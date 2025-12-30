Copy Trade Server Pro MT5



CopyTrade Server ist ein leichtgewichtiger, zuverlässiger lokaler Handelskopierer für MetaTrader 5, der Positionen von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten spiegelt und dabei einen schnellen Shared-File-Mechanismus verwendet. Er wurde für Signalanbieter, Kontoverwalter und Trader entwickelt, die eine präzise Synchronisierung von Trades mit flexibler Verzögerungs- und Lot-Kontrolle benötigen.





Hauptkonzept

Rolle: Arbeitet als Slave-Seite eines lokalen Copy-Trading-Setups und empfängt Trades von einem Master-EA, der Aufträge in eine gemeinsame Datei schreibt.





Die Verbindung erfolgt über eine einfache Master-ID und einen gemeinsamen Dateinamen, sodass Sie den Slave an ein beliebiges MT5-Konto anschließen und sofort mit dem Kopieren beginnen können.





Der EA ist vollständig kompatibel mit jedem Symbol und Broker (Hedging-Konten), und Sie können ihn auf jedem Chart und Zeitrahmen ausführen.

Einfach zu bedienen.





Kernfunktionen

Millisekunden-Timer-Engine für häufige Updates und reibungslose Synchronisation der offenen Positionen zwischen Master und Slave.





Kopiert Marktpositionen zusammen mit Stop-Loss und Take-Profit und aktualisiert automatisch SL/TP auf dem Slave, wenn sie sich auf dem Master ändern.





Eingebaute Symbol-Präfix-Option (z.B. "-v", ".m", ".pro") zur einfachen Zuordnung unterschiedlicher Broker-Symbolnamen zwischen Master- und Slave-Konten.





Kontrolle von Risiko und Volumen

Lot-Multiplikator (xLot) zur Skalierung der Positionsgröße nach oben oder unten im Verhältnis zum Master, mit automatischer Überprüfung von Broker-Min/Max-Lot und Step.





Optionaler Reverse-Modus (Revert) zur Spiegelung von Trades in die entgegengesetzte Richtung, nützlich für Hedging oder inverse Strategien.





Maximal-Slippage-Filter (MaxSlippage), um das Kopieren von Trades zu vermeiden, wenn sich der Preis zu weit vom Master entfernt hat, was dazu beiträgt, schlechte Fills zu reduzieren.





Intelligente Kopierlogik (CopyAfter & Historie )

Der CopyAfter-Parameter ermöglicht ein verzögertes Kopieren: Der Slave kann erst mit dem Kopieren beginnen, wenn der Master eine bestimmte Anzahl aktiver Positionen geöffnet hat. Dies wirkt wie ein eingebauter Sicherheitspuffer.





Der EA kann Positionen ignorieren, die geöffnet wurden, bevor der Slave angeschlossen wurde, so dass Sie nur "frische" Trades ab Ihrer Startzeit kopieren können.





Der interne History-Cache (HistoryDays) verhindert das doppelte Kopieren bereits geschlossener Trades, indem er sowohl aktuelle Positionen als auch die Kontohistorie überprüft.





Benutzerfreundlichkeit und Überwachung

Übersichtliches Statuspanel auf dem Diagramm, das Version, Master-ID, Dateipfad, Präfix, Los-Multiplikator, CopyAfter-Wert, magische Zahl, Aktualisierungsgeschwindigkeit, Verlaufstage und EA-Startzeit anzeigt.





Einzelne Magic Number (SlaveMagic) zur einfachen Nachverfolgung und Verwaltung von kopierten Trades im Terminal.





Einfaches Input-Set: einfach Master_ID, SymbolPrefix (falls erforderlich), Lot-Multiplikator, CopyAfter, und Sie sind bereit zu gehen.





Sie können CopyTrade Slave als Teil Ihrer eigenen privaten Signalverteilung, Prop-Account-Spiegelung oder Multi-Account-Management-Lösung verwenden, wo schnelles, kontrolliertes und transparentes Kopieren von Trades wichtig ist.