HTF Candle Insight EurUsd

Nombre del producto:

HTF Candle Insight (TRIAL) - Ver el panorama general

Descripción:

⚠️ IMPORTANTE: Esta es una VERSIÓN DE PRUEBA. Esta versión funciona EXCLUSIVAMENTE con el símbolo EURUSD. (Soporta todos los prefijos/sufijos de brokers, por ejemplo, pro.EURUSD, EURUSD.m, pero NO funcionará con Oro, Bitcoin u otros pares).

¡Experimente todo el poder de "HTF Candle Insight" completamente GRATIS en EURUSD!

¡Deje de cambiar de pestaña constantemente! Este indicador le permite visualizar la acción del precio en un marco de tiempo superior directamente en su gráfico de operaciones actual. Si usted es un Scalper, Day Trader, o Swing Trader, viendo el "Big Picture" estructura de la vela es crucial para la identificación de tendencias, inversiones, y los niveles clave.

¿Por qué descargar esta versión de prueba? Creemos en nuestro producto. Queremos que pruebes la funcionalidad completa sin límites de tiempo en el par EURUSD. Configura tus plantillas, haz backtest de tu estrategia y comprueba cuánto tiempo te ahorra.

Características principales (Igual que la versión completa):

  • Dual HTF Overlay: Mostrar hasta 2 diferentes Higher Timeframes simultáneamente (por ejemplo, Mostrar velas H4 y D1 en un gráfico M15).
  • Integración inteligente de EMA: Incluye 3 EMAs personalizables calculadas a partir del Marco de Tiempo Superior para ver la verdadera dirección de la tendencia.
  • Totalmente personalizable: Ajuste el ancho de las velas, los colores, los cuerpos huecos/sólidos y las mechas.
  • Panel de control: Temporizador de cuenta atrás incorporado y monitor de spreads en tiempo real.
  • Preparado para la acción del precio: Perfecto para identificar "Power of 3" (PO3), bloques de órdenes y cambios en la estructura del mercado.

¿Listo para operar en TODOS los pares? Si te gusta esta herramienta y quieres usarla en Oro (XAUUSD), Índices (US30, NAS100), Cripto, u otros pares Forex, por favor compra la Versión Completa aquí:


Productos recomendados
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicadores
La herramienta que te ayudará a calcular el lote con precisión para el riesgo que necesitas, si quieres arriesgar el 1% de tu cuenta, sólo tienes que introducir los valores de entrada, objetivo y stop y tendrás el tamaño de lote a utilizar y sólo perderás el porcentaje elegido. También puede elegir un valor fijo. ¡¡¡¡Esta herramienta te ayudara con la consistencia, porque solo puedes ser consistente si operas consistentemente y entras con valores fijos de perdida, es una forma INFALIBLE de ser c
FREE
FFx Force Index
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Candel Clock Spread MT4
Mr Sakkarin Panya
4.5 (2)
Indicadores
Muestra el tiempo de las velas y el spread. Todos los datos se mostrarán en una barra. Puede cambiar el color Puede fijar el tamaño según sea necesario MT4 : Enlace https://www.mql5.com/en/market/product/102742 MT5 : Enlace https://www.mql5.com/en/market/product/102834 La mayoría de código libre en varios sitios web No lo escribí yo mismo. Sólo hago un poco. Si te gusta, por favor, dar 5 estrellas con él. Gracias.
FREE
Austin Currency Strength
Augustine Kamatu
5 (1)
Indicadores
Echa un vistazo a otros grandes productos de https://www.mql5.com/en/users/augustinekamatu/seller Este indicador es el mejor hasta ahora para determinar la fuerza de la divisa de cada par. Proporciona valores estables y se adapta muy bien a los cambios del mercado. Es una gran herramienta para añadir a su arsenal para asegurarse de que está en el lado derecho de la tendencia en todo momento. No se requieren entradas, es simple plug and play. Una estrategia ganadora En este artículo se describen
FREE
FFx Awesome Oscillator
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indicadores
El indicador de color R 2EMA para MT4 proporciona señales comerciales sólidas basadas en el cruce de 2 EMA. Puntos clave Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA verdes, crea una señal comercial de compra. Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA rojos, crea una señal comercial de venta. El indicador R 2EMA Color Forex hace que sea aún más fácil determinar cuándo es el momento de comprar y vender Se produce una señal de compra cuando las 2 líneas de EMA se vu
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
FFx MACD
Eric Venturi-Bloxs
4.2 (5)
Indicadores
El objetivo de esta nueva versión del indicador MT4 estándar, incluido en el suministro de la plataforma, es mostrar en una subventana varios marcos temporales de un mismo indicador. Ver el ejemplo mostrado en la figura de más abajo. Sin embargo, el indicador no se representa como un indicador MTF simple. Es la representación real del indicador en su marco temporal. Ajustes disponibles en el indicador FFx: Elección del marco temporal a mostrar (desde M1 hasta MN) Ajuste de la anchura (cantidad d
FREE
TPX Connect All
TPX
Indicadores
Tras adquirir el indicador de Oferta y Demanda de Tpx Dash, debe descargarlo. Este indicador vinculará y alimentará con datos de mercado al indicador. Además, le proporcionará todas las señales de precio de Oferta y Demanda, Stop ATR, VAH y VAL, valores de tendencia con el ADX, y precios y ubicaciones de POC en el mercado. ¡Descárguelo y Dash localizará el indicador para obtener la información!
FREE
TrendXpert Indicator
Samuel Ayienda Omanga
Indicadores
Indicador TrendXpert v1.02 - Domine la tendencia, opere con precisión Visión general TrendXpert v1.02 es una herramienta de precisión creada para operadores serios que desean mantenerse en el lado correcto del mercado. Diseñada específicamente para los marcos temporales de 4H, 1H y 30M, le ayuda a identificar condiciones de tendencia de alta probabilidad y le proporciona señales de operación oportunas y claras, sin confusión ni desorden. Novedades de la v1.02 Detección de tendencias mejorada :
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indicadores
El Panel de Marco de Tiempo Múltiple de Indicador de Flecha de Matriz MT4 es un complemento gratuito y un gran activo para su Indicador de Flecha de Matriz MT4 . Muestra la señal MT4 del Indicador de Flecha de Matriz actual para 5 marcos de tiempo personalizados por el usuario y para 16 símbolos / instrumentos modificables en total. El usuario tiene la opción de habilitar / deshabilitar cualquiera de los 10 indicadores estándar de los que consta el Matrix Arrow Indicator MT4 . Los 10 atributos
FREE
FFx OnBalanceVolume
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes se forma una nueva vela de 1 o 5 minutos. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilicelo en operaciones reales para comprobar su funcionalidad. Hay una versión Pro más potente, en la que puede elegir más marcos temporales, etc. Parámetros de entrada A
FREE
KTrade Data Statistics CN
Kaijun Wang
Indicadores
Los indicadores son estadísticas de datos profesionales, órdenes de posición, análisis histórico de órdenes->>>>>> <Esta versión está en chino -> versión en inglés por favor mover> Necesario para los comerciantes: herramientas e indicadores Ondas calcular automáticamente los indicadores, el comercio de tendencia del canal Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo del canal , MT4 Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT5 Copia de comercio loca
FREE
FFx RVI
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicadores
Compruebe mis herramientas de pago funcionan muy bien y comparto Ea basado en ellos de forma gratuita por favor valore El indicador Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) es una novedosa herramienta de trading que permite a los traders monitorizar las lecturas del RSI desde dos marcos temporales diferentes en un único gráfico. Esta doble perspectiva permite a los operadores identificar posibles confirmaciones de tendencia y divergencias con mayor eficacia. Por ejemplo, un operador puede u
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Dual Timeframe Indicador VWAP para MT4 Descripción Indicador profesional VWAP que muestra tanto **Daily** como **Weekly** VWAP simultáneamente en su gráfico. Características : - Líneas VWAP duales: Azul para Diario, Rojo para Semanal - Bandas configurables: Dos bandas de desviación para cada marco temporal - Control de sesión: Horas de negociación personalizables para el VWAP diario - Visualización clara: Líneas continuas para el VWAP principal, discontinuas para las bandas - Optimizable: Los
FFx DeMarker
Eric Venturi-Bloxs
5 (2)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Absolute currency strength for MT4
Radim Kucera
5 (2)
Indicadores
El indicador mide la fuerza de cada divisa de su lista. Idea principal: Simplemente itera a través de todas las combinaciones de pares y añade la diferencia entre la apertura y el cierre en porcentaje. Parámetros: Lista de divisas - qué divisas serán calculadas (máximo 8) Tipo de cálculo - a partir de qué datos se calculará la fuerza Entrada de datos de cálculo - se utiliza como entrada relacionada con el tipo de cálculo Sufijo del símbolo - utilizado en caso de sufijo en los símbolos, por ejem
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
El indicador MACD en MetaTrader 4/5 se diferencia de los semejantes indicadores en otros programas. Eso se debe al hecho de que en la versión MetaTrader 4/5 la línea MACD se muestra en forma del histograma, mientras que habitualmente se muestra en forma de la línea. Además, en la versión MetaTrader 4/5 la línea de señal se construye con el uso de SMA, mientras que por definición tiene que construirse usando EMA. En la versión MetaTrader 4/5 también se diferencia el histograma (la diferencia entr
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicadores
Perfil del mercado Forex (FMP para abreviar) Que esto no es: FMP no es la pantalla clásica de TPO codificada por letras, no muestra el cálculo general del perfil de datos del gráfico y no segmenta el gráfico en períodos ni los calcula. Que hace : Lo más importante es que el indicador FMP procesará los datos que residen entre el borde izquierdo del espectro definido por el usuario y el borde derecho del espectro definido por el usuario. El usuario puede definir el espectro simplemente tirando
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Indicadores
Proporcionamos indicadores adaptados para satisfacer mejor sus necesidades de trading >> MT Magical << MT Supply Demand : Es un indicador creado para encontrar la oferta y la demanda, que serán importantes niveles de soporte y resistencia para el precio. Zona de oferta es una zona donde el precio ha alcanzado, a menudo se resiste. En otras palabras, cuando el precio alcanza esta zona, habrá más poder de venta para empujar el precio hacia abajo. Zona de Demanda es una zona donde el preci
FREE
FFx ATR
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
PA Pro
Adisorn Soodkanueng
5 (1)
Indicadores
Título: Price Action Pro - Advanced Multi-Timeframe Reversal Scanner Descripción del producto: Price Action Pro no es sólo otro indicador de patrones de velas. Es un sistema de trading completo diseñado para detectar configuraciones de inversión de alta probabilidad. A diferencia de los indicadores estándar que envían señales no deseadas en cada patrón, Price Action Pro utiliza un filtro de oscilación inteligente para garantizar que los patrones sólo se detectan en los máximos o mínimos de oscil
PA PRO EurUsd
Adisorn Soodkanueng
5 (1)
Indicadores
Título: Price Action Pro - Escáner Avanzado de Reversiones Multi-Timeframe "¡Experimenta todo el poder de 'Price Action Pro' completamente GRATIS en EURUSD!" Visión general del producto: Price Action Pro no es sólo otro indicador de patrones de velas. Es un sistema de trading completo diseñado para detectar configuraciones de inversión de alta probabilidad. A diferencia de los indicadores estándar que envían señales no deseadas en cada patrón, Price Action Pro utiliza un filtro de oscilación int
FREE
SMC Ultimate Structure Pro EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Indicadores
Título: SMC Ultimate Structure Pro EurUsd - Indicador de dinero inteligente de alto rendimiento "¡Experimenta toda la potencia de 'SMC Ultimate Structure Pro' completamente GRATIS en EURUSD!" Titular: La herramienta SMC más completa y ligera del mercado. Estructura Maestra, Bloques de Órdenes, y FVGs sin lag. Visión general: SMC Ultimate Structure Pro es una avanzada herramienta de trading institucional "Todo en Uno" diseñada para traders profesionales que exigen precisión y rendimiento. A difer
FREE
HTF Candle Insight EurUsd MT5
Adisorn Soodkanueng
Indicadores
Nombre del producto: HTF Candle Insight (TRIAL) - Ver el panorama general Descripción: ️ IMPORTANTE: Esta es una VERSIÓN DE PRUEBA. Esta versión funciona EXCLUSIVAMENTE con el símbolo EURUSD. (Soporta todos los prefijos/sufijos de brokers, por ejemplo, pro.EURUSD, EURUSD.m, pero NO funcionará con Oro, Bitcoin u otros pares). ¡ Experimente todo el poder de "HTF Candle Insight" completamente GRATIS en EURUSD! ¡Deje de cambiar de pestaña constantemente! Este indicador le permite visualizar la acci
FREE
ChanLun Ultimate Structure EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Indicadores
[Título] ChanLun Ultimate Structure: SMC & Sistema Fibo Interactivo "¡Experimenta todo el poder de 'ChanLun Ultimate Structure' completamente GRATIS en EURUSD!" [ Introducción] Desbloquea el verdadero potencial del análisis de Estructura de Mercado combinando la precisión de la Teoría ChanLun (Bi, Duan, Zhongshu) con los modernos Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) . Este indicador va más allá de la simple detección de oscilaciones. Visualiza el mercado en tres capas distintas -Pen, Segmento y
FREE
Risk Commander EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Utilidades
"¡Experimente todo el poder de 'Risk Commander' completamente GRATIS en EURUSD!" Nombre del Producto: Risk Commander: Asistente de Operaciones y Simulador de Estrategias Risk Commander es más que un panel de operaciones: es un completo Ecosistema de Operaciones Manuales . Tiene dos poderosos propósitos: Asistente en tiempo real: Le ayuda a ejecutar operaciones con velocidad, precisión y una perfecta gestión del riesgo en los mercados en tiempo real. Simulador de Entrenamiento: Totalmente compati
FREE
Risk Commander
Adisorn Soodkanueng
Utilidades
Nombre del producto: Risk Commander: Asistente de Operaciones y Simulador de Estrategias Risk Commander es más que un panel de operaciones: es un completo ecosistema de operaciones manuales . Sirve a dos poderosos propósitos: Asistente en tiempo real: Le ayuda a ejecutar operaciones con velocidad, precisión y una perfecta gestión del riesgo en los mercados en tiempo real. Simulador de Entrenamiento: Totalmente compatible con el Probador de Estrategias (Modo Visual) , le permite practicar el tra
HTF Candle Insight
Adisorn Soodkanueng
Indicadores
Título: HTF Candle Insight - Ver el panorama general en un gráfico Introducción: ¡Deje de cambiar de pestaña constantemente! HTF Candle Insight le permite visualizar la acción del precio en un marco de tiempo superior directamente en su gráfico de operaciones actual. Si usted es un Scalper, Day Trader o Swing Trader, ver la estructura de velas "Big Picture" es crucial para identificar tendencias, reversiones y niveles clave (Soporte/Resistencia). Características principales: Superposición Dual
ChanLun Ultimate Structure
Adisorn Soodkanueng
Indicadores
[Título] ChanLun Ultimate Structure: SMC & Sistema Fibo Interactivo [ Introducción] Desbloquea el verdadero potencial del análisis de Estructura de Mercado combinando la precisión de la Teoría ChanLun (Bi, Duan, Zhongshu) con los modernos Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) . Este indicador va más allá de la simple detección de oscilaciones. Visualiza el mercado en tres capas distintas -Pen, Segmento y Onda- al tiempo que identifica automáticamente las zonas de negociación de alta probabilidad
SMC Ultimate Structure Pro
Adisorn Soodkanueng
Indicadores
Título: SMC Ultimate Structure Pro - Indicador de dinero inteligente de alto rendimiento Titular: La herramienta SMC más completa y ligera del mercado. Estructura maestra, bloques de órdenes y FVG sin retrasos. Visión general: SMC Ultimate Structure Pro es una avanzada herramienta de trading institucional "Todo en Uno" diseñada para traders profesionales que exigen precisión y rendimiento. A diferencia de otros indicadores pesados que congelan su terminal, esta herramienta ha sido rediseñada des
HTF Candle Insight MT5
Adisorn Soodkanueng
Indicadores
Título: HTF Candle Insight - Ver el panorama general en un gráfico Introducción: ¡Deje de cambiar de pestaña constantemente! HTF Candle Insight le permite visualizar la acción del precio en un marco de tiempo superior directamente en su gráfico de operaciones actual. Si usted es un Scalper, Day Trader o Swing Trader, ver la estructura de velas "Big Picture" es crucial para identificar tendencias, reversiones y niveles clave (Soporte/Resistencia). Características principales: Superposición Dual
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario