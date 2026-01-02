Exponential Weighted Moving Average

EWMA - Media móvil ponderada exponencialmente (MT5)

EWMA es un indicador ligero y profesional de MetaTrader 5 que implementa la Media Móvil Ponderada Exponencialmente, una alternativa refinada a la EMA estándar.
Reacciona más rápido a los cambios recientes en los precios manteniendo la suavidad, lo que lo hace adecuado para el trading discrecional, los sistemas algorítmicos y el análisis cuantitativo.

Este indicador está diseñado para ser simple, transparente y robusto, sin características innecesarias o lógica oculta.

Características principales

  • Cálculo real de la media móvil ponderada exponencialmente

  • Adaptación más rápida al precio reciente en comparación con la EMA clásica

  • Superposición limpia de una sola línea en el gráfico de precios

  • Periodo y ajustes visuales ajustables

  • Bajo uso de CPU, adecuado para múltiples gráficos y símbolos

  • Implementación nativa de MT5 (sin librerías externas)

Entradas

  • Periodo EWMA - periodo de suavizado

  • Color de línea - personalizable a través del selector de color de entrada

Todos los parámetros se aplican de forma instantánea y segura.

Cómo se puede utilizar

  • Identificación de tendencias

  • Referencia dinámica de soportes y resistencias

  • Estrategias de reversión de medias y pullback

  • Filtrado de entrada/salida para Asesores Expertos

  • Coherencia a nivel de cartera entre símbolos y plazos

El indicador no se repinta y produce valores históricos estables.

Compatibilidad con plataformas

  • Sólo MetaTrader 5

  • Funciona en todos los símbolos y plazos

  • Probado en acciones, índices, divisas y CFDs

Notas importantes

  • Este indicador es una herramienta, no un sistema de trading

  • No incluye señales de trading, alertas o automatización.

  • Dirigido a operadores que prefieren bloques de construcción limpios en lugar de lógica de caja negra


