EAgoldliquidity

Cette stratégie est basée sur les concepts ICT (Inner Circle Trader) et vise à exploiter les chasses de liquidité institutionnelles sur XAUUSD.

Le processus commence par l’identification de la liquidité journalière (plus haut et plus bas du jour précédent).
Lorsque le marché dépasse ces niveaux puis réintègre, cela indique une prise de liquidité (sweep).

Après le sweep, l’EA attend un CHoCH (Change of Character) sur une unité de temps inférieure, signalant un changement de flux.
La direction est ensuite filtrée par la EMA 50 en M15 afin d’éviter de trader contre la tendance intermédiaire.

Une cassure de structure (BOS) confirme la nouvelle direction, et la présence d’un Fair Value Gap (FVG) valide une accélération institutionnelle.

Lorsque toutes les conditions sont réunies, l’EA entre au marché avec une gestion du risque stricte, incluant Stop Loss, Take Profit et Break Even optionnel.

peut commence avec 1000€ et 5% du capital en investi


