Cool Martingale Pro EA

Cool Martingale EA - Intelligentes Hedging und automatischer Handel

Cool Martingale EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den kontinuierlichen Handel mit dem beigefügten Chart-Symbol (z.B. XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY) entwickelt wurde.

Der EA implementiert eine intelligente Hedging-Martingale-Strategie mit flexiblen Eingaben, Margin-Schutz und einem On-Chart-Kontrollfeld für Echtzeit-Anpassungen.

🔹 Hauptmerkmale

Automatisches Buy/Sell-Hedging mit Martingale-Multiplikator

Vollständig anpassbare Parameter: Losgröße, Gap-Abstand, Multiplikator, TP-Punkte, Handelszeiten und mehr

Early Take Profit und Mittelwertbildung für schnellere Gewinnsicherung

Margin-Schutz und Drawdown-Kontrolle

Telegram-Benachrichtigungen, um überall auf dem Laufenden zu bleiben

On-Chart-Panel für bequeme Überwachung und Parameterbearbeitung

🔹 Wie es funktioniert

Verbinden Sie den EA einfach mit dem Chart Ihres bevorzugten Handelssymbols

Der EA verwaltet die Kauf-/Verkaufsaufträge gemäß den von Ihnen konfigurierten Einstellungen

Funktioniert am besten bei hochliquiden Instrumenten wie XAUUSD (Gold) und den wichtigsten Forex-Paaren

🔹 Miet-Pläne

$100 / 1 Monat

$250 / 3 Monate

500 $ / 6 Monate

900 $ / 12 Monate

Cool Martingale EA wurde für Trader entwickelt, die konsistente Ergebnisse mit kontrolliertem Risiko bevorzugen.

Bitte testen Sie den EA vor dem Live-Handel in der Demo-Version und passen Sie die Eingaben entsprechend Ihrer Bilanz und Risikobereitschaft an.