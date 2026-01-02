Index Runner

Index Runner ist ein disziplinierter, regelbasierter Mean-Reversion Expert Advisor, der speziell für US-Aktienindizes entwickelt wurde, mit primärem Fokus auf NAS100 und US500.
Er nutzt temporäre Marktverwerfungen unter Verwendung von täglicher Momentum-Erschöpfung, struktureller Trendfilterung und zeitbasierten Ausstiegen.

Es handelt sich nicht um einen Scalper.
Es handelt sich nicht um ein Martingal.
Es handelt sich um einen statistisch kontrollierten Index-Trader.

Zentrale Handelslogik

IndexRunner arbeitet mit Intraday-Charts (M15-H1) und verwendet Signale im täglichen Zeitrahmen, um die Robustheit und das Rauschen zu reduzieren.

Einstiegsbedingungen

  • Täglicher RSI erkennt tief überverkaufte Bedingungen

  • Optionaler 200-Perioden-LWMA-Trendfilter

  • Long-only-Bias, ausgerichtet auf das strukturelle Wachstum des Index

  • Strenge Positionsobergrenze

Ausstiegsbedingungen

  • Täglicher RSI-Mittelwertumkehr-Ausstieg

  • Zeitbasierter Ausstieg

  • Optionaler ATR-basierter nachlaufender Stopp

  • Vollständige Auflösung der Position bei Ausstiegssignal

Das System ist absichtlich einfach, stabil und resistent gegen Kurvenanpassungen.

Risiko & Geld-Management

  • Festes Lot oder risikofaktorbasierte Positionsgrößenbestimmung

  • Risikokalibrierung für 1,0-Lot-Referenz

  • Kein Raster, keine Martingale, keine Positionsmittelung

  • Vollständig broker-agnostische Logik

Diese Backtest-Ergebnisse wurden ohne Überoptimierung, mit einem einzigen Symbol und konservativem Engagement erzielt.

Unterstützte Märkte

  • NAS100

  • US500

Unterstützte Timeframes

  • M15

  • M30

  • H1

Für wen dieser EA geeignet ist

  • Händler, die sich auf Indizes konzentrieren , nicht auf Forex-Rauschen

  • Benutzer, die die Kontrolle über den Drawdown über die Handelsfrequenz stellen

  • Portfoliohändler, die ein unkorreliertes Aktienindex-Engagement suchen

  • Profis, die verstehen, dass Einfachheit zählt

Für wen ist dieser EA NICHT geeignet

  • Scalper

  • Martingale-Benutzer

  • Hochfrequenz-Zocker

  • Trader, die tägliche Aktionen erwarten

Preis

Dies ist ein professionelles Tool mit entsprechendem Preis.
Wenn Preisempfindlichkeit eine Rolle spielt, ist dieser EA nichts für Sie.

Abschließende Anmerkungen

  • Entwickelt für MetaTrader 5

  • Saubere, lesbare, erweiterbare Code-Basis

  • Vollständig automatisiert

  • Keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten

IndexRunner macht eine Sache gut:

Er wartet, schlägt zu, wenn die Bedingungen erfüllt sind, und beendet den Handel ohne Emotionen.


