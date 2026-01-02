Exponential Weighted Moving Average
- Indicadores
- Surge FX Ltd
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
EWMA - Media móvil ponderada exponencialmente (MT5)
EWMA es un indicador ligero y profesional de MetaTrader 5 que implementa la Media Móvil Ponderada Exponencialmente, una alternativa refinada a la EMA estándar.
Reacciona más rápido a los cambios recientes en los precios manteniendo la suavidad, lo que lo hace adecuado para el trading discrecional, los sistemas algorítmicos y el análisis cuantitativo.
Este indicador está diseñado para ser simple, transparente y robusto, sin características innecesarias o lógica oculta.
Características principales
-
Cálculo real de la media móvil ponderada exponencialmente
-
Adaptación más rápida al precio reciente en comparación con la EMA clásica
-
Superposición limpia de una sola línea en el gráfico de precios
-
Periodo y ajustes visuales ajustables
-
Bajo uso de CPU, adecuado para múltiples gráficos y símbolos
-
Implementación nativa de MT5 (sin librerías externas)
Entradas
-
Periodo EWMA - periodo de suavizado
-
Color de línea - personalizable a través del selector de color de entrada
Todos los parámetros se aplican de forma instantánea y segura.
Cómo se puede utilizar
-
Identificación de tendencias
-
Referencia dinámica de soportes y resistencias
-
Estrategias de reversión de medias y pullback
-
Filtrado de entrada/salida para Asesores Expertos
-
Coherencia a nivel de cartera entre símbolos y plazos
El indicador no se repinta y produce valores históricos estables.
Compatibilidad con plataformas
-
Sólo MetaTrader 5
-
Funciona en todos los símbolos y plazos
-
Probado en acciones, índices, divisas y CFDs
Notas importantes
-
Este indicador es una herramienta, no un sistema de trading
-
No incluye señales de trading, alertas o automatización.
-
Dirigido a operadores que prefieren bloques de construcción limpios en lugar de lógica de caja negra