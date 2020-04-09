Trade Interface Pro

Trade Interface Pro – Die ultimative visuelle Trading-Oberfläche für MetaTrader 5

This is a All-In-One Trading Tool, but in general it's a Full Expert Advisor but without automated Trade-Execution

Trade Interface Pro macht MetaTrader 5 zu einer vollautomatischen, interaktiven Trading-Umgebung.
Alle Strukturen, Zonen, Levels und Marktinformationen erscheinen live, dynamisch und pixelgenau, während du die Maus über den Chart bewegst.
Kein manuelles Zeichnen, keine Indikatoren, kein Panel-Wechsel — alles passiert direkt auf dem Chart.

Automatische Marktstruktur in Echtzeit

Beweg einfach die Maus – das Interface analysiert sofort:

  • High/Low des Tages, der Woche und des Monats

  • Vorherige Session-Zonen (Asia, Europe, New York)

  • Session-Close-Niveaus

  • Range-Breakouts von Vortag und Vorwoche

  • First Green Day / First Red Day

  • High-Bull / High-Bear Bars

  • Inside Day & Double Inside Day

  • Reversal- und Fakeout-Signale

  • Dynamic Open Range für jeden Wochentag

  • Market-Closed-Breakout-Strukturen

  • Peak-Formationen, Break-in-Structure, Supply/Demand

  • Prozentuale Tagesveränderung live auf der Mausposition

  • Day-1 / Day-3 Situationsanalyse

Alles entsteht automatisch – ohne Klick, ohne Verzögerung, ohne Indikator-Chaos.

Virtuelle Trading-Buttons direkt im Chart

Die Oberfläche positioniert sich automatisch im Chartfenster und bleibt immer perfekt sichtbar.

Ein Klick reicht:

  • BUY

  • SELL

  • EXIT (alle Positionen eines Symbols schließen)

  • Instant Reverse Long ↔ Short

  • Schnelltrade-Funktionen für sofortige Ausführung

Kein Menü. Kein Panel. Nur Chart.

Keyboard-Power für maximale Geschwindigkeit

Jede Taste kann eine Trading- oder Analyse-Funktion aktivieren.

Einige Beispiele:

  • D – Sofort alles löschen und den Chart neu aufbauen

  • Inside Day / Double Inside Day

  • Breakouts & Failed Breakouts

  • Wochen- und Monats-Strukturen

  • Range-Zonen

  • Round Numbers / Quarter Levels

  • Peak Detection

  • Mehrtagesmuster (Day-1 bis Day-3)

  • Gap-Zonen

  • Scanner für Sessions, Reversals, Zonenbrüche uvm.

Du steuerst Analyse & Trading wie ein Profi – rein mit der Tastatur.

Automatische Objektzeichnung bei jeder Mausbewegung

Der Chart reagiert intelligent auf deine Maus:

  • Dynamische Tages-, Wochen-, Monats-Boxen

  • Session-Border & Session-Hoch/Tief

  • Struktur-Rechtecke

  • Trendlinien

  • Intraday-Market-Context

  • Reversal-Zonen

  • Breakout-Markierungen

  • Candle-Kontext abhängig vom Bar-Open/Close

  • Live-Berechnung der Range-Ausdehnungen

Der Chart denkt mit, zeichnet mit und analysiert mit — ganz ohne dein Zutun.

Der leistungsstärkste Trading-Simulator für MetaTrader 5

Im Strategy Tester wird Trade Interface Pro zu einem vollständigen Replay-Trading-System:

  • Handel historische Charts wie in echtem Live-Trading

  • Alle Auto-Zeichnungen funktionieren exakt wie im Live-Chart

  • Wochen-/Monatsboxen werden rückwirkend korrekt aufgebaut

  • Inside Days, Breakouts, Reversals – alles sichtbar

  • Trades eröffnen, schließen, drehen

  • Perfekt für Training, Journaling, Optimierung

So realistisch war visuelles Backtesting im MT5 noch nie.

Ein Klick für einen klaren, frischen Chart

Mit D oder dem Clear-Button:

  • Alle Objekte verschwinden

  • Der Chart wird neu aufgebaut

  • Die vollständige Marktstruktur erscheint wieder dynamisch

Ideal für Scalper & Intraday-Trader.

Warum Trader Trade Interface Pro lieben

  • Spart immense Zeit, da alles automatisch entsteht

  • Keine Indikatoren notwendig – alle wichtigen Infos sind im Chart

  • Ultra-klare Struktur ohne Overload

  • Ideal für Scalping, Intraday, Swing & Replay-Trading

  • Perfekt für Anfänger, mächtig für Profis

  • Kombiniert Analyse, Struktur, Planung und Trading in einem einzigen Interface

Das Komplettpaket für moderne Trader

Trade Interface Pro ersetzt:

  • Dutzende Indikatoren

  • Chart-Tools

  • Breakout-Scanner

  • Struktur-Zeichner

  • Session-Tools

  • Range-/Fakeout-Erkennung

  • Multi-TF-Analyse

  • Market-Context-Modelle

  • Trade-Panels

Alles vereint in einem einzigen Interface, das:

✔ automatisch erkennt
✔ automatisch zeichnet
✔ automatisch analysiert
✔ Trades sofort ausführt
✔ im Tester wie Live funktioniert


Trade Interface Pro – Hotkeys Overview

Key Action / Function
ESC Toggle Comment Mode / Delete all buttons & text
SPACE Toggle button mode / Activate mouse drawing - special other functions
L Draw dynamic rectangle based on bar direction and mouse position
Z Draw all Supply/Demand zones & recolor remaining zones
D Quick Reset: clear chart & interface
T Quick Trigger shows daily breakout days long/short
I Draw Inside Day & Inside Week
R Draw Round Numbers / Quarter Levels
V Quick Break In Structure (BIS)
P Quick PARA Analysis
Y Quick 3-Trigger Brackets
X Quick PnD / DnP Text (no rectangle) Additional Session Levels
C Run Full Market Analysis & Setups
3 3-Day Long/Short Check, Gap Areas, HOD/LOD, Reversal Patterns
5 Draw Higher Highs on mouse position
8 Draw PnD Text on mouse position
7 Draw Lower Lows on mouse position
6 Draw DnP Text on mouse position
9 Price Range Minutes Above/Below Quarter Border
0 Sync all charts to same view / Zoom Same-Timeframe Charts
4 Draw 3-Session Higher Highs / Higher Lows
Decimal (KP) Close All Trades on Market
Arrow Down Quick Sell Trade
Arrow Up Quick Buy Trade
TAB Flip open trades Long ↔ Short
F Draw Daily Rect Levels
G Draw Weekly Rect Levels
H Draw Monthly Rect Levels
J Draw Quarterly Rect Levels
K Draw 1-Year Rect Levels
B Draw 5-Year Rect Levels
N Draw 10-Year Rect Levels
M Draw 25-Year Rect Levels
O Draw Open Range (Day / Week / Month / Year depending on period)


KP_9 / KP_8 / KP_7 Market Definition Day 3 / Day 2 / Day 1
KP_6 Screenshot Consolidation
KP_5 Screenshot Short
KP_4 Screenshot Long
KP_3 Draw HOD/LOD Zones
KP_2 Detect Swing Levels (Timeframe)
KP_1 Draw Multi-Bar HH/LL Lines
KP_DIVIDE Draw Monthly Close Price
KP_MULTIPLY Draw Day Structure
Q Get Range Today for All Markets
A Market Analysis
W Draw Currency Flow / Scan CIB Markets
S Toggle Setup Display
E Detect Swings
U Draw Major Swings / 4-Bar Reversals
Left ALT Toggle Dynamic Open Range (activeOR)
