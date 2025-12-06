Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT5

Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 5

Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 5 ist eine professionelle Lösung, die speziell für Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Dieses Tool gibt Forex-Händlern eine präzise Kontrolle über das Risiko und die Positionsgröße und hilft ihnen, ihr Kapital zu schützen und eine konstante Performance zu erzielen.

Das System verfügt über eine modulare, symbolübergreifende Expert Advisor-Struktur und rationalisiert die Auftragsverwaltung, so dass Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even-Logik und partielle Close-Ausführungen schnell und intuitiv konfiguriert werden können.

Seine fortschrittliche Kapitalmanagement-Schnittstelle umfasst sieben spezialisierte Registerkarten, die es Händlern ermöglichen, jede Einstellung an ihren Risikoplan anzupassen. Am wichtigsten ist, dass es strenge Drawdown-Limits durchsetzt - ob in Dollar oder in Prozenten - und so einen täglichen Risikoschutz bietet und Verstöße bei Anfechtungen durch Prop-Firmen oder Bewertungen von Kapitalkonten verhindert.

Spezifikationen

Funktion

Einzelheiten

Indikator-Kategorien

Money Management, Handelsassistent, Risikomanagement für MT5

Plattform

MetaTrader 5

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschritten

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Tageshandel, Scalping, Intraday

Instrumente

Aktien, Indizes, Forex, Kryptowährungen

Wichtigste Highlights

Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro bietet umfassende Funktionen für das Handelsmanagement, einschließlich mehrstufiger TP/SL-Setups, täglicher und wöchentlicher Handelslimits, zeitbasierter Beschränkungen und symbolspezifischer Berechtigungen. Händler erhalten mehr Kontrolle über das Markt-Timing und das Positionsmanagement, während sie die Prop-Firm-Disziplin beibehalten.

Es unterstützt partielle Glattstellungen, Break-Even-Automatisierung und andere Risikokontrollfunktionen, die eine schnellere und genauere Entscheidungsfindung ermöglichen.

Lizenz-Aktivierung

Um den Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro in MetaTrader 5 zu aktivieren, benötigen Sie eine gültige Lizenz. Kontaktieren Sie uns über den Live-Chat auf unserer Website oder über Telegram/WhatsApp, um Ihren Aktivierungscode oder eine kostenlose Lizenz zu erhalten.

Beispiel eines Kaufgeschäfts (NDQ100, 30-Minuten-Chart)

Auf dem 30-Minuten-Chart des NDQ100 zeigt ein mit dem Handelspanel ausgeführter Buy-Trade das strukturierte Kapitalmanagement. Das intuitive Hauptpanel und die spezielle Trade Box zeigen Live-Daten an - Ordertyp, Volumen, Echtzeit-P/L und Risikoparameter. Händler können sofort auf die BreakEven-, Partial-Close- oder Close-Funktionen zugreifen, um den Handel besser zu kontrollieren.

Beispiel eines Verkaufsgeschäfts (GBP/USD, 4-Stunden-Chart)

Ein GBP/USD-Verkaufsgeschäft veranschaulicht die Platzierung eines vollständigen Stop-Loss und mehrerer Take-Profit-Ziele. Mit der Multi-TP-Funktion können Händler Gewinne auf verschiedenen Niveaus sichern, wenn sich der Kurs bewegt. Die wesentlichen Funktionen - Full Close, BreakEven und Partial Close - sind sofort nach dem Einstieg verfügbar. Intelligente Timing-Tools unterstützen auch den Handel um die Eröffnungs- und Schlusszeiten der Sitzungen.

Haupt-Handelsmanagement-Panel

Dieser zentrale Knotenpunkt bietet schnellen Zugriff auf Markt- und schwebende Aufträge, Volumenanpassungen und TP/SL-Konfiguration.

Die Funktionen umfassen:

  • Handel mit einem Mausklick
  • Anpassbare TP/SL
  • Virtuelle TP/SL (serverlose Ausführung)
  • Automatisierter teilweiser Abschluss
  • Umschaltbare Sichtbarkeit von TP/SL-Levels
  • Kerzen-Countdown-Timer
  • Kontrollen für Kauf/Verkauf und schwebende Aufträge
  • Risikoeinstellungen in Dollar, % oder Pips
  • Einzel- oder Multi-TP-Setups
  • Risikofreie Break-even-Optionen
  • Alle schließen/letzte Position schließen
  • Visuelle Risiko-Ertrags-Anzeige und Protektor-Panels

Konto-Protektor-Management-Panel

Ein robustes Kontrollzentrum, das dazu dient, Übertreibungen zu verhindern und aufeinanderfolgende Verluste zu vermeiden. Die sieben Registerkarten bieten umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für diszipliniertes Prop-Trading.

Registerkarte "Volumen

Legen Sie Grenzen für das tägliche/wöchentliche Handelsvolumen, die maximale Anzahl von Geschäften und aufeinanderfolgende Gewinn-/Verlustschwellen fest.

Registerkarte Zeit

Legen Sie die zulässigen Handelszeiten für jeden Wochentag fest und stellen Sie so sicher, dass Geschäfte nur zu den bevorzugten Marktbedingungen ausgeführt werden.

Registerkarte Gewinn/Verlust

Steuern Sie die täglichen/wöchentlichen P/L-Limits nach Dollar, Prozent oder Pips und sperren Sie den Handel automatisch, wenn die Schwellenwerte erreicht sind.

Registerkarte Symbol

Beschränken Sie den Handel auf ausgewählte Instrumente, um den strategischen Fokus zu wahren.

Registerkarte "Trades

Zeigen Sie Live-Zusammenfassungen von Salden, Gewinn-/Verlust-Streifen, Drawdowns und optionale Echtzeit-Dashboard-Metriken an.

Registerkarte TP & SL

Erzwingen Sie obligatorische Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln, einschließlich Warnungen, wenn diese fehlen, und verhindern Sie unbefugte Anpassungen.

Registerkarte "Nachrichten

Integrieren Sie hochwirksame Wirtschaftsnachrichtenfilter, einschließlich Sperrfristen vor und nach Ereignissen - perfekt für volatile Hauptpaare.

Fazit

Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MT5 ist ein komplettes Risikomanagement- und Kapitalschutzsystem, das für ernsthafte Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, fortschrittlicher Orderkontrolle und strengen Disziplinierungsfunktionen unterstützt es eine konsistente Performance und reduziert gleichzeitig den emotionalen Handel.

Egal, ob Sie ICT, Smart Money Concepts oder traditionellen Strategien folgen, Händler profitieren von verbesserter Genauigkeit, disziplinierter Ausführung und Schutz vor unnötigen Drawdowns oder Margenrisiken.

