.

Wie es verwendet werden kann

Identifizierung von Trends

Dynamischer Bezug auf Unterstützung und Widerstand

Mean-Reversion- und Pullback-Strategien

Einstiegs-/Ausstiegsfilterung für Expert Advisors

Konsistenz auf Portfolioebene über Symbole und Zeitrahmen hinweg

Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und erzeugt stabile historische Werte.

Plattform-Kompatibilität

Nur MetaTrader 5

Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

Getestet für Aktien, Indizes, Forex und CFDs

Wichtige Hinweise