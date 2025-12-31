Trading Tool MT5 Scalping Intraday Trading

Trading Tool MT5 – Utilidad de Gestión de Riesgo para Scalping e Intradía

🔹 Descripción

Trading Tool es una utilidad de trading para MetaTrader 5 (MT5), minimalista y fácil de usar, diseñada para simplificar el trading manual mediante un panel de trading visual compacto, con el mínimo de controles necesarios para ejecutar operaciones de forma rápida y precisa.

Esta herramienta de trading para MT5 es ideal para traders enfocados en scalping y trading intradía, combinando órdenes instantáneas y órdenes pendientes, gestión de riesgo, calculadora de lotaje, cálculo de interés compuesto y soporte visual para Zonas Profundas de Descuento.

Trading Tool es una utility de asistencia al trading manual.

No opera de forma automática ni genera señales.

Todas las operaciones son ejecutadas manualmente por el trader con el apoyo del panel.

🔹 Características Principales

Panel de trading visual limpio, liviano y no invasivo

Cálculo automático de riesgo para MT5:

Riesgo en USD



Riesgo porcentual



Tamaño de lote recomendado (Lot Size Calculator)

Modo Scalping para ejecución rápida

para ejecución rápida Modo Trading Intradía (Daily)

Órdenes instantáneas: Buy / Sell

Órdenes pendientes: Buy Limit / Sell Limit

Función Break Even

Herramienta para dibujar Zonas Profundas de Descuento

Sistema de gestión de capital con interés compuesto

Visualización del riesgo en tiempo real

🔹 Requisitos de la Plataforma

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Tipo de producto: Utility

Tipo de cuenta: Cualquiera

Símbolos: Cualquiera

Timeframes: Cualquiera

AutoTrading activado

🔹 Instalación

Descargar el producto desde el Market de MQL5 Abrir MetaTrader 5 y copiarlo en la carpeta Experts de MQL5 Adjuntar la utility a cualquier gráfico Activar AutoTrading El panel Trading Tool aparecerá en el gráfico

📌 Esta utility de MT5 debe ejecutarse en un solo gráfico.

🔹 Descripción del Panel de Trading

La interfaz del Trading Tool para MT5 está organizada en diferentes menús para mantener una operación simple, rápida e intuitiva, optimizada para traders manuales.

🔸 Menú Risk (Panel Principal)

Este menú se utiliza para la gestión de riesgo en MT5 y el uso del interés compuesto aplicado al trading.

Muestra en tiempo real:

Riesgo actual en USD

Riesgo en porcentaje

Tamaño de lote recomendado

Módulo de Interés Compuesto

Monto Inicial (USD)

Riesgo Inicial

Riesgo Recomendado según el crecimiento configurado

Este panel permite definir cuánto capital invertir en cada operación de forma objetiva y controlada.

🔸 Menú Scalping

Diseñado para ejecución manual rápida en MT5, ideal para estrategias de scalping.

Funciones:

Órdenes instantáneas Buy / Sell

Measured Buy / Measured Sell

Break Even

Definición de Stop Loss en puntos

Opción para incluir el spread en el cálculo

🔸 Menú Zone – Zonas Profundas de Descuento

Permite dibujar y gestionar Zonas Profundas de Descuento directamente en el gráfico de MetaTrader 5.

Funciones:

Buy Limit / Sell Limit

Break Even

Gestión de órdenes pendientes

Mostrar / ocultar líneas del gráfico

Dibujar y eliminar zonas

Visualización del riesgo en tiempo real

🔸 Menú Daily – Trading Intradía

Enfocado en la operativa intradía en MT5 con controles simplificados:

Buy Limit / Sell Limit

Break Even

Órdenes pendientes

Ocultar líneas

Visualización del riesgo actual

🔹 Flujo de Operación Recomendado

Seleccionar el menú correspondiente (Risk, Scalping, Zone o Daily) Definir el Stop Loss o la zona de operación Verificar el riesgo calculado y el lote recomendado Ajustar el riesgo si es necesario Ejecutar la operación mediante los botones del panel Gestionar la posición usando Break Even si aplica

🔹 Recomendaciones de Uso

Probar primero la utility en una cuenta demo

No exceder un riesgo del 1%–2% por operación

No modificar parámetros durante operaciones activas

Usar instrumentos con spread bajo para scalping

para scalping Mantener una gestión de capital disciplinada

⚠ Advertencia de Riesgo

El trading en los mercados financieros implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

Esta utility de MT5 es una herramienta de apoyo al trading y no garantiza ganancias.

El usuario es el único responsable de sus decisiones de inversión.

🔹 Información Adicional