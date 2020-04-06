Aurum Fade

AURUM FADE — это экспертный советник для автоматической торговли золотом (XAUUSD), основанный на логике реверса импульсных движений рынка. Советник предназначен для работы на внутридневных таймфреймах и использует анализ ценового движения без применения индикаторов, перегружающих расчёты.

+Торговая логика

Советник идентифицирует сильные импульсные свечи, которые часто возникают в зонах повышенной ликвидности. Такие движения рассматриваются как потенциальное истощение краткосрочного спроса или предложения. После формирования импульса AURUM FADE ожидает частичный откат цены и осуществляет вход в противоположном направлении, предполагая коррекционное или разворотное движение.

+ Ключевые особенности

  • Работа с чистым Price Action без сложных индикаторов

  • Реверсная модель торговли (fade импульса)

  • Вход после подтверждённого импульса и отката

  • Фиксированные уровни Stop Loss и Take Profit

  • Поддержка трейлинг-стопа

  • Открытие не более одной позиции по символу

+ Управление рисками

Все сделки сопровождаются заранее заданными уровнями Stop Loss и Take Profit. Пользователь может настраивать торговый объём, параметры импульса, величину отката и сопровождение позиции в соответствии со своей торговой стратегией и уровнем риска.

+ Рекомендуемые условия

  • Торговый инструмент: XAUUSD

  • Таймфреймы: H 1

  • Рыночные условия: периоды повышенной ликвидности

  • Советник не использует мартингейл, сетки ордеров и усреднение

! Важная информация

Результаты торговли зависят от рыночных условий, настроек советника и параметров торгового счёта. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование в тестере стратегий и на демо-счёте.


Рекомендуем также
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader — Structural Momentum Intelligence System While many automated strategies rely on over-optimized backtests , cent-account demonstrations , or aggressive exposure models , Nova WDX Trader is designed around a disciplined structural framework intended for real-market conditions. The system prioritizes execution stability, controlled exposure, and internal consistency — avoiding artificial performance amplification and unsustainable risk behavior commonly found in retail automation.
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Эксперты
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Эксперты
Поздняя летняя распродажа – только на короткое время! Применяется модель ценообразования с уровнями: каждая пятая покупка увеличивает цену на 50 долларов. С каждым новым покупателем следующий уровень цены становится все ближе, что делает ваш вход более дорогим. Закрепите SGear по текущей цене до того, как произойдет следующее повышение цены. Эта распродажа ограничена — как по времени, так и по количеству. После этого будет действовать обычная рыночная цена. SGear – Четкая трендовая логика вмест
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Эксперты
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Эксперты
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Эксперты
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Эксперты
ThanosAlgotrade автоматический торговый советник для получения стабильной прибыли на длительном временном промежутке. Не требует ручного вмешательства. Предназначен для работы в терминале МТ5 на счетах типа "хедж" Советник нужно установить на график валютной пары EURUSD на тайм фрейм М1 и включить автоторговлю. Мониторинг работы советника  можно посмотреть здесь - ( ссылка на сигнал)
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Эксперты
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Эксперты
Ilan для MetaTrader 5 Благодаря использованию виртуальных сделок, стала возможной торговля в оба направления - и покупка, и продажа - одновременно. Именно это позволило полноценно перевести популярную стратегию под неттинговый учет позиций, который используется MetaTrader 5.  Настройки советника Настройки советника просты, но позволяют регулировать все важные параметры стратегии. Вам доступны: Уникальный  MagicNumber  для идентификации сделок; Выбор направления торговли ( Trade direction ): тол
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Эксперты
Nova MFI Scalper — Momentum-Flow Precision System Nova MFI Scalper integrates advanced volume‑weighted momentum analytics directly into MT5. By interpreting the subtle interplay of accumulation and distribution, it identifies zones where market intent is strongest, filtering out fleeting, low-conviction movements. Unlike standard oscillators or over-engineered black-box systems, Nova MFI Scalper operates on a structurally disciplined framework — ensuring every signal is backed by layered validat
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Торговый робот на индикаторе MACD Это упрощенная версия   торгового робота , использует только одну стратегию для входа (расширенная версия имеет более 10 стратегий) Преимущества эксперта: Скальпинг, Мартингейл, сеточная торговля. Вы можете настроить торговлю только одним ордером или сеткой ордеров. Гибко настраиваемая сетка ордеров с   динамическим,  фиксированным или мультипликатором шага и торгового лота позволит адаптировать эксперт практически под любой торговый инструмент. Система восст
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Эксперты
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Эксперты
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: $99 (Цена вырастет до $199 после первых 10 продаж) Turtle Six Pattern Pro: Эволюция трендовой торговли для Bitcoin Этот советник (EA) — не просто копия правил "Черепах". Это полная адаптация легендарной системы для высокорискового рынка Bitcoin (BTCUSD) . Мы объединили классический пробой канала Дончиана (Donchian Channel) с уникальным фильтром шести паттернов (Six-Pattern Filter) , чтобы решить главную проблему трендовой торговли — ложные пробои. ОСНОВНАЯ ЛОГИКА Б
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Эксперты
AlgoFusion FX – это продвинутый Советник (Expert Advisor, EA) , предназначенный для трейдеров, стремящихся к надежному, диверсифицированному и мультистратегическому подходу к алгоритмической торговле. Разработанный для исключительного управления рисками, адаптации к рынку и оптимизации производительности, этот EA интегрирует сложные количественные модели и алгоритмы машинного обучения для повышения прибыльности в постоянно меняющихся рыночных условиях. Будь вы институциональным трейдером или час
Golden Bull Wave Trader
Roman Gelman
Эксперты
This EA is a unique approach to Gold day/swing trading. The objective of the strategy is to: Identify ideal and repeatable trade entries with high level of certainty Create a day trading strategy which doesn’t require a hard SL and TP Use alternate risk management mechanism instead Visualize and auto manage trades based on S/R A trade management solution that can be applied to any trading pair Please also install the free custom indicator:   FibonacciVPT https://www.mql5.com/en/market/product/
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких обещаний,
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы ле
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
Gold Pivot Dominator
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
GOLD PIVOT DOMINATOR — это экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный по принципам институциональной логики рынка. Только 5 копий по премиум цене, далее цена будет увеличена! GOLD PIVOT DOMINATOR — экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный с применением принципов институциональной рыночной логики и приоритета качества торговых решений над их количеством. Стратегия ориентирована на работу от ключевых pivot-зон поддержки и сопротивления , с обязательным
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT5 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Black Gold EA M5 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настрой
Golden Genie MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Genie MT5 — советник, предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex, особенно популярен среди тех, кто хочет минимизировать риски и увеличить прибыль. Давайте подробнее рассмотрим особенности, преимущества и недостатки данного продукта. Только 5 копий по премиум цене, далее цена будет увеличена! Преимущества автоматического советника Golden Genie MT5: Автоматизация : Возможность торговли без постоянного наблюдения за рынком освобождает ваше время и позволяет сосредоточиться
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Impulse – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD Особенности Gold Impulse Универсальность и Адаптация Многофункциональность : Gold Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции. Автоматизация : Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка. Настраиваемость : Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка. Анализ Рынка Технические Индикаторы : Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для анализа. Фильтрация Колебаний : Эффек
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Amulet представляет собой торговый советник, разработанный специально для работы с инструментом XAU/USD (золото против американского доллара). Советник отличается своей сложной структурой и использованием современных технологий машинного обучения и обработки больших объемов данных. Вот ключевые особенности и принципы работы данного торгового робота: Основные характеристики: Использование глубоких нейронных сетей : Это позволяет одновременно анализировать исторические ряды цен, экономичес
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"Aurus Gold" - это программа, способная автоматически анализировать и торговать на рынке валют (Forex) без участия человека. Этот инновационный инструмент  для решений о покупке или продаже валютных пар. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основная задача Aurus Gold- максимизировать прибыль и минимизировать риски для инвесторов. Он способен работать круглосуточно, основываясь на заранее заданных параметрах и правилах торговли. Основные пр
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Angel MT4 предназначен для автоматизированной торговли золотом на платформе MetaTrader 4, обеспечивая трейдерам уникальные инструменты и стратегии для достижения максимальной прибыли. Используя сложные алгоритмы анализа рыночных данных, данный советник способен выявлять выгодные точки входа и выхода, что значительно снижает риски и увеличивает возможности успешной торговли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 пр
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
GOLDEN FAIRY  – платформа для торговли золотом на MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Погрузитесь в захватывающий мир трейдинга, где технологии становятся вашими верными союзниками! GOLDEN FAIRY — это новаторский торговый советник, созданный для надежного и эффективного взаимодействия с рынком золота. В его основе лежат мощные алгоритмы искусственного интеллекта, которые в сочетании с глубоким анализом рыночных трендов и строгими принципами риск-менеджмента позволяют извлекать максимальную выгоду из
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Fish Scalper, для торговли золотом на платформе MetaTrader 4 (MT4) представляет собой автоматизированную торговую систему, созданную специально для торговли золотыми активами (XAU/USD). Обычно такие роботы применяют алгоритмические методы для выполнения сделок, основываясь на техническом анализе и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Данная программа использует встроенные фрмулы для обработки данных в ре
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Black Gold EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настро
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Alive Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Golden Raider для торговли золотом MT4 – это автоматизированный торговый робот, разработанный для получения прибыли на рынке золота (XAU/USD). Он использует сложные алгоритмы и технические индикаторы для анализа ценовых графиков и выявления потенциальных возможностей для входа и выхода из сделок. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider анализирует волатильность, тренды и уровни поддержки/сопротивления, адаптируясь к меняю
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Axis Gold Trend для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex, особое внимание уделяется XAUUSD, оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный спис
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Gold X5 EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Gold X5 EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настройки и
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold of the Incas - это высокоэффективный торговый советник, созданный специально для платформы MT4 и ориентированный на рынок золота и мажорные валютные пары. Используя комплексные алгоритмы, он анализирует рыночные тренды и колебания цен в реальном времени, обеспечивая максимальную прибыль при минимальных рисках. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эффективность Gold of the Incas подтверждается длительными периодами тестирования, где он
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Валютный рынок (Форекс) является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, на котором валюты торгуются 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Торговля валютой предлагает огромные возможности как опытным трейдерам, так и новичкам получить прибыль от колебаний обменных курсов. Однако успешная навигация на рынке Форекс требует глубокого понимания факторов, влияющих на движение валют, навыков технического анализа и стратегий управления рисками. полный список для Вашего удобства доступе
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Ai Ea – это не просто советник, это виртуоз краткосрочной торговли, рожденный для покорения высоковолатильных рынков с минимальными спредами. В его основе – пульсирующее сердце уникального многокомпонентного алгоритма, молниеносно обрабатывающего рыночные данные в режиме реального времени. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Следующая цена 1499 : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий  Этот мастер скальпинга
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Merlin Scalp EA – эксперт-советник для MT4, специализирующийся на золоте  Merlin Scalp EA – это автоматизированный торговый робот, разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Его цель – максимизировать прибыль и свести к минимуму риски при работе с этим изменчивым активом. Ключевые особенности:  Специализация на XAU/USD: Советник разработан с учетом уникальных особенностей ценового поведения золота, таких как его волатильность и восприимчивость к
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Эксперт  Aurum Master    разработан для эффективной торговли золотоми а также любыми валютными активами, минимизируя риски и максимизируя потенциал прибыли.  Советник активно приспосабливается к изменчивой динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые паттерны с высокой степенью прогностической точности. Это позволяет определять оптимальные точки для открытия и закрытия позиций, стремясь к максимальной потенциальной прибыли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Pharaoh Gold  тщательно разработан для эффективной торговли золотом и любыми валютными активами с упором на снижение рисков и увеличение потенциальной прибыли.Торговля ведётся отложенными ордерами по направлению тренда. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник умеет адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые закономерности с высокой степенью точности прогнозирования. Это позволяет опреде
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Falcon Gold — это высокочастотный советник с относительно низким риском. Алгоритм скальпинга создан для обнаружения высоковероятностных точек входа и выхода, гарантируя, что каждая сделка будет выполнена с наивысшим шансом на успех. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Оптимальной валютной парой для работы с этим скальпинг-роботом является XAUUSD (золото к доллару США). Идеально подходит для трейдеров, предпочитающих активную торговую среду.
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Apex Gold Advisor: Точность и Эффективность для MT4 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller В динамичном мире форекс торговли, где каждая секунда и каждый пипс имеют значение, Apex Gold Advisor выделяется как инструмент, разработанный для обеспечения высокой точности входов в рынок. Этот советник, созданный специально для платформы MetaTrader 4 (MT4), представляет собой мощное решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свою прибыльность
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Advanced Gold Sniper  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ключевые особенности:  Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфических характеристик движения цены золота, включая его в
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв