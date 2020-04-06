Aurum Fade

AURUM FADE ist ein Expert Advisor für den automatisierten Goldhandel (XAUUSD), der auf der Logik der Umkehr von Marktimpulsen basiert. Der Advisor ist für Intraday-Zeitrahmen konzipiert und nutzt die Analyse der Preisbewegung ohne die Notwendigkeit von Indikatoren, die die Berechnungen überlasten können.

+Handelslogik

Der Advisor identifiziert starke Impulskerzen, die häufig in Bereichen mit erhöhter Liquidität auftreten. Solche Bewegungen werden als mögliche Erschöpfung der kurzfristigen Nachfrage oder des Angebots interpretiert. Nachdem sich ein Impuls gebildet hat, antizipiert AURUM FADE einen teilweisen Kursrückgang und steigt in die entgegengesetzte Richtung ein, um eine Korrektur- oder Umkehrbewegung zu antizipieren.

+ Hauptmerkmale

  • Arbeit mit reiner Price Action ohne komplexe Indikatoren

  • Umgekehrtes Handelsmodell (Fade-Momentum)

  • Einstieg nach bestätigten Impulsen und Pullbacks

  • Feste Stop Loss und Take Profit Levels

  • Unterstützung für Trailing Stop

  • Eröffnung von nicht mehr als einer Position pro Symbol

+ Risikomanagement

Alle Trades werden von voreingestellten Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus begleitet. Die Benutzer können das Handelsvolumen, die Momentum-Parameter, die Pullback-Größe und das Positionsmanagement entsprechend ihrer Handelsstrategie und ihrem Risikoniveau anpassen.

+ Empfohlene Bedingungen

  • Handelsinstrument: XAUUSD

  • Zeitrahmen: H1

  • Marktbedingungen: Perioden mit erhöhter Liquidität

  • Der Advisor verwendet keine Martingale, Order Grids oder Mittelwertbildung.

! Wichtige Informationen

Die Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen, den Einstellungen des Advisors und den Parametern des Handelskontos ab. Wir empfehlen, die Strategie im Strategietester und auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie sie auf einem Live-Konto einsetzen.


