AURUM FADE es un asesor experto para el comercio automatizado de oro (XAUUSD), basado en la lógica de invertir los impulsos del mercado. El asesor está diseñado para marcos temporales intradía y utiliza el análisis del movimiento de los precios sin necesidad de indicadores, que pueden sobrecargar los cálculos.

+Lógica de inversión

El asesor identifica velas de fuerte impulso que suelen producirse en zonas de mayor liquidez. Estos movimientos se interpretan como un posible agotamiento de la oferta o la demanda a corto plazo. Después de que se forme un impulso, AURUM FADE anticipa un retroceso parcial del precio y entra en la dirección opuesta, anticipando un movimiento correctivo o de inversión.

+ Características principales

Trabaja con pura Acción del Precio sin indicadores complejos

Modelo de trading inverso (fade momentum)

Entrada después de un impulso y retroceso confirmados

Niveles fijos de Stop Loss y Take Profit

Soporte de Trailing Stop

Apertura de no más de una posición por símbolo

+ Gestión del riesgo

Todas las operaciones van acompañadas de niveles preestablecidos de Stop Loss y Take Profit. Los usuarios pueden ajustar el volumen de negociación, los parámetros de impulso, el tamaño del pullback y la gestión de posiciones en función de su estrategia de negociación y su nivel de riesgo.

+ Condiciones recomendadas

Instrumento de negociación: XAUUSD

Plazos: H1

Condiciones de mercado: periodos de mayor liquidez

El asesor no utiliza martingala, rejillas de órdenes ni promedios.

¡! Información importante

Los resultados de las operaciones dependen de las condiciones del mercado, la configuración del asesor y los parámetros de la cuenta de operaciones. Recomendamos probarlo en el probador de estrategias y en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.