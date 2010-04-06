EAgoldliquidity

Esta estrategia se basa en los conceptos de ICT (Inner Circle Trader) y tiene como objetivo explotar la caza de liquidez institucional en XAUUSD.

El proceso comienza identificando la liquidez diaria (máximo y mínimo del día anterior).

Cuando el mercado rompe estos niveles y luego vuelve a entrar, esto indica un barrido de liquidez.

Después del barrido, EA espera un CHoCH (Cambio de carácter) en una unidad de tiempo inferior, señalando un cambio en el flujo.

La dirección es entonces filtrada por la EMA 50 en M15 para evitar operar en contra de la tendencia intermedia.

Una ruptura de estructura (BOS ) confirma la nueva dirección, y la presencia de un Fair Value Gap (FVG) valida una aceleración institucional.

Cuando se cumplen todas las condiciones, el EA entra en el mercado con una estricta gestión del riesgo, que incluye Stop Loss, Take Profit y Break Even opcional.

puede empezar con 1.000 euros y el 5% del capital invertido