Index Runner
- Experten
- Surge FX Ltd
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Index Runner - Mean Reversion Expert Advisor
Index Runner ist ein disziplinierter, regelbasierter Mean-Reversion Expert Advisor, der speziell für US-Aktienindizes entwickelt wurde, mit primärem Fokus auf NAS100 und US500.
Er nutzt temporäre Marktverwerfungen unter Verwendung von täglicher Momentum-Erschöpfung, struktureller Trendfilterung und zeitbasierten Ausstiegen.
Es handelt sich nicht um einen Scalper.
Es handelt sich nicht um ein Martingal.
Es handelt sich um einen statistisch kontrollierten Index-Trader.
Zentrale Handelslogik
IndexRunner arbeitet mit Intraday-Charts (M15-H1) und verwendet Signale im täglichen Zeitrahmen, um die Robustheit und das Rauschen zu reduzieren.
Einstiegsbedingungen
-
Täglicher RSI erkennt tief überverkaufte Bedingungen
-
Optionaler 200-Perioden-LWMA-Trendfilter
-
Long-only-Bias, ausgerichtet auf das strukturelle Wachstum des Index
-
Strenge Positionsobergrenze
Ausstiegsbedingungen
-
Täglicher RSI-Mittelwertumkehr-Ausstieg
-
Zeitbasierter Ausstieg
-
Optionaler ATR-basierter nachlaufender Stopp
-
Vollständige Auflösung der Position bei Ausstiegssignal
Das System ist absichtlich einfach, stabil und resistent gegen Kurvenanpassungen.
Risiko & Geld-Management
-
Festes Lot oder risikofaktorbasierte Positionsgrößenbestimmung
-
Risikokalibrierung für 1,0-Lot-Referenz
-
Kein Raster, keine Martingale, keine Positionsmittelung
-
Vollständig broker-agnostische Logik
Diese Backtest-Ergebnisse wurden ohne Überoptimierung, mit einem einzigen Symbol und konservativem Engagement erzielt.
Unterstützte Märkte
-
NAS100
-
US500
Unterstützte Timeframes
-
M15
-
M30
-
H1
Für wen dieser EA geeignet ist
-
Händler, die sich auf Indizes konzentrieren , nicht auf Forex-Rauschen
-
Benutzer, die die Kontrolle über den Drawdown über die Handelsfrequenz stellen
-
Portfoliohändler, die ein unkorreliertes Aktienindex-Engagement suchen
-
Profis, die verstehen, dass Einfachheit zählt
Für wen ist dieser EA NICHT geeignet
-
Scalper
-
Martingale-Benutzer
-
Hochfrequenz-Zocker
-
Trader, die tägliche Aktionen erwarten
Preis
Dies ist ein professionelles Tool mit entsprechendem Preis.
Wenn Preisempfindlichkeit eine Rolle spielt, ist dieser EA nichts für Sie.
Abschließende Anmerkungen
-
Entwickelt für MetaTrader 5
-
Saubere, lesbare, erweiterbare Code-Basis
-
Vollständig automatisiert
-
Keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten
IndexRunner macht eine Sache gut:
Er wartet, schlägt zu, wenn die Bedingungen erfüllt sind, und beendet den Handel ohne Emotionen.