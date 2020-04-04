Norion Candle Range Levels

Norion Candle Range Levels é um indicador profissional desenvolvido para destacar a máxima e a mínima de um intervalo de candles definido pelo usuário.

Ao selecionar a quantidade de candles desejada, o indicador calcula automaticamente o maior topo e o menor fundo desse período, exibindo no gráfico uma referência clara da estrutura recente do mercado, zonas de consolidação e possíveis áreas de rompimento.

Essa ferramenta é especialmente útil para traders que utilizam estratégias baseadas em price action, expansão de range e análise de liquidez.

Principais Recursos:

  • Quantidade de candles configurável pelo usuário

  • Cálculo automático da máxima e mínima do range

  • Visualização limpa e profissional dos níveis

  • Funciona em qualquer timeframe

  • Indicado para Forex, índices, ações e futuros

Como Auxilia o Trader:

  • Identificação de zonas de consolidação e acumulação

  • Detecção de possíveis rompimentos e falsos rompimentos

  • Definição objetiva de stop-loss e take-profit

  • Melhora estratégias baseadas em range e estrutura

Norion Candle Range Levels transforma dados brutos de preço em estrutura visual clara e objetiva.


