Trade Interface Pro – Die ultimative visuelle Trading-Oberfläche für MetaTrader 5

Trade Interface Pro macht MetaTrader 5 zu einer vollautomatischen, interaktiven Trading-Umgebung.

Alle Strukturen, Zonen, Levels und Marktinformationen erscheinen live, dynamisch und pixelgenau, während du die Maus über den Chart bewegst.

Kein manuelles Zeichnen, keine Indikatoren, kein Panel-Wechsel — alles passiert direkt auf dem Chart.

Automatische Marktstruktur in Echtzeit

Beweg einfach die Maus – das Interface analysiert sofort:

High/Low des Tages, der Woche und des Monats

Vorherige Session-Zonen (Asia, Europe, New York)

Session-Close-Niveaus

Range-Breakouts von Vortag und Vorwoche

First Green Day / First Red Day

High-Bull / High-Bear Bars

Inside Day & Double Inside Day

Reversal- und Fakeout-Signale

Dynamic Open Range für jeden Wochentag

Market-Closed-Breakout-Strukturen

Peak-Formationen, Break-in-Structure, Supply/Demand

Prozentuale Tagesveränderung live auf der Mausposition

Day-1 / Day-3 Situationsanalyse

Alles entsteht automatisch – ohne Klick, ohne Verzögerung, ohne Indikator-Chaos.

Virtuelle Trading-Buttons direkt im Chart

Die Oberfläche positioniert sich automatisch im Chartfenster und bleibt immer perfekt sichtbar.

Ein Klick reicht:

BUY

SELL

EXIT (alle Positionen eines Symbols schließen)

Instant Reverse Long ↔ Short

Schnelltrade-Funktionen für sofortige Ausführung

Kein Menü. Kein Panel. Nur Chart.

Keyboard-Power für maximale Geschwindigkeit

Jede Taste kann eine Trading- oder Analyse-Funktion aktivieren.

Einige Beispiele:

D – Sofort alles löschen und den Chart neu aufbauen

Inside Day / Double Inside Day

Breakouts & Failed Breakouts

Wochen- und Monats-Strukturen

Range-Zonen

Round Numbers / Quarter Levels

Peak Detection

Mehrtagesmuster (Day-1 bis Day-3)

Gap-Zonen

Scanner für Sessions, Reversals, Zonenbrüche uvm.

Du steuerst Analyse & Trading wie ein Profi – rein mit der Tastatur.

Automatische Objektzeichnung bei jeder Mausbewegung

Der Chart reagiert intelligent auf deine Maus:

Dynamische Tages-, Wochen-, Monats-Boxen

Session-Border & Session-Hoch/Tief

Struktur-Rechtecke

Trendlinien

Intraday-Market-Context

Reversal-Zonen

Breakout-Markierungen

Candle-Kontext abhängig vom Bar-Open/Close

Live-Berechnung der Range-Ausdehnungen

Der Chart denkt mit, zeichnet mit und analysiert mit — ganz ohne dein Zutun.

Der leistungsstärkste Trading-Simulator für MetaTrader 5

Im Strategy Tester wird Trade Interface Pro zu einem vollständigen Replay-Trading-System:

Handel historische Charts wie in echtem Live-Trading

Alle Auto-Zeichnungen funktionieren exakt wie im Live-Chart

Wochen-/Monatsboxen werden rückwirkend korrekt aufgebaut

Inside Days, Breakouts, Reversals – alles sichtbar

Trades eröffnen, schließen, drehen

Perfekt für Training, Journaling, Optimierung

So realistisch war visuelles Backtesting im MT5 noch nie.

Ein Klick für einen klaren, frischen Chart

Mit D oder dem Clear-Button:

Alle Objekte verschwinden

Der Chart wird neu aufgebaut

Die vollständige Marktstruktur erscheint wieder dynamisch

Ideal für Scalper & Intraday-Trader.

Warum Trader Trade Interface Pro lieben

Spart immense Zeit, da alles automatisch entsteht

Keine Indikatoren notwendig – alle wichtigen Infos sind im Chart

Ultra-klare Struktur ohne Overload

Ideal für Scalping, Intraday, Swing & Replay-Trading

Perfekt für Anfänger, mächtig für Profis

Kombiniert Analyse, Struktur, Planung und Trading in einem einzigen Interface

Das Komplettpaket für moderne Trader

Trade Interface Pro ersetzt:

Dutzende Indikatoren

Chart-Tools

Breakout-Scanner

Struktur-Zeichner

Session-Tools

Range-/Fakeout-Erkennung

Multi-TF-Analyse

Market-Context-Modelle

Trade-Panels

Alles vereint in einem einzigen Interface, das:

✔ automatisch erkennt

✔ automatisch zeichnet

✔ automatisch analysiert

✔ Trades sofort ausführt

✔ im Tester wie Live funktioniert





Trade Interface Pro – Hotkeys Overview