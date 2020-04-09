Trade Interface Pro
- Utilidades
- Gerald Birkner
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Trade Interface Pro - Lo último en plataformas visuales para MetaTrader 5
Se trata de una herramienta de comercio All-In-One, pero en general es un Asesor Experto completo, pero sin Trade-Execution automatizado.
Trade Interface Pro transforma MetaTrader 5 en un entorno de comercio totalmente automatizado e interactivo, convirtiendo cada gráfico en una terminal de inteligencia en tiempo real. Todos los análisis de mercado, la ejecución de operaciones y la visualización de la estructura ocurren directamente en el gráfico, de forma instantánea, intuitiva y sin menús ni retrasos. Puede acceder a todas las funciones con el ratón o el teclado, lo que le proporciona un control total al alcance de la mano.
Visualización instantánea del mercado
Mientras mueve el ratón, Trade Interface Pro analiza y dibuja automáticamente toda la estructura del mercado para el día, la semana y el mes en curso. Traza:
-
Máximos y mínimos diarios, semanales y mensuales
-
Niveles de cierre de sesión para Asia, Europa y Nueva York
-
Breakouts de días y semanas anteriores
-
Detección del primer día verde/primer día rojo
-
Barras High-Bull y High-Bear
-
Señales de Inside Day y Double Inside Day
-
Zonas de reversión y falsas alertas
-
Rango de apertura dinámico para cada día de la semana
-
Marcadores de ruptura de mercado
-
Zonas de oferta y demanda, niveles de oscilación, gaps y estructuras de acción del precio
Todo en directo, preciso y totalmente automatizado, sin necesidad de mediciones manuales ni indicadores.
Opere directamente en el gráfico
Trade Interface Pro integra botones virtuales y atajos de teclado para la ejecución inmediata de operaciones:
-
Abra y cierre posiciones al instante
-
Cierre todas las posiciones de un símbolo con un solo clic
-
Cambie las operaciones de largas a cortas (y viceversa) en cuestión de segundos.
-
Panel de operaciones totalmente visual integrado en el gráfico
Sin menús ni pasos adicionales: todo está optimizado para ofrecer velocidad y eficacia.
Potente control de teclas de acceso rápido
Cada tecla de su teclado se convierte en una herramienta:
-
Reinicie gráficos y objetos con una sola pulsación.
-
Activar rupturas, detecciones de oscilaciones y comprobaciones de retrocesos
-
Active análisis de mercado multidiarios, semanales y mensuales
-
Dibuje líneas de tendencia, zonas y rectángulos dinámicos
-
Supervise los cambios porcentuales y el contexto diario
-
Ejecute estrategias de negociación avanzadas sobre la marcha
Visual Backtesting & Replay Trading
Opere en mercados pasados como si estuviera en vivo con una automatización completa de los gráficos:
-
Los dibujos automáticos funcionan de forma idéntica en los gráficos históricos
-
Los cuadros diarios, semanales y mensuales siguen siendo precisos
-
Se conservan las estructuras de sesión, las oscilaciones y las zonas
-
Coloque, gire y cierre operaciones en el modo de repetición
-
Ideal para el desarrollo de estrategias, diarios y formación
Por qué los operadores eligen Trade Interface Pro
-
Ahorra tiempo en el análisis y la colocación de órdenes
-
Proporciona claridad visual sin sobrecarga
-
Combina más de 20 indicadores y herramientas en una sola interfaz
-
Perfecto para operaciones en directo, repetición de operaciones y pruebas de estrategias
-
Intuitivo para principiantes, rápido como el rayo para profesionales
Trade Interface Pro sustituye a los gráficos manuales, los indicadores múltiples, las herramientas de perfil de mercado, los escáneres de ruptura, la detección de reversiones y falsas caídas, y el análisis de marcos temporales múltiples, todo en una interfaz inteligente e interactiva que anticipa el mercado y su próximo movimiento.
Opere de forma más inteligente. Analice más rápido. Más información. Trade Interface Pro - su centro de control visual definitivo para MetaTrader 5.
Interfaz de comercio Pro - Teclas de acceso rápido
|Tecla
|Acción / Función
|ESC
|Alternar Modo Comentario / Borrar todos los botones y texto
|ESPACIO
|Conmutar el modo botón / Activar el dibujo del ratón - otras funciones especiales
|L
|Dibujar rectángulo dinámico basado en la dirección de la barra y la posición del ratón
|Z
|Dibuja todas las zonas de oferta/demanda y vuelve a colorear las zonas restantes
|D
|Reinicio rápido: borrar gráfico e interfaz
|T
|Quick Trigger muestra los días de ruptura diaria larga/corta
|I
|Dibujar Inside Day & Inside Week
|R
|Dibujar Números Redondos / Niveles Trimestrales
|V
|Pausa rápida en la estructura (BIS)
|P
|Análisis rápido PARA
|Y
|Paréntesis rápidos de 3 activadores
|X
|Texto PnD / DnP rápido (sin rectángulo) Niveles de sesión adicionales
|C
|Análisis completo del mercado y configuraciones
|3
|Chequeo Largo/Corto de 3 días, Áreas de Gap, HOD/LOD, Patrones de Reversión
|5
|Dibujar máximos más altos en la posición del ratón
|8
|Dibujar texto PnD en la posición del ratón
|7
|Dibujar mínimos inferiores en la posición del ratón
|6
|Dibujar Texto DnP en la posición del ratón
|9
|Rango de Precios Minutos Por Encima/Bajo Borde Trimestral
|0
|Sincronizar todos los gráficos a la misma vista / Zoom Gráficos de la misma franja horaria
|4
|Dibujar Máximos / Mínimos más altos de 3 sesiones
|Decimal (KP)
|Cerrar todas las operaciones en el mercado
|Flecha hacia abajo
|Operación de venta rápida
|Flecha hacia arriba
|Compra rápida
|TAB
|Invertir operaciones abiertas Larga ↔ Corta
|F
|Dibujar Niveles Rect. Diarios
|G
|Dibujar niveles rectangulares semanales
|H
|Dibujar niveles rectangulares mensuales
|J
|Dibujar niveles rectangulares trimestrales
|K
|Dibujar niveles rect 1 año
|B
|Dibujar niveles rectangulares a 5 años
|N
|Dibujar niveles rectangulares a 10 años
|M
|Niveles rectangulares a 25 años
|O
|Dibujar rango abierto (día / semana / mes / año dependiendo del periodo)
|KP_9 / KP_8 / KP_7
|Definición de Mercado Día 3 / Día 2 / Día 1
|KP_6
|Consolidación de Pantallas
|KP_5
|Captura de pantalla Corto
|KP_4
|Captura de pantalla larga
|KP_3
|Dibujar zonas HOD/LOD
|KP_2
|Detectar Niveles de Oscilación (Timeframe)
|KP_1
|Dibujar Líneas Multi-Bar HH/LL
|KP_DIVIDE
|Dibujar Precio de Cierre Mensual
|KP_MULTIPLY
|Dibujar Estructura Diaria
|Q
|Obtener Rango Hoy para Todos los Mercados
|A
|Análisis de Mercado
|W
|Dibujar Flujo de Divisas / Escanear Mercados CIB
|S
|Alternar pantalla de configuración
|E
|Detectar oscilaciones
|U
|Dibujar oscilaciones mayores / inversiones de 4 barras
|ALT izquierdo
|Conmutar Rango Abierto Dinámico (activeOR)