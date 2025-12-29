FOREX GOLD MAKER ist ein vollautomatischer Meta Trader 5 Expert Advisor, der auf einer einfachen, disziplinierten und wiederholbaren Hedge-Zyklus-Strategie basiert. Sobald der EA an den Chart angehängt ist, eröffnet er automatisch eine KAUF- und eine VERKAUFS-Position und verwaltet jede Seite unabhängig mit festen geldbasierten Gewinnzielen. Das System ist so konzipiert, dass es den Handel kontinuierlich fortsetzt und neue Positionen eröffnet, sobald ein Gewinnziel erreicht wird, ohne Indikatoren, Martingale oder komplexe Berechnungen zu verwenden. Die Logik bleibt immer dieselbe, was Konsistenz und mechanische Ausführung ohne emotionale Einmischung gewährleistet.

🔲 WICHTIGE HANDELSDETAILS

Empfohlenes Kapital:

➡ Minimum $500

➡ Sicherere & gleichmäßigere Performance: $1.000+

Stop Loss:

➡ Sense The Stop Loss (variable Strategie je nach Kontokapital und Marktstimmung)

Take Profit:

➡ BUY TP: fest (geldbasiert)

➡ SELL TP: fest (geldbasiert)

Losgröße:

➡ Anfänglicher KAUF: Standard → Nächster KAUF: je nach Marktstimmung

➡ VERKAUF: Standard (fest)

Zeitrahmen:

➡ Funktioniert auf jedem Zeitrahmen (tick-basierter EA)

➡ Beste Performance auf M5 - M30

Empfohlener Chart / Symbol:

➡ GOLD (XAUUSD)

➡ Auch kompatibel mit den wichtigsten Forex-Paaren, bei denen es tägliche Schwankungen von 10 - 15 Punkten gibt.

FOREX GOLD MAKER eignet sich am besten für Händler, die eine unkomplizierte Automatisierung, kontinuierliche Marktteilnahme und regelbasierte Ausführung bevorzugen. Da der EA keinen Stop-Loss verwendet, sind schwankende Drawdowns Teil der Strategie, und es wird dringend empfohlen, ein angemessenes Risikokapital zu verwenden und auffällige Nachrichtenperioden zu vermeiden. Dieser EA ist ideal für disziplinierte Händler, die Hedge-Style-Systeme verstehen und einen einfachen, aber effektiven automatisierten Handelsansatz suchen.





🤝 Haftungsausschluss

Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sorgen Sie für ein angemessenes Risikokapital, testen Sie auf Demokonten und verstehen Sie das Handelsrisiko, bevor Sie den EA live einsetzen.