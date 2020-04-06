Aurum Fade
AURUM FADE — это экспертный советник для автоматической торговли золотом (XAUUSD), основанный на логике реверса импульсных движений рынка. Советник предназначен для работы на внутридневных таймфреймах и использует анализ ценового движения без применения индикаторов, перегружающих расчёты.
+Торговая логика
Советник идентифицирует сильные импульсные свечи, которые часто возникают в зонах повышенной ликвидности. Такие движения рассматриваются как потенциальное истощение краткосрочного спроса или предложения. После формирования импульса AURUM FADE ожидает частичный откат цены и осуществляет вход в противоположном направлении, предполагая коррекционное или разворотное движение.
+ Ключевые особенности
-
Работа с чистым Price Action без сложных индикаторов
-
Реверсная модель торговли (fade импульса)
-
Вход после подтверждённого импульса и отката
-
Фиксированные уровни Stop Loss и Take Profit
-
Поддержка трейлинг-стопа
-
Открытие не более одной позиции по символу
+ Управление рисками
Все сделки сопровождаются заранее заданными уровнями Stop Loss и Take Profit. Пользователь может настраивать торговый объём, параметры импульса, величину отката и сопровождение позиции в соответствии со своей торговой стратегией и уровнем риска.
+ Рекомендуемые условия
-
Торговый инструмент: XAUUSD
-
Таймфреймы: H 1
-
Рыночные условия: периоды повышенной ликвидности
-
Советник не использует мартингейл, сетки ордеров и усреднение
! Важная информация
Результаты торговли зависят от рыночных условий, настроек советника и параметров торгового счёта. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование в тестере стратегий и на демо-счёте.