Cool Martingale Pro EA

Cool Martingale EA - Intelligentes Hedging und automatischer Handel

Cool Martingale EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den kontinuierlichen Handel mit dem beigefügten Chart-Symbol (z.B. XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY) entwickelt wurde.
Der EA implementiert eine intelligente Hedging-Martingale-Strategie mit flexiblen Eingaben, Margin-Schutz und einem On-Chart-Kontrollfeld für Echtzeit-Anpassungen.

🔹 Hauptmerkmale

  • Automatisches Buy/Sell-Hedging mit Martingale-Multiplikator

  • Vollständig anpassbare Parameter: Losgröße, Gap-Abstand, Multiplikator, TP-Punkte, Handelszeiten und mehr

  • Early Take Profit und Mittelwertbildung für schnellere Gewinnsicherung

  • Margin-Schutz und Drawdown-Kontrolle

  • Telegram-Benachrichtigungen, um überall auf dem Laufenden zu bleiben

  • On-Chart-Panel für bequeme Überwachung und Parameterbearbeitung

🔹 Wie es funktioniert

  • Verbinden Sie den EA einfach mit dem Chart Ihres bevorzugten Handelssymbols

  • Der EA verwaltet die Kauf-/Verkaufsaufträge gemäß den von Ihnen konfigurierten Einstellungen

  • Funktioniert am besten bei hochliquiden Instrumenten wie XAUUSD (Gold) und den wichtigsten Forex-Paaren

🔹 Miet-Pläne

  • $100 / 1 Monat

  • $250 / 3 Monate

  • 500 $ / 6 Monate

  • 900 $ / 12 Monate

Cool Martingale EA wurde für Trader entwickelt, die konsistente Ergebnisse mit kontrolliertem Risiko bevorzugen.
Bitte testen Sie den EA vor dem Live-Handel in der Demo-Version und passen Sie die Eingaben entsprechend Ihrer Bilanz und Risikobereitschaft an.


