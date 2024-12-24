Der Dead Fish Pattern Indicator ist eine Neuauflage des klassischen Quasimodo-Musters (QM), das ursprünglich von Cikgu Mansor Sapari entwickelt wurde. Aber im Gegensatz zu den traditionellen QM-Tools ist dieser Indikator nur auf bullische Setups ausgerichtet - und das aus gutem Grund.





Warum keine bärischen Muster? Ganz einfach: Sie neigen dazu, verrauscht und unzuverlässig zu sein und liefern oft falsche Signale, die Ihre Handelsentscheidungen durcheinander bringen können. Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Störungen herauszufiltern und die Dinge sauber zu halten, insbesondere in aufwärtsgerichteten Märkten.





Und so funktioniert er: Er hält sich an den Standard-QM-Fluss - Tief (L) → Hoch (H) → Unteres Tief (LL) → Höheres Hoch (HH) -, fügt aber einen cleveren Kniff hinzu. Sobald sich das Muster bildet, zeichnet der Indikator eine Boxzone von der Mitte des Körpers der L-Kerze bis zu ihrem Docht. Diese Box wird zu Ihrem Schlüsselbereich.





Aber man springt nicht einfach rein, wenn man die Box sieht. Bei dieser Methode wird gewartet. Sie lässt den Kurs zunächst unter die Box ausbrechen - was auf den ersten Blick bearish aussehen könnte -, aber anstatt in Panik zu verfallen, warten wir auf den Retest. In dem Moment, in dem der Kurs in die Box zurückkehrt, ist das Ihr Einstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit.





Dieser geduldige, strukturierte Ansatz wurde im Laufe der Zeit und unter verschiedenen Bedingungen getestet. Und die Ergebnisse? Eine beeindruckende Erfolgsquote von ~90 % in den richtigen Marktumgebungen.





Der Dead Fish Indicator wird am besten bei M30 und darüber eingesetzt und glänzt in starken Trends, indem er Ihnen hilft, Fortsetzungsbewegungen nach gesunden Rücksetzern zu erkennen. Er ist einfach, scharf und blendet das Rauschen aus.













#QMindicator #QuasimodoPattern #DeadFishTrading #PriceActionTools