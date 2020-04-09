Trade Interface Pro

Trade Interface Pro - Lo último en plataformas visuales para MetaTrader 5

Se trata de una herramienta de comercio All-In-One, pero en general es un Asesor Experto completo, pero sin Trade-Execution automatizado.

Trade Interface Pro transforma MetaTrader 5 en un entorno de comercio totalmente automatizado e interactivo, convirtiendo cada gráfico en una terminal de inteligencia en tiempo real. Todos los análisis de mercado, la ejecución de operaciones y la visualización de la estructura ocurren directamente en el gráfico, de forma instantánea, intuitiva y sin menús ni retrasos. Puede acceder a todas las funciones con el ratón o el teclado, lo que le proporciona un control total al alcance de la mano.

Visualización instantánea del mercado
Mientras mueve el ratón, Trade Interface Pro analiza y dibuja automáticamente toda la estructura del mercado para el día, la semana y el mes en curso. Traza:

  • Máximos y mínimos diarios, semanales y mensuales

  • Niveles de cierre de sesión para Asia, Europa y Nueva York

  • Breakouts de días y semanas anteriores

  • Detección del primer día verde/primer día rojo

  • Barras High-Bull y High-Bear

  • Señales de Inside Day y Double Inside Day

  • Zonas de reversión y falsas alertas

  • Rango de apertura dinámico para cada día de la semana

  • Marcadores de ruptura de mercado

  • Zonas de oferta y demanda, niveles de oscilación, gaps y estructuras de acción del precio

Todo en directo, preciso y totalmente automatizado, sin necesidad de mediciones manuales ni indicadores.

Opere directamente en el gráfico
Trade Interface Pro integra botones virtuales y atajos de teclado para la ejecución inmediata de operaciones:

  • Abra y cierre posiciones al instante

  • Cierre todas las posiciones de un símbolo con un solo clic

  • Cambie las operaciones de largas a cortas (y viceversa) en cuestión de segundos.

  • Panel de operaciones totalmente visual integrado en el gráfico

Sin menús ni pasos adicionales: todo está optimizado para ofrecer velocidad y eficacia.

Potente control de teclas de acceso rápido
Cada tecla de su teclado se convierte en una herramienta:

  • Reinicie gráficos y objetos con una sola pulsación.

  • Activar rupturas, detecciones de oscilaciones y comprobaciones de retrocesos

  • Active análisis de mercado multidiarios, semanales y mensuales

  • Dibuje líneas de tendencia, zonas y rectángulos dinámicos

  • Supervise los cambios porcentuales y el contexto diario

  • Ejecute estrategias de negociación avanzadas sobre la marcha

Visual Backtesting & Replay Trading
Opere en mercados pasados como si estuviera en vivo con una automatización completa de los gráficos:

  • Los dibujos automáticos funcionan de forma idéntica en los gráficos históricos

  • Los cuadros diarios, semanales y mensuales siguen siendo precisos

  • Se conservan las estructuras de sesión, las oscilaciones y las zonas

  • Coloque, gire y cierre operaciones en el modo de repetición

  • Ideal para el desarrollo de estrategias, diarios y formación

Por qué los operadores eligen Trade Interface Pro

  • Ahorra tiempo en el análisis y la colocación de órdenes

  • Proporciona claridad visual sin sobrecarga

  • Combina más de 20 indicadores y herramientas en una sola interfaz

  • Perfecto para operaciones en directo, repetición de operaciones y pruebas de estrategias

  • Intuitivo para principiantes, rápido como el rayo para profesionales

Trade Interface Pro sustituye a los gráficos manuales, los indicadores múltiples, las herramientas de perfil de mercado, los escáneres de ruptura, la detección de reversiones y falsas caídas, y el análisis de marcos temporales múltiples, todo en una interfaz inteligente e interactiva que anticipa el mercado y su próximo movimiento.

Opere de forma más inteligente. Analice más rápido. Más información. Trade Interface Pro - su centro de control visual definitivo para MetaTrader 5.


Interfaz de comercio Pro - Teclas de acceso rápido

Tecla Acción / Función
ESC Alternar Modo Comentario / Borrar todos los botones y texto
ESPACIO Conmutar el modo botón / Activar el dibujo del ratón - otras funciones especiales
L Dibujar rectángulo dinámico basado en la dirección de la barra y la posición del ratón
Z Dibuja todas las zonas de oferta/demanda y vuelve a colorear las zonas restantes
D Reinicio rápido: borrar gráfico e interfaz
T Quick Trigger muestra los días de ruptura diaria larga/corta
I Dibujar Inside Day & Inside Week
R Dibujar Números Redondos / Niveles Trimestrales
V Pausa rápida en la estructura (BIS)
P Análisis rápido PARA
Y Paréntesis rápidos de 3 activadores
X Texto PnD / DnP rápido (sin rectángulo) Niveles de sesión adicionales
C Análisis completo del mercado y configuraciones
3 Chequeo Largo/Corto de 3 días, Áreas de Gap, HOD/LOD, Patrones de Reversión
5 Dibujar máximos más altos en la posición del ratón
8 Dibujar texto PnD en la posición del ratón
7 Dibujar mínimos inferiores en la posición del ratón
6 Dibujar Texto DnP en la posición del ratón
9 Rango de Precios Minutos Por Encima/Bajo Borde Trimestral
0 Sincronizar todos los gráficos a la misma vista / Zoom Gráficos de la misma franja horaria
4 Dibujar Máximos / Mínimos más altos de 3 sesiones
Decimal (KP) Cerrar todas las operaciones en el mercado
Flecha hacia abajo Operación de venta rápida
Flecha hacia arriba Compra rápida
TAB Invertir operaciones abiertas Larga ↔ Corta
F Dibujar Niveles Rect. Diarios
G Dibujar niveles rectangulares semanales
H Dibujar niveles rectangulares mensuales
J Dibujar niveles rectangulares trimestrales
K Dibujar niveles rect 1 año
B Dibujar niveles rectangulares a 5 años
N Dibujar niveles rectangulares a 10 años
M Niveles rectangulares a 25 años
O Dibujar rango abierto (día / semana / mes / año dependiendo del periodo)


KP_9 / KP_8 / KP_7 Definición de Mercado Día 3 / Día 2 / Día 1
KP_6 Consolidación de Pantallas
KP_5 Captura de pantalla Corto
KP_4 Captura de pantalla larga
KP_3 Dibujar zonas HOD/LOD
KP_2 Detectar Niveles de Oscilación (Timeframe)
KP_1 Dibujar Líneas Multi-Bar HH/LL
KP_DIVIDE Dibujar Precio de Cierre Mensual
KP_MULTIPLY Dibujar Estructura Diaria
Q Obtener Rango Hoy para Todos los Mercados
A Análisis de Mercado
W Dibujar Flujo de Divisas / Escanear Mercados CIB
S Alternar pantalla de configuración
E Detectar oscilaciones
U Dibujar oscilaciones mayores / inversiones de 4 barras
ALT izquierdo Conmutar Rango Abierto Dinámico (activeOR)

