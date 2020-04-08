TickChartAskLine Ask Line For TickChartService

TickChartAskLine es un indicador especializado para MetaTrader 5 diseñado para visualizar el spread flotante en gráficos de tick creados con TickChartService.

El indicador muestra dos líneas en el gráfico: una línea azul Bid (precio principal) y una línea roja Ask,

permitiendo a los operadores seguir visualmente la dinámica del spread en tiempo real. Esto es muy importante para los scalpers y los operadores de alta frecuencia que necesitan controlar los costes de entrada en cada nivel de tick.

El indicador lee automáticamente el spread guardado del símbolo personalizado y muestra correctamente ambos precios

según las condiciones actuales del mercado.