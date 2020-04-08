TickChartAskLine Ask Line For TickChartService
- Индикаторы
- Semyon Isakov
- Версия: 1.0
TickChartAskLine - это специализированный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для визуализации плавающего спреда на тиковых графиках,
созданных с помощью TickChartService.
Индикатор отображает две линии на графике: синюю Bid линию (основная цена) и красную Ask линию, позволяя трейдерам визуально отслеживать динамику спреда
в режиме реального времени.
Это критически важно для скальперов и высокочастотных трейдеров, которым необходимо контролировать стоимость входа в позицию на каждом тике.
Индикатор автоматически считывает сохраненный спред из кастомного символа и корректно отображает обе цены с учетом текущих рыночных условий.