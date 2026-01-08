Cool Martingale Pro EA
- Utilitys
- Truong Ve Quyen
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 8 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
Cool Martingale EA - Intelligentes Hedging und automatischer Handel
Cool Martingale EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den kontinuierlichen Handel mit dem beigefügten Chart-Symbol (z.B. XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY) entwickelt wurde.
Der EA implementiert eine intelligente Hedging-Martingale-Strategie mit flexiblen Eingaben, Margin-Schutz und einem On-Chart-Kontrollfeld für Echtzeit-Anpassungen.
🔹 Hauptmerkmale
-
Automatisches Buy/Sell-Hedging mit Martingale-Multiplikator
-
Vollständig anpassbare Parameter: Losgröße, Gap-Abstand, Multiplikator, TP-Punkte, Handelszeiten und mehr
-
Early Take Profit und Mittelwertbildung für schnellere Gewinnsicherung
-
Margin-Schutz und Drawdown-Kontrolle
-
Telegram-Benachrichtigungen, um überall auf dem Laufenden zu bleiben
-
On-Chart-Panel für bequeme Überwachung und Parameterbearbeitung
🔹 Wie es funktioniert
-
Verbinden Sie den EA einfach mit dem Chart Ihres bevorzugten Handelssymbols
-
Der EA verwaltet die Kauf-/Verkaufsaufträge gemäß den von Ihnen konfigurierten Einstellungen
-
Funktioniert am besten bei hochliquiden Instrumenten wie XAUUSD (Gold) und den wichtigsten Forex-Paaren
🔹 Miet-Pläne
-
$100 / 1 Monat
-
$250 / 3 Monate
-
500 $ / 6 Monate
-
900 $ / 12 Monate
Cool Martingale EA wurde für Trader entwickelt, die konsistente Ergebnisse mit kontrolliertem Risiko bevorzugen.
Bitte testen Sie den EA vor dem Live-Handel in der Demo-Version und passen Sie die Eingaben entsprechend Ihrer Bilanz und Risikobereitschaft an.