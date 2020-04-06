AURUM FADE — это экспертный советник для автоматической торговли золотом (XAUUSD), основанный на логике реверса импульсных движений рынка. Советник предназначен для работы на внутридневных таймфреймах и использует анализ ценового движения без применения индикаторов, перегружающих расчёты.

+Торговая логика

Советник идентифицирует сильные импульсные свечи, которые часто возникают в зонах повышенной ликвидности. Такие движения рассматриваются как потенциальное истощение краткосрочного спроса или предложения. После формирования импульса AURUM FADE ожидает частичный откат цены и осуществляет вход в противоположном направлении, предполагая коррекционное или разворотное движение.

+ Ключевые особенности

Работа с чистым Price Action без сложных индикаторов

Реверсная модель торговли (fade импульса)

Вход после подтверждённого импульса и отката

Фиксированные уровни Stop Loss и Take Profit

Поддержка трейлинг-стопа

Открытие не более одной позиции по символу

+ Управление рисками

Все сделки сопровождаются заранее заданными уровнями Stop Loss и Take Profit. Пользователь может настраивать торговый объём, параметры импульса, величину отката и сопровождение позиции в соответствии со своей торговой стратегией и уровнем риска.

+ Рекомендуемые условия

Торговый инструмент: XAUUSD

Таймфреймы: H 1

Рыночные условия: периоды повышенной ликвидности

Советник не использует мартингейл, сетки ордеров и усреднение

! Важная информация

Результаты торговли зависят от рыночных условий, настроек советника и параметров торгового счёта. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование в тестере стратегий и на демо-счёте.