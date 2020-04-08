TickChartAskLine Ask Line For TickChartService

TickChartAskLine - это специализированный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для визуализации плавающего спреда на тиковых графиках, 
созданных с помощью TickChartService. 
Индикатор отображает две линии на графике: синюю Bid линию (основная цена) и красную Ask линию, позволяя трейдерам визуально отслеживать динамику спреда 
в режиме реального времени.
Это критически важно для скальперов и высокочастотных трейдеров, которым необходимо контролировать стоимость входа в позицию на каждом тике.
Индикатор автоматически считывает сохраненный спред из кастомного символа и корректно отображает обе цены с учетом текущих рыночных условий.
