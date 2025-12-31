Trading Tool MT5 Scalping Intraday Trading
- Utilidades
- Juan Gabriel Avila Mesa
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Trading Tool MT5 – Utilidad de Gestión de Riesgo para Scalping e Intradía
🔹 Descripción
Trading Tool es una utilidad de trading para MetaTrader 5 (MT5), minimalista y fácil de usar, diseñada para simplificar el trading manual mediante un panel de trading visual compacto, con el mínimo de controles necesarios para ejecutar operaciones de forma rápida y precisa.
Esta herramienta de trading para MT5 es ideal para traders enfocados en scalping y trading intradía, combinando órdenes instantáneas y órdenes pendientes, gestión de riesgo, calculadora de lotaje, cálculo de interés compuesto y soporte visual para Zonas Profundas de Descuento.
Trading Tool es una utility de asistencia al trading manual.
No opera de forma automática ni genera señales.
Todas las operaciones son ejecutadas manualmente por el trader con el apoyo del panel.
🔹 Características Principales
- Panel de trading visual limpio, liviano y no invasivo
- Cálculo automático de riesgo para MT5:
- Riesgo en USD
- Riesgo porcentual
- Tamaño de lote recomendado (Lot Size Calculator)
- Modo Scalping para ejecución rápida
- Modo Trading Intradía (Daily)
- Órdenes instantáneas: Buy / Sell
- Órdenes pendientes: Buy Limit / Sell Limit
- Función Break Even
- Herramienta para dibujar Zonas Profundas de Descuento
- Sistema de gestión de capital con interés compuesto
- Visualización del riesgo en tiempo real
🔹 Requisitos de la Plataforma
- Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
- Tipo de producto: Utility
- Tipo de cuenta: Cualquiera
- Símbolos: Cualquiera
- Timeframes: Cualquiera
- AutoTrading activado
🔹 Instalación
- Descargar el producto desde el Market de MQL5
- Abrir MetaTrader 5 y copiarlo en la carpeta Experts de MQL5
- Adjuntar la utility a cualquier gráfico
- Activar AutoTrading
- El panel Trading Tool aparecerá en el gráfico
📌 Esta utility de MT5 debe ejecutarse en un solo gráfico.
🔹 Descripción del Panel de Trading
La interfaz del Trading Tool para MT5 está organizada en diferentes menús para mantener una operación simple, rápida e intuitiva, optimizada para traders manuales.
🔸 Menú Risk (Panel Principal)
Este menú se utiliza para la gestión de riesgo en MT5 y el uso del interés compuesto aplicado al trading.
Muestra en tiempo real:
- Riesgo actual en USD
- Riesgo en porcentaje
- Tamaño de lote recomendado
Módulo de Interés Compuesto
- Monto Inicial (USD)
- Riesgo Inicial
- Riesgo Recomendado según el crecimiento configurado
Este panel permite definir cuánto capital invertir en cada operación de forma objetiva y controlada.
🔸 Menú Scalping
Diseñado para ejecución manual rápida en MT5, ideal para estrategias de scalping.
Funciones:
- Órdenes instantáneas Buy / Sell
- Measured Buy / Measured Sell
- Break Even
- Definición de Stop Loss en puntos
- Opción para incluir el spread en el cálculo
🔸 Menú Zone – Zonas Profundas de Descuento
Permite dibujar y gestionar Zonas Profundas de Descuento directamente en el gráfico de MetaTrader 5.
Funciones:
- Buy Limit / Sell Limit
- Break Even
- Gestión de órdenes pendientes
- Mostrar / ocultar líneas del gráfico
- Dibujar y eliminar zonas
- Visualización del riesgo en tiempo real
🔸 Menú Daily – Trading Intradía
Enfocado en la operativa intradía en MT5 con controles simplificados:
- Buy Limit / Sell Limit
- Break Even
- Órdenes pendientes
- Ocultar líneas
- Visualización del riesgo actual
🔹 Flujo de Operación Recomendado
- Seleccionar el menú correspondiente (Risk, Scalping, Zone o Daily)
- Definir el Stop Loss o la zona de operación
- Verificar el riesgo calculado y el lote recomendado
- Ajustar el riesgo si es necesario
- Ejecutar la operación mediante los botones del panel
- Gestionar la posición usando Break Even si aplica
🔹 Recomendaciones de Uso
- Probar primero la utility en una cuenta demo
- No exceder un riesgo del 1%–2% por operación
- No modificar parámetros durante operaciones activas
- Usar instrumentos con spread bajo para scalping
- Mantener una gestión de capital disciplinada
⚠ Advertencia de Riesgo
El trading en los mercados financieros implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Esta utility de MT5 es una herramienta de apoyo al trading y no garantiza ganancias.
El usuario es el único responsable de sus decisiones de inversión.
🔹 Información Adicional
- Tipo de producto: Utility
- Estilo de trading: Asistencia para trading manual
- Enfocado en scalping e intradía
- Compatible con cualquier estrategia