Norion Candle Range Levels
- Indicadores
- Fernando Baratieri
- Versão: 1.1
- Atualizado: 23 dezembro 2025
Norion Candle Range Levels é um indicador profissional desenvolvido para destacar a máxima e a mínima de um intervalo de candles definido pelo usuário.
Ao selecionar a quantidade de candles desejada, o indicador calcula automaticamente o maior topo e o menor fundo desse período, exibindo no gráfico uma referência clara da estrutura recente do mercado, zonas de consolidação e possíveis áreas de rompimento.
Essa ferramenta é especialmente útil para traders que utilizam estratégias baseadas em price action, expansão de range e análise de liquidez.
Principais Recursos:
-
Quantidade de candles configurável pelo usuário
-
Cálculo automático da máxima e mínima do range
-
Visualização limpa e profissional dos níveis
-
Funciona em qualquer timeframe
-
Indicado para Forex, índices, ações e futuros
Como Auxilia o Trader:
-
Identificação de zonas de consolidação e acumulação
-
Detecção de possíveis rompimentos e falsos rompimentos
-
Definição objetiva de stop-loss e take-profit
-
Melhora estratégias baseadas em range e estrutura
Norion Candle Range Levels transforma dados brutos de preço em estrutura visual clara e objetiva.