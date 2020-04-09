Trade Interface Pro
- Utilitys
- Gerald Birkner
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Trade Interface Pro – Die ultimative visuelle Trading-Oberfläche für MetaTrader 5This is a All-In-One Trading Tool, but in general it's a Full Expert Advisor but without automated Trade-Execution
Trade Interface Pro macht MetaTrader 5 zu einer vollautomatischen, interaktiven Trading-Umgebung.
Alle Strukturen, Zonen, Levels und Marktinformationen erscheinen live, dynamisch und pixelgenau, während du die Maus über den Chart bewegst.
Kein manuelles Zeichnen, keine Indikatoren, kein Panel-Wechsel — alles passiert direkt auf dem Chart.
Automatische Marktstruktur in Echtzeit
Beweg einfach die Maus – das Interface analysiert sofort:
-
High/Low des Tages, der Woche und des Monats
-
Vorherige Session-Zonen (Asia, Europe, New York)
-
Session-Close-Niveaus
-
Range-Breakouts von Vortag und Vorwoche
-
First Green Day / First Red Day
-
High-Bull / High-Bear Bars
-
Inside Day & Double Inside Day
-
Reversal- und Fakeout-Signale
-
Dynamic Open Range für jeden Wochentag
-
Market-Closed-Breakout-Strukturen
-
Peak-Formationen, Break-in-Structure, Supply/Demand
-
Prozentuale Tagesveränderung live auf der Mausposition
-
Day-1 / Day-3 Situationsanalyse
Alles entsteht automatisch – ohne Klick, ohne Verzögerung, ohne Indikator-Chaos.
Virtuelle Trading-Buttons direkt im Chart
Die Oberfläche positioniert sich automatisch im Chartfenster und bleibt immer perfekt sichtbar.
Ein Klick reicht:
-
BUY
-
SELL
-
EXIT (alle Positionen eines Symbols schließen)
-
Instant Reverse Long ↔ Short
-
Schnelltrade-Funktionen für sofortige Ausführung
Kein Menü. Kein Panel. Nur Chart.
Keyboard-Power für maximale Geschwindigkeit
Jede Taste kann eine Trading- oder Analyse-Funktion aktivieren.
Einige Beispiele:
-
D – Sofort alles löschen und den Chart neu aufbauen
-
-
Breakouts & Failed Breakouts
-
Wochen- und Monats-Strukturen
-
Range-Zonen
-
Round Numbers / Quarter Levels
-
Peak Detection
-
Mehrtagesmuster (Day-1 bis Day-3)
-
Gap-Zonen
-
Scanner für Sessions, Reversals, Zonenbrüche uvm.
Du steuerst Analyse & Trading wie ein Profi – rein mit der Tastatur.
Automatische Objektzeichnung bei jeder Mausbewegung
Der Chart reagiert intelligent auf deine Maus:
-
Dynamische Tages-, Wochen-, Monats-Boxen
-
Session-Border & Session-Hoch/Tief
-
Struktur-Rechtecke
-
Trendlinien
-
Intraday-Market-Context
-
Reversal-Zonen
-
Breakout-Markierungen
-
Candle-Kontext abhängig vom Bar-Open/Close
-
Live-Berechnung der Range-Ausdehnungen
Der Chart denkt mit, zeichnet mit und analysiert mit — ganz ohne dein Zutun.
Der leistungsstärkste Trading-Simulator für MetaTrader 5
Im Strategy Tester wird Trade Interface Pro zu einem vollständigen Replay-Trading-System:
-
Handel historische Charts wie in echtem Live-Trading
-
Alle Auto-Zeichnungen funktionieren exakt wie im Live-Chart
-
Wochen-/Monatsboxen werden rückwirkend korrekt aufgebaut
-
Inside Days, Breakouts, Reversals – alles sichtbar
-
Trades eröffnen, schließen, drehen
-
Perfekt für Training, Journaling, Optimierung
So realistisch war visuelles Backtesting im MT5 noch nie.
Ein Klick für einen klaren, frischen Chart
Mit D oder dem Clear-Button:
-
Alle Objekte verschwinden
-
Der Chart wird neu aufgebaut
-
Die vollständige Marktstruktur erscheint wieder dynamisch
Ideal für Scalper & Intraday-Trader.
Warum Trader Trade Interface Pro lieben
-
Spart immense Zeit, da alles automatisch entsteht
-
Keine Indikatoren notwendig – alle wichtigen Infos sind im Chart
-
Ultra-klare Struktur ohne Overload
-
Ideal für Scalping, Intraday, Swing & Replay-Trading
-
Perfekt für Anfänger, mächtig für Profis
-
Kombiniert Analyse, Struktur, Planung und Trading in einem einzigen Interface
Das Komplettpaket für moderne Trader
Trade Interface Pro ersetzt:
-
Dutzende Indikatoren
-
Chart-Tools
-
Breakout-Scanner
-
Struktur-Zeichner
-
Session-Tools
-
Range-/Fakeout-Erkennung
-
Multi-TF-Analyse
-
Market-Context-Modelle
-
Trade-Panels
Alles vereint in einem einzigen Interface, das:
✔ automatisch erkennt
✔ automatisch zeichnet
✔ automatisch analysiert
✔ Trades sofort ausführt
✔ im Tester wie Live funktioniert
Trade Interface Pro – Hotkeys Overview
|Key
|Action / Function
|ESC
|Toggle Comment Mode / Delete all buttons & text
|SPACE
|Toggle button mode / Activate mouse drawing - special other functions
|L
|Draw dynamic rectangle based on bar direction and mouse position
|Z
|Draw all Supply/Demand zones & recolor remaining zones
|D
|Quick Reset: clear chart & interface
|T
|Quick Trigger shows daily breakout days long/short
|I
|Draw Inside Day & Inside Week
|R
|Draw Round Numbers / Quarter Levels
|V
|Quick Break In Structure (BIS)
|P
|Quick PARA Analysis
|Y
|Quick 3-Trigger Brackets
|X
|Quick PnD / DnP Text (no rectangle) Additional Session Levels
|C
|Run Full Market Analysis & Setups
|3
|3-Day Long/Short Check, Gap Areas, HOD/LOD, Reversal Patterns
|5
|Draw Higher Highs on mouse position
|8
|Draw PnD Text on mouse position
|7
|Draw Lower Lows on mouse position
|6
|Draw DnP Text on mouse position
|9
|Price Range Minutes Above/Below Quarter Border
|0
|Sync all charts to same view / Zoom Same-Timeframe Charts
|4
|Draw 3-Session Higher Highs / Higher Lows
|Decimal (KP)
|Close All Trades on Market
|Arrow Down
|Quick Sell Trade
|Arrow Up
|Quick Buy Trade
|TAB
|Flip open trades Long ↔ Short
|F
|Draw Daily Rect Levels
|G
|Draw Weekly Rect Levels
|H
|Draw Monthly Rect Levels
|J
|Draw Quarterly Rect Levels
|K
|Draw 1-Year Rect Levels
|B
|Draw 5-Year Rect Levels
|N
|Draw 10-Year Rect Levels
|M
|Draw 25-Year Rect Levels
|O
|Draw Open Range (Day / Week / Month / Year depending on period)
|KP_9 / KP_8 / KP_7
|Market Definition Day 3 / Day 2 / Day 1
|KP_6
|Screenshot Consolidation
|KP_5
|Screenshot Short
|KP_4
|Screenshot Long
|KP_3
|Draw HOD/LOD Zones
|KP_2
|Detect Swing Levels (Timeframe)
|KP_1
|Draw Multi-Bar HH/LL Lines
|KP_DIVIDE
|Draw Monthly Close Price
|KP_MULTIPLY
|Draw Day Structure
|Q
|Get Range Today for All Markets
|A
|Market Analysis
|W
|Draw Currency Flow / Scan CIB Markets
|S
|Toggle Setup Display
|E
|Detect Swings
|U
|Draw Major Swings / 4-Bar Reversals
|Left ALT
|Toggle Dynamic Open Range (activeOR)