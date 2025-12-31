Trading Tool MT5 Scalping Intraday Trading
- Utilitys
- Juan Gabriel Avila Mesa
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Trading Tool MT5 - Risikomanagement-Dienstprogramm für Scalping & Intraday-Handel
🔹 Beschreibung
Trading Tool ist ein minimalistisches und einfach zu bedienendes Trading Utility für MetaTrader 5 (MT5), das den manuellen Handel durch ein kompaktes visuelles Trading-Panel mit einem Minimum an Bedienelementen, die für eine schnelle und präzise Handelsausführung erforderlich sind, vereinfachen soll.
Dieses MT5-Handelstool ist ideal für Händler, die sich auf Scalping und Intraday-Handel konzentrieren. Es kombiniert Sofort- und Pending-Orders, Risikomanagement, Losgrößenberechnung, Zinseszinsberechnung und visuelle Unterstützung für Deep Discount Zones.
Trading Tool ist ein manuelles Handelsassistenzprogramm.
Es handelt nicht automatisch und generiert keine Signale.
Alle Trades werden manuell vom Trader mit Unterstützung des Panels ausgeführt.
🔹 Hauptmerkmale
- Sauberes, leichtes und nicht aufdringliches visuelles Handels-Panel
- Automatische Risikoberechnung für MT5:
- Risiko in USD
- Risiko in Prozent
- Empfohlene Lot-Größe (Lot Size Calculator)
- Scalping-Modus für schnelle Ausführung
- Intraday-Handelsmodus (täglich)
- Sofortige Aufträge: Kaufen/Verkaufen
- Schwebende Aufträge: Kauf-Limit/Verkaufs-Limit
- Break Even Funktion
- Werkzeug zum Zeichnen von Deep Discount Zonen
- Kapitalmanagementsystem mit Zinseszins
- Risiko-Visualisierung in Echtzeit
🔹 Plattform-Anforderungen
- Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
- Produkttyp: Dienstprogramm
- Konto-Typ: Beliebig
- Symbole: Beliebig
- Zeitrahmen: Beliebig
- AutoTrading aktiviert
🔹 Installation
- Laden Sie das Produkt vom MQL5 Market herunter
- Öffnen Sie MetaTrader 5 und kopieren Sie es in den Ordner MQL5 / Experts
- Hängen Sie das Dienstprogramm an einen beliebigen Chart an
- Aktivieren Sie AutoTrading
- Das Trading Tool Panel wird auf dem Chart erscheinen
📌 Dieses MT5-Dienstprogramm darf nur an ein Diagramm angehängt werden.
🔹 Beschreibung des Handelspanels
Das Trading Tool für MT5 ist in verschiedene Menüs unterteilt, um den Handel einfach, schnell und intuitiv zu gestalten und für manuelle Händler zu optimieren.
🔸 Menü Risiko (Hauptfenster)
Dieses Menü wird für das Risikomanagement im MT5 und die Zinseszinsanwendung im Handel verwendet.
Zeigt in Echtzeit an:
- Aktuelles Risiko in USD
- Risiko-Prozentsatz
- Empfohlene Losgröße
Zinseszins-Modul
- Anfangsbetrag (USD)
- Anfängliches Risiko
- Empfohlenes Risiko basierend auf dem konfigurierten Wachstum
Dieses Panel ermöglicht es dem Händler, objektiv und sicher festzulegen , wie viel Kapital er pro Handel einsetzen möchte.
🔸S calping-Menü
Entwickelt für die schnelle manuelle Ausführung im MT5, ideal für Scalping-Strategien.
Funktionen:
- Sofortige Kauf-/Verkaufsaufträge
- Gemessener Kauf / Gemessener Verkauf
- Break Even
- Stop Loss Definition in Punkten
- Option zur Einbeziehung des Spreads in die Berechnungen
🔸 Zonen-Menü - Deep Discount-Zonen
Ermöglicht Händlern das Zeichnen und Verwalten von Deep Discount Zones direkt auf dem MetaTrader 5 Chart.
Funktionen:
- Kauflimit / Verkaufslimit
- Break Even
- Pending Order Management
- Chart-Linien ein-/ausblenden
- Zeichnen und Löschen von Zonen
- Risikovisualisierung in Echtzeit
🔸 Tagesmenü - Intraday-Handel
Konzentriert sich auf den Intraday-Handel im MT5 mit vereinfachten Kontrollen:
- Kauf-Limit / Verkaufs-Limit
- Break Even
- Schwebende Aufträge
- Linien ausblenden
- Visualisierung des aktuellen Risikos
🔹 Empfohlener Handelsablauf
- Wählen Sie das entsprechende Menü (Risiko, Scalping, Zone oder Täglich)
- Definieren Sie den Stop Loss oder die Handelszone
- Überprüfen Sie das berechnete Risiko und die empfohlene Losgröße
- Passen Sie das Risiko bei Bedarf an
- Führen Sie den Handel über die Schaltflächen im Panel aus
- Verwalten Sie die Position mit Break Even, falls zutreffend
🔹 Empfehlungen für die Verwendung
- Testen Sie das Tool zunächst auf einem Demokonto
- Überschreiten Sie nicht das Risiko von 1%-2% pro Handel
- Vermeiden Sie die Änderung von Parametern während aktiver Trades
- Verwenden Sie Instrumente mit geringer Streuung für das Scalping
- Behalten Sie ein diszipliniertes Kapitalmanagement bei
⚠ Risikowarnung
Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Dieses MT5-Dienstprogramm ist ein Hilfsmittel für den Handel und bietet keine Gewinngarantie.
Der Benutzer ist allein für seine Handelsentscheidungen verantwortlich.
🔹 Zusätzliche Informationen
- Produkttyp: Dienstprogramm
- Handelsstil: Manueller Handelsassistent
- Fokussiert auf Scalping und Intraday-Handel
- Kompatibel mit jeder Handelsstrategie