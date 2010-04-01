VWAP Yearly Bands

VWAP-Jahresbänder

VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen,Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis herum zu identifizieren.

Diezentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt.
Dieoberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl vonStandardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt tendenziell bewegt.

Die oberen und unteren Bänder dienen alsWiderstands- und Unterstützungszonen:

  • Wenn sich der Kurs demoberen Band nähert, kann dies auf einen potenziellenVerkaufsbereich (Widerstand) hindeuten.

  • Nähert sich der Kurs demunteren Band, kann er auf einen potenziellenKaufbereich (Unterstützung) hinweisen.

DieRichtung und Neigung der Bänder kann helfen, die Stärke und Richtung eines Trends zu erkennen:

  • Nach oben verlaufende Bänder deuten auf einenAufwärtstrend hin.

  • Abwärts geneigte Bänder deuten auf einenAbwärtstrend hin.

VWAP-Bänder können auf verschiedene Zeitrahmen angewandt werden und passen sich an verschiedene Handelsstile an, vomDay-Trading bis zum Swing-Trading.

⚙️ Eingaben (Parameter)

🔹 Preis-Typ

Legt fest, welcher Preis für die VWAP-Berechnungen verwendet wird.
Die Standardoption ist dertypische Preis (HLC/3).

Verfügbare Optionen:

  1. Close - Schlusskurs

  2. Open - Eröffnungspreis

  3. High - Höchster Preis

  4. Low - Niedriger Preis

  5. HL / 2 - Medianpreis ( arithmetisches Mittel von Hoch und Tief)

  6. HLC / 3 - Typischer Preis ( Arithmetisches Mittel aus Hoch, Tief und Schluss)

  7. OHLC / 4 - Mittlerer Preis ( arithmetisches Mittel von Open, High, Low und Close)

📌 Hinweis:
Dertypische Preis (HLC/3) ist der Standardpreis, der für VWAP-Berechnungen in den Plattformen Profit und BlackArrow (Nelogica) verwendet wird.

🔹 Volumen-Typ

Legt fest, welches Volumen für die VWAP-Berechnungen verwendet werden soll.
Die Standardoption istTick-Volumen.

Verfügbare Optionen:

  1. Tick-Volumen - Tick-basiertes Volumen

  2. Real Volume - Tatsächlich gehandeltes Volumen

👁️ Aktivieren oder Deaktivieren von VWAP und Bändern

  • VWAP täglich - Aktivieren oder deaktivieren

  • VWAP Wöchentlich - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Monthly - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Vierteljährlich - Aktivieren oder deaktivieren

  • VWAP Jährlich - Aktivieren oder Deaktivieren

📉VWAP-Jahresbänder - Anzeigeoptionen

  • VWAPYearly First Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Jährlich Zweites Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Jährlich Drittes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Jährlich Viertes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Jährlich FünftesBand - Aktivieren oder Deaktivieren

📐 Abweichungsmultiplikator

Definiert den Abstand jedes Bandes vom VWAP, basierend auf Standardabweichungen:

  • Erster Abweichungsmultiplikator - 0,5(Standard)

  • Zweiter Abweichungsmultiplikator - 1,0(Standardwert)

  • Dritter Abweichungsmultiplikator - 1,5(Standardwert)

  • Vierter Abweichungsmultiplikator - 2,0(Standardwert)

  • Fünfter Abweichungsmultiplikator - 2,5(Standard)

🔄 Verfügbare Versionen

  • VWAP-Indikator - MT5

📞 Unterstützung und Hilfe

Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir sind bereit, Ihnen zu helfen.


Empfohlene Produkte
Moving Pivot Average Fibonacci MT5
Daifallah Alamri
Indikatoren
Gleitender Pivot Durchschnitt Fibonacci Der Indikator vergleicht die gewählte Periode mit dem Gegenstück der vorherigen Periode. Der Indikator bestimmt die gleitenden Fibonacci-Levels für den Tag oder ein beliebiges Zeitintervall, um den Bereich der Preisbewegung vom Zeitdurchschnitt aus zu bewerten. Der Indikator hilft bei der Vorhersage des erwarteten Tageshochs oder -tiefs auf der Grundlage historischer Zeitdaten. Die Pivot-Linie kann als durchschnittliche Trendlinie betrachtet werden und in
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indikatoren
Haven Market Structure PRO - Ihr professioneller Marktanalyst Wir präsentieren den  Haven Market Structure PRO  – dies ist nicht nur ein Indikator, sondern ein vollständiges System zur Automatisierung der Preisanalyse, basierend auf den Kernkonzepten von Price Action und Smart Money. Diese PRO-Version wurde für Trader entwickelt, die maximale Kontrolle über den Chart erlangen und das vollständige Marktbild sehen möchten. Andere Produkte ->  HIER Das Verständnis der Marktstruktur ist die Grundla
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Der EA verwendet eine ausgeklügelte "Triple-Filter"-Logik, um Einträge mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren: Trendausrichtung: Verwendet ein Dual EMA (50/200) Crossover-System, um die vorherrschende Marktrichtung zu identifizieren. Es wird nur in die Richtung des langfristigen Trends gehandelt. Momentum-Filter: Bezieht den Relative Strength Index (RSI) mit ein, um sicherzustellen, dass der Kurs genügend Schwung hat, um sein Ziel zu erreichen, und vermeidet "flache" oder seitwärts tend
VWAP Cloud
Flavio Javier Jarabeck
4.1 (10)
Indikatoren
Lieben Sie VWAP? Dann werden Sie die VWAP Cloud lieben. Was ist das? Es handelt sich um den sehr bekannten VWAP-Indikator plus 3 Stufen der Standardabweichung, die auf Ihrem Chart angezeigt werden und von Ihnen vollständig konfiguriert werden können. Auf diese Weise können Sie echte Preisunterstützung und Widerstandsniveaus haben. Um mehr darüber zu erfahren, suchen Sie einfach im Internet nach "VWAP Bands" "VWAP und Standardabweichung". EINSTELLUNGEN VWAP-Zeitrahmen: Stündlich, Täglich, Wöchen
FREE
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Liquiditätskarte Übersicht Der Liquidity Map-Indikator ist ein fortschrittliches Visualisierungstool, das auf dem ICT Smart Money-Konzept basiert. Er identifiziert automatisch die täglichen Kauf- und Verkaufszonen sowie die Liquiditätsniveaus und zeigt an, wo der Preis auf der Grundlage des institutionellen Auftragsflusses wahrscheinlich umkehren oder sich fortsetzen wird. Es berechnet die wichtigsten Niveaus der täglichen Sitzung - wie das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt des Vortages - und l
Dynamic SR Levels Pro
Vinutthapon Bumroong
Indikatoren
Titel: Dynamic SR Levels Pro Kurzbeschreibung: Ein Multi-Timeframe-Support & Resistance-Indikator der nächsten Generation, der automatisch wichtige Preiszonen auf der Grundlage der Marktvolatilität in Echtzeit erkennt, anpasst und ungültig macht. Hören Sie auf zu raten, fangen Sie an zu sehen. Vollständige Beschreibung: Haben Sie es satt, manuell Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen, die schnell veraltet sind? Dynamic SR Levels Pro ist die ultimative Lösung für Trader, die Präzision
Signal Eskiya mt5
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Signal Eskiya spiegelt neben den Kanallinien auch Einstiegssignale in Form von Pfeilen wider. Handelsstrategien, die den Kanalindikator verwenden, gehören zu den klassischen Methoden der technischen Analyse, sind einfach auszuführen und daher auch für Anfänger zugänglich. Preisspannen funktionieren bei allen Handelswerten und Zeitrahmen gleichermaßen gut, sie können sowohl unabhängig als auch mit zusätzlicher Bestätigung durch Oszillatoren und Marktvolumen eingesetzt werden. Amerikanische Trad
Midpoint Bands
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Indikatoren
Midpoint Bands ist ein kanalähnlicher Indikator , der zwei Linien auf dem Diagramm zeichnet - ein oberes Band und ein unteres Band, die auf mögliche Umkehrniveaus hinweisen. Dies ist einer der Indikatoren, die im Sapphire Strat Maker - EA Builder verwendet werden . Sapphire Strat Maker - EA Builder: https: //www.mql5.com/en/market/product/113907 Die Bänder werden einfach wie folgt berechnet: Oberes Band = (HöchstesHoch[N-Perioden] + NiedrigstesHoch[N-Perioden])/2 Unteres Band = (Niedrigste
FREE
SpikeHunter
Franklin Cornelio Perez Colina
Indikatoren
Dies ist ein Indikator, der auf BOOM 1000 Indizes und seinem Äquivalent in Weltrade Gain 1200 arbeitet. Grundsätzlich arbeitet er auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen und sein Ziel ist es, Spikes zu jagen. Der 15-Minuten-Zeitrahmen wird empfohlen, weil er ein wenig mehr Genauigkeit erzeugt. Er wird für Indizes empfohlen, die hohe Spikes erzeugen, wie z.B. der BOOM 1000. Das Interessante an der Spike-Jagd ist, dass Sie Ihr Risiko steuern können. Die ideale Einstellung für BOOM 1000 und Gain 1200 ist die
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen. Indikator für binäre Optionen Verwendet zwei Stürme. Installieren auf mt5 Dieser Indikator ist für den Einsatz auf der 5-Minuten-Kerze Zeit und auf M5. Er funktioniert auch auf M1, ist aber auf M5 effizienter. Entpacken Sie einfach die Dateien und kopieren Sie sie in Ihren MT5-Datenordner. Die Indikator-Dateien befinden sich im Ordner MQL5 - Indicator. Laden Sie auch den völlig kostenlosen Gleitenden Durchschnitt herunter: https://www.mql5.com/pt/market/product/504
FIBO Trend PRO mt5
Evgenii Aksenov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht es Ihnen, sofort den aktuellen Trend durch Farbe und FIBO-Ebenen zu bestimmen. Bei höheren Zeitrahmen zeigt das Panel den aktuellen Trend der höheren Perioden an und hilft, die Stärke des Trends zu bestimmen. Handeln Sie entsprechend dem Trend, wenn sich die Farbe der Kerzen ändert, oder handeln Sie gegen den Trend, wenn der Preis die extremen Niveaus des FIBO Trend PRO Indikators erreicht. Vorteile des FIBO Trend PRO Der Indikator färbt sich nie neu und ändert seine We
B4S Adaptive YAxis Scaling
Henry Waribu Macharia
Indikatoren
Produkt-Beschreibung: Adaptive Y-Axis Scaling ist ein leistungsfähiger MT5-Indikator, der Ihr Handelserlebnis verbessert, indem er eine präzise Kontrolle über die Skalierung der Y-Achse (Preis) in Ihren Charts ermöglicht. Mit diesem innovativen Tool können Sie die Preisskalierung anpassen, indem Sie die Anzahl der Pips von den Höchst- und Tiefstständen des sichtbaren Charts angeben. Die berechnete Preisspanne aus dieser Eingabe wird dann verwendet, um die Höchst- und Mindestpreise für den geöff
FREE
Phi Cubic Fractals Pack 1A with FuTuRe
Claudio De Carvalho Aguiar
Indikatoren
Phi Cubic Fractals Pack1A mit FuTuRe PACK 1A ist eine Verbesserung von Pack 1, das die Möglichkeit bietet, LINE 4/8/17/34/72/144/305/610 einzeln auszuwählen. Dieses Produkt enthält die Indikatoren aus PACK 1A (Lines + LineSAR + Channels + BTL + Ladder) + FUTURE MODE Phi Lines - spezielle gleitende Durchschnitte, ähnlich den MIMAs von Phicube, die sowohl den Trend als auch die Konsolidierung sehr deutlich anzeigen können; Phi LineSAR - löscht oder hebt die Phi Lines hervor, um nur die Linien anzu
Break of Structure
Rajesh Kumar Nait
Indikatoren
Marktstrukturen sind diejenigen, die bei einem Ausbruch in einem höheren Zeitrahmen dazu beitragen können, einen Trend für einen Händler zu klären. 1. Dieser Indikator zeichnet ZigZag nur zu den letzten 2 Strukturen (vorheriges Hoch und Tief von ZigZag) und ein neuer ZigZag-Balken wird nur gebildet, wenn ein Strukturbruch eintritt 2. Es gibt Terminal- und Push-Benachrichtigungen bei Strukturunterbrechungen 3. Erhöhen und verringern Sie die Tiefe des ZigZag mit den Tasten [ und ], um den Swing
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Englisch - Produktbeschreibung (V1.42) SMC Workflow Auto EA - SR / OB / FVG mit BOS-CHOCH-Bestätigung Smart-Money-Concepts Expert Advisor, der nur handelt, wenn ein sauberes SMC-Setup erscheint: Order-Block Retest nach Break of Structure (BOS / CHOCH) Bestätigung, mit optionalem SR und Fair Value Gap (FVG) Zusammenfluss. Der EA verwendet schwebende Limit-Orders, feste SL/TP- oder RR-basierte Exits, Step-Lock-Trailing und strenge Risikokontrollen, die darauf ausgelegt sind, die Broker-Validierun
FREE
Double Fractal Entry Bot
Denys Babiak
Experten
Double Fractal Entry Bot handelt automatisch mit fraktalen Ausbrüchen oder Rebounds. Er erkennt präzise Einstiegspunkte, platziert SL und TP basierend auf der Marktstruktur und enthält eine Logik zur Risikoverwaltung und zur Vermeidung falscher Signale. Einfach, intelligent und leistungsstark. Dieses Produkt ist auch für MetaTrader 4 verfügbar => https://www.mql5.com/en/market/product/143609 Double Fractal Entry Bot ist ein intelligenter Handelsroboter, der auf der bewährten Logik des Double Fr
Stochastics crossover scanner MT5
Jan Flodin
Indikatoren
Dieser Indikator mit mehreren Zeitrahmen und mehreren Symbolen erkennt, wann die Stochastik-Signallinie die Stochastik-Hauptlinie kreuzt. Alternativ kann es auch alarmieren, wenn die Stochastik einen überkauften/überverkauften Bereich verlässt (ohne dass die Signallinie die Hauptlinie kreuzt). Als Bonus kann es auch nach Bollinger-Bändern und überkauften/überverkauften RSI-Kreuzungen suchen. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistun
Previous Day Close
Vincent Kipleting Burugo
Indikatoren
Der Indikator ist eine Linie direkt am gestrigen Schlusskurs. Mit dem Indikator müssen Sie nicht jeden Tag neue Schlusskurslinien vom Vortag hinzufügen oder löschen. Die Linie bietet Ihnen einen sofortigen visuellen Bezugspunkt für Unterstützung, Widerstand und Marktstimmung . Ganz gleich, ob Sie Day-Trading oder Swing-Trading betreiben, diese Linie hilft Ihnen, schnell abzuschätzen, wo der Markt in der letzten Sitzung geschlossen hat und wie sich die aktuelle Kursentwicklung zu diesem Niveau ve
FREE
YY PP Price Channel MT5
Yuryi Yatsenko
4.75 (4)
Indikatoren
Der Indikator Point-Percent Price Channel (PPPC oder PP Price Channel) zeigt auf dem Chart einen Kanal an, dessen Breite sowohl als Prozentsatz des aktuellen Kurses als auch in Punkten angegeben wird. Sein Aussehen ist auf Folie 1 dargestellt. Wenn sich der Markt nach oben bewegt, wird die obere Grenze des Kanals beim Preis der High-Kerze gebildet. In diesem Fall folgt die untere Begrenzung der oberen in einem genau festgelegten Abstand. Wenn der Kurs die untere Grenze des Kanals berührt, geht
FREE
Simple MACD Expert
Abraao Moreira
3 (1)
Experten
MACD-Handelsstrategie Die MACD-Berechnung wird einmal pro Tick durchgeführt, und die letzten drei Ergebnisse werden zur Berechnung herangezogen, um die Durchquerung der Nulllinie zu analysieren, d.h. wenn das letzte Ergebnis größer als 0 ist und das vorletzte nicht, dann liegt eine Durchquerung nach oben vor und ebenso eine nach unten. Wenn eine Durchquerung festgestellt wird, wird der Status einer Steuervariablen von "falsch" auf "wahr" geändert, so dass eine Position eröffnet werden kann, wenn
FREE
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Dino Trader
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indikatoren
Entdecken Sie die "Agulhadas"-Strategie Diese Strategie ist inspiriert von beliebten Konzepten des brasilianischen Marktes und kombiniert fünf technische Indikatoren, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte basierend auf Trend, Marktkraft und Momentum zu identifizieren. Einer der verwendeten Indikatoren ist der berühmte Didi-Index, entwickelt von Odair Aguiar, bekannt für die Darstellung von gleitenden Durchschnittskreuzungen. Hier Aktien-Scanner herunterladen Verwendete Indikatoren Didi-Index A
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indikatoren
Überblick Der Smart Money Structure Markup Indicator für MetaTrader 5 ist ein leistungsfähiges Tool, das Händlern hilft, wichtige Marktstrukturen zu erkennen, die auf den beliebten Smart Money Concepts (SMC) Strategien basieren. Dieser Indikator erkennt Mikromarktstrukturen und bietet Einblicke in Kursbewegungen und potenzielle Trendwechsel. Er hebt wichtige Elemente wie gültige Strukturbrüche (BOS), Zeichenwechsel (CHoCH) und Anreize (IDM) hervor und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu
FREE
Dynamic Swing VWAP
Guillermo Pineda
Indikatoren
Dynamic Swing Anchored VWAP ist ein präzises Preis–Volumen-Tool, das sich an die aktuellen Marktbedingungen anpasst. Anders als ein statischer VWAP, der im Laufe der Sitzung abdriftet, verankert sich dieser Indikator an neuen Swing-Hochs und -Tiefs und passt seine Reaktionsgeschwindigkeit an die Volatilität an. Ergebnis → Ein fairer Wertpfad, der dem Preis näher folgt und Pullbacks, Retests und Mean-Reversion leichter erkennbar macht. HAUPTFUNKTIONEN Swing-Ankerung Automatische Erkennung von
SmartTrendMA
Jhones Jorente Garcia
Indikatoren
SmartTrendMA wurde entwickelt, um Hausse-, Baisse- und Konsolidierungszonen besser zu erkennen. Die blaue Hausse-, rote Baisse- und weiße Konsolidierungszone hilft Ihnen, den Trend besser zu erkennen. Die Parameter können je nach Vorliebe in Bezug auf die Farbe angepasst werden, da jedes Währungspaar eine andere Farbe hat, und Sie können auch die Periode ändern, exponentiell oder einfach, wenn Sie möchten.
FuTuRe 02 Phi Cubic Fractals Pack2
Claudio De Carvalho Aguiar
Indikatoren
PACK 2 von Phi Cubic Fractals mit der Option, die Indikatoren in FUTURE, auf der rechten Seite des Charts zu erweitern Dieses Produkt enthält die Indikatoren von PACK 2 (ROC voll / SAINT 8 / SAINT 17 / SAINT 34 / SAINT 72 ) + FUTURE MODE Phi ROC - ein Oszillator-Indikator, ähnlich dem MIMAROC, der in der Lage ist, die Richtung und Stärke des Marktes anzuzeigen und den optimalen Einstiegspunkt zu bestimmen; Phi SAINT - ein oszillatorähnlicher Indikator, ähnlich dem SANTO von Phicube, der die Ric
MP Market Sessions for MT5
Pierre Ksachikian
Indikatoren
Dieser Indikator hilft bei der Identifizierung von Marktsitzungen, es ist High/Low, Open Range (OR), Bereich der Sitzungen in Pips und Prozentsatz des Vortages (change%) unter OHLC. Es ist auch editierbar für jede Brokerage-Markt beobachten Zeit. Für Trader, die Session-Trading-Strategien wie Mark B. Fisher ACD verwenden, kann es sehr effektiv sein, wenn sie OR in den Einstellungen entweder als Linie oder als Box bearbeiten können. Wir haben versucht, die Einstellungen so zu gestalten, dass sie
CypherNexus
Casey Nkalubo
Indikatoren
Cypher-Muster-Detektor Ein Werkzeug zur automatischen Erkennung von harmonischen Cypher-Mustern (XABCD) in Finanzcharts. Überblick Der Cypher Pattern Detector identifiziert sowohl bullische als auch bearische harmonische Cypher-Muster in Echtzeit. Er wendet die Fibonacci-Ratio-Validierung und ein Qualitäts-Scoring-System an, um Muster hervorzuheben, die der definierten Struktur am nächsten kommen. Dies hilft Händlern, potenzielle Marktstrukturen konsequenter zu beobachten und zu analysieren, oh
FREE
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indikatoren
Ich empfehle Ihnen, den Blog des Produkts (Handbuch) von Anfang bis Ende zu lesen, damit von Anfang an klar ist, was der Indikator bietet. Dieser Dashboard-Indikator für mehrere Zeitrahmen und Symbole sendet Warnungen, wenn der Preis eine Angebots-/Nachfragezone erreicht hat. Es ist auch möglich, ihn zu verwenden, um über regelmäßige doppelte Tops/Bottoms anstelle von Zonen alarmiert zu werden. Er kann mit allen Zeitrahmen von M1 bis MN verwendet werden. Es können maximal 9 Zeitrahmen gleichzei
Auto Orderblock with Break of Structure MT5
Barend Paul Stander
4.47 (17)
Indikatoren
Auto Order Block mit Strukturbruch basierend auf ICT und Smart Money Concepts (SMC ) Futures Strukturbruch ( BoS ) Auftragsblock ( OB ) Höherer Zeitrahmen Orderblock / Point of Interest ( POI ) auf dem aktuellen Chart angezeigt Marktwertlücke ( FVG ) / Ungleichgewicht - MTF ( Multi Time Frame ) HH/LL/HL/LH - MTF ( Multi Time Frame ) Choch MTF ( Mehrzeitrahmen ) Volumen Ungleichgewicht , MTF vIMB Gap's Potenz von 3 Gleiche Hochs/Tiefs , MTF EQH/EQL Liquiditä t Höchst-/Tiefstkurs des akt
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Weitere Produkte dieses Autors
VWAP Daily Weekly and Monthly Indicator
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
VWAP - Volumengewichteter Durchschnittspreis Der VWAP (Volume-Weighted Average Price - volumengewichteter Durchschnittspreis) ist ein von Händlern und Anlegern häufig verwendeter Indikator zur Ermittlung des durchschnittlichen Handelspreises eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, wobei sowohl der Preis als auch das gehandelte Volumen berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu einfachen Durchschnittskursen werden beim VWAP die Kurse stärker gewichtet, bei denen ein höheres Handelsvolum
FREE
VWAP Daily Weekly Monthly Quarterly and Yearly
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
VWAP - Volumengewichteter Durchschnittspreis Der VWAP (Volume-Weighted Average Price - volumengewichteter Durchschnittspreis) ist ein von Händlern und Anlegern häufig verwendeter Indikator zur Ermittlung des durchschnittlichen Handelspreises eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, wobei sowohl der Preis als auch das gehandelte Volumen berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu einfachen Durchschnittskursen werden beim VWAP die Kurse stärker gewichtet, bei denen ein höheres Handelsvolum
VWAP Weekly and Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
VWAP-Bänder VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren. Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt. Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt tendenziell
VWAP Weekly Band
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
Wöchentliche VWAP-Bänder VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren. Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt. Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt
VWAP Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
Monatliche VWAP-Bänder VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren. Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt. Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt t
VWAP Quarterly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
Vierteljährliche VWAP-Bänder VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren. Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt. Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der M
VWAP Quarterly and Yearly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
VWAP-Bänder VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu ermitteln. Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt. Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt tendenziell beweg
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension