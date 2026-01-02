Exponential Weighted Moving Average

EWMA - Media móvil ponderada exponencialmente (MT5)

EWMA es un indicador ligero y profesional de MetaTrader 5 que implementa la Media Móvil Ponderada Exponencialmente, una alternativa refinada a la EMA estándar.

Reacciona más rápido a los cambios recientes en los precios manteniendo la suavidad, lo que lo hace adecuado para el trading discrecional, los sistemas algorítmicos y el análisis cuantitativo.

Este indicador está diseñado para ser simple, transparente y robusto, sin características innecesarias o lógica oculta.

Características principales

Cálculo real de la media móvil ponderada exponencialmente

Adaptación más rápida al precio reciente en comparación con la EMA clásica

Superposición limpia de una sola línea en el gráfico de precios

Periodo y ajustes visuales ajustables

Bajo uso de CPU, adecuado para múltiples gráficos y símbolos

Implementación nativa de MT5 (sin librerías externas)

Entradas

Periodo EWMA - periodo de suavizado

Color de línea - personalizable a través del selector de color de entrada

Todos los parámetros se aplican de forma instantánea y segura.

Cómo se puede utilizar

Identificación de tendencias

Referencia dinámica de soportes y resistencias

Estrategias de reversión de medias y pullback

Filtrado de entrada/salida para Asesores Expertos

Coherencia a nivel de cartera entre símbolos y plazos

El indicador no se repinta y produce valores históricos estables.

Compatibilidad con plataformas

Sólo MetaTrader 5

Funciona en todos los símbolos y plazos

Probado en acciones, índices, divisas y CFDs

Notas importantes