Trading Tool MT5 Scalping Intraday Trading

Trading Tool MT5 - Risikomanagement-Dienstprogramm für Scalping & Intraday-Handel

🔹 Beschreibung

Trading Tool ist ein minimalistisches und einfach zu bedienendes Trading Utility für MetaTrader 5 (MT5), das den manuellen Handel durch ein kompaktes visuelles Trading-Panel mit einem Minimum an Bedienelementen, die für eine schnelle und präzise Handelsausführung erforderlich sind, vereinfachen soll.

Dieses MT5-Handelstool ist ideal für Händler, die sich auf Scalping und Intraday-Handel konzentrieren. Es kombiniert Sofort- und Pending-Orders, Risikomanagement, Losgrößenberechnung, Zinseszinsberechnung und visuelle Unterstützung für Deep Discount Zones.

Trading Tool ist ein manuelles Handelsassistenzprogramm.

Es handelt nicht automatisch und generiert keine Signale.

Alle Trades werden manuell vom Trader mit Unterstützung des Panels ausgeführt.

🔹 Hauptmerkmale

Sauberes, leichtes und nicht aufdringliches visuelles Handels-Panel

Automatische Risikoberechnung für MT5:

Risiko in USD



Risiko in Prozent



Empfohlene Lot-Größe (Lot Size Calculator)

Scalping-Modus für schnelle Ausführung

für schnelle Ausführung Intraday-Handelsmodus (täglich)

Sofortige Aufträge: Kaufen/Verkaufen

Schwebende Aufträge: Kauf-Limit/Verkaufs-Limit

Break Even Funktion

Funktion Werkzeug zum Zeichnen von Deep Discount Zonen

Kapitalmanagementsystem mit Zinseszins

Risiko-Visualisierung in Echtzeit

🔹 Plattform-Anforderungen

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Produkttyp: Dienstprogramm

Konto-Typ: Beliebig

Symbole: Beliebig

Zeitrahmen: Beliebig

AutoTrading aktiviert

🔹 Installation

Laden Sie das Produkt vom MQL5 Market herunter Öffnen Sie MetaTrader 5 und kopieren Sie es in den Ordner MQL5 / Experts Hängen Sie das Dienstprogramm an einen beliebigen Chart an Aktivieren Sie AutoTrading Das Trading Tool Panel wird auf dem Chart erscheinen

📌 Dieses MT5-Dienstprogramm darf nur an ein Diagramm angehängt werden.

🔹 Beschreibung des Handelspanels

Das Trading Tool für MT5 ist in verschiedene Menüs unterteilt, um den Handel einfach, schnell und intuitiv zu gestalten und für manuelle Händler zu optimieren.

🔸 Menü Risiko (Hauptfenster)

Dieses Menü wird für das Risikomanagement im MT5 und die Zinseszinsanwendung im Handel verwendet.

Zeigt in Echtzeit an:

Aktuelles Risiko in USD

Risiko-Prozentsatz

Empfohlene Losgröße

Zinseszins-Modul

Anfangsbetrag (USD)

Anfängliches Risiko

Empfohlenes Risiko basierend auf dem konfigurierten Wachstum

Dieses Panel ermöglicht es dem Händler, objektiv und sicher festzulegen , wie viel Kapital er pro Handel einsetzen möchte.

🔸S calping-Menü

Entwickelt für die schnelle manuelle Ausführung im MT5, ideal für Scalping-Strategien.

Funktionen:

Sofortige Kauf-/Verkaufsaufträge

Gemessener Kauf / Gemessener Verkauf

Break Even

Stop Loss Definition in Punkten

Option zur Einbeziehung des Spreads in die Berechnungen

🔸 Zonen-Menü - Deep Discount-Zonen

Ermöglicht Händlern das Zeichnen und Verwalten von Deep Discount Zones direkt auf dem MetaTrader 5 Chart.

Funktionen:

Kauflimit / Verkaufslimit

Break Even

Pending Order Management

Chart-Linien ein-/ausblenden

Zeichnen und Löschen von Zonen

Risikovisualisierung in Echtzeit

🔸 Tagesmenü - Intraday-Handel

Konzentriert sich auf den Intraday-Handel im MT5 mit vereinfachten Kontrollen:

Kauf-Limit / Verkaufs-Limit

Break Even

Schwebende Aufträge

Linien ausblenden

Visualisierung des aktuellen Risikos

🔹 Empfohlener Handelsablauf

Wählen Sie das entsprechende Menü (Risiko, Scalping, Zone oder Täglich) Definieren Sie den Stop Loss oder die Handelszone Überprüfen Sie das berechnete Risiko und die empfohlene Losgröße Passen Sie das Risiko bei Bedarf an Führen Sie den Handel über die Schaltflächen im Panel aus Verwalten Sie die Position mit Break Even, falls zutreffend

🔹 Empfehlungen für die Verwendung

Testen Sie das Tool zunächst auf einem Demokonto

Überschreiten Sie nicht das Risiko von 1%-2% pro Handel

Vermeiden Sie die Änderung von Parametern während aktiver Trades

Verwenden Sie Instrumente mit geringer Streuung für das Scalping

für das Scalping Behalten Sie ein diszipliniertes Kapitalmanagement bei

⚠ Risikowarnung

Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

Dieses MT5-Dienstprogramm ist ein Hilfsmittel für den Handel und bietet keine Gewinngarantie.

Der Benutzer ist allein für seine Handelsentscheidungen verantwortlich.

🔹 Zusätzliche Informationen