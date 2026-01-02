Index Runner - Mean Reversion Expert Advisor

Index Runner ist ein disziplinierter, regelbasierter Mean-Reversion Expert Advisor, der speziell für US-Aktienindizes entwickelt wurde, mit primärem Fokus auf NAS100 und US500.

Er nutzt temporäre Marktverwerfungen unter Verwendung von täglicher Momentum-Erschöpfung, struktureller Trendfilterung und zeitbasierten Ausstiegen.

Es handelt sich nicht um einen Scalper.

Es handelt sich nicht um ein Martingal.

Es handelt sich um einen statistisch kontrollierten Index-Trader.

Zentrale Handelslogik

IndexRunner arbeitet mit Intraday-Charts (M15-H1) und verwendet Signale im täglichen Zeitrahmen, um die Robustheit und das Rauschen zu reduzieren.

Einstiegsbedingungen

Täglicher RSI erkennt tief überverkaufte Bedingungen

Optionaler 200-Perioden-LWMA-Trendfilter

Long-only-Bias, ausgerichtet auf das strukturelle Wachstum des Index

Strenge Positionsobergrenze

Ausstiegsbedingungen

Täglicher RSI-Mittelwertumkehr-Ausstieg

Zeitbasierter Ausstieg

Optionaler ATR-basierter nachlaufender Stopp

Vollständige Auflösung der Position bei Ausstiegssignal

Das System ist absichtlich einfach, stabil und resistent gegen Kurvenanpassungen.

Risiko & Geld-Management

Festes Lot oder risikofaktorbasierte Positionsgrößenbestimmung

Risikokalibrierung für 1,0-Lot-Referenz

Kein Raster, keine Martingale, keine Positionsmittelung

Vollständig broker-agnostische Logik

Diese Backtest-Ergebnisse wurden ohne Überoptimierung, mit einem einzigen Symbol und konservativem Engagement erzielt.

Unterstützte Märkte

NAS100

US500

Unterstützte Timeframes

M15

M30

H1

Für wen dieser EA geeignet ist

Händler, die sich auf Indizes konzentrieren , nicht auf Forex-Rauschen

Benutzer, die die Kontrolle über den Drawdown über die Handelsfrequenz stellen

Portfoliohändler, die ein unkorreliertes Aktienindex-Engagement suchen

Profis, die verstehen, dass Einfachheit zählt

Für wen ist dieser EA NICHT geeignet

Scalper

Martingale-Benutzer

Hochfrequenz-Zocker

Trader, die tägliche Aktionen erwarten

Preis

Dies ist ein professionelles Tool mit entsprechendem Preis.

Wenn Preisempfindlichkeit eine Rolle spielt, ist dieser EA nichts für Sie.

Abschließende Anmerkungen

Entwickelt für MetaTrader 5

Saubere, lesbare, erweiterbare Code-Basis

Vollständig automatisiert

Keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten

IndexRunner macht eine Sache gut:

Er wartet, schlägt zu, wenn die Bedingungen erfüllt sind, und beendet den Handel ohne Emotionen.