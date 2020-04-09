Trade Interface Pro - Lo último en plataformas visuales para MetaTrader 5



Se trata de una herramienta de comercio All-In-One, pero en general es un Asesor Experto completo, pero sin Trade-Execution automatizado.

Trade Interface Pro transforma MetaTrader 5 en un entorno de comercio totalmente automatizado e interactivo, convirtiendo cada gráfico en una terminal de inteligencia en tiempo real. Todos los análisis de mercado, la ejecución de operaciones y la visualización de la estructura ocurren directamente en el gráfico, de forma instantánea, intuitiva y sin menús ni retrasos. Puede acceder a todas las funciones con el ratón o el teclado, lo que le proporciona un control total al alcance de la mano.

Visualización instantánea del mercado

Mientras mueve el ratón, Trade Interface Pro analiza y dibuja automáticamente toda la estructura del mercado para el día, la semana y el mes en curso. Traza:

Máximos y mínimos diarios, semanales y mensuales

Niveles de cierre de sesión para Asia, Europa y Nueva York

Breakouts de días y semanas anteriores

Detección del primer día verde/primer día rojo

Barras High-Bull y High-Bear

Señales de Inside Day y Double Inside Day

Zonas de reversión y falsas alertas

Rango de apertura dinámico para cada día de la semana

Marcadores de ruptura de mercado

Zonas de oferta y demanda, niveles de oscilación, gaps y estructuras de acción del precio

Todo en directo, preciso y totalmente automatizado, sin necesidad de mediciones manuales ni indicadores.

Opere directamente en el gráfico

Trade Interface Pro integra botones virtuales y atajos de teclado para la ejecución inmediata de operaciones:

Abra y cierre posiciones al instante

Cierre todas las posiciones de un símbolo con un solo clic

Cambie las operaciones de largas a cortas (y viceversa) en cuestión de segundos.

Panel de operaciones totalmente visual integrado en el gráfico

Sin menús ni pasos adicionales: todo está optimizado para ofrecer velocidad y eficacia.

Potente control de teclas de acceso rápido

Cada tecla de su teclado se convierte en una herramienta:

Reinicie gráficos y objetos con una sola pulsación.

Activar rupturas, detecciones de oscilaciones y comprobaciones de retrocesos

Active análisis de mercado multidiarios, semanales y mensuales

Dibuje líneas de tendencia, zonas y rectángulos dinámicos

Supervise los cambios porcentuales y el contexto diario

Ejecute estrategias de negociación avanzadas sobre la marcha

Visual Backtesting & Replay Trading

Opere en mercados pasados como si estuviera en vivo con una automatización completa de los gráficos:

Los dibujos automáticos funcionan de forma idéntica en los gráficos históricos

Los cuadros diarios, semanales y mensuales siguen siendo precisos

Se conservan las estructuras de sesión, las oscilaciones y las zonas

Coloque, gire y cierre operaciones en el modo de repetición

Ideal para el desarrollo de estrategias, diarios y formación

Por qué los operadores eligen Trade Interface Pro

Ahorra tiempo en el análisis y la colocación de órdenes

Proporciona claridad visual sin sobrecarga

Combina más de 20 indicadores y herramientas en una sola interfaz

Perfecto para operaciones en directo, repetición de operaciones y pruebas de estrategias

Intuitivo para principiantes, rápido como el rayo para profesionales

Trade Interface Pro sustituye a los gráficos manuales, los indicadores múltiples, las herramientas de perfil de mercado, los escáneres de ruptura, la detección de reversiones y falsas caídas, y el análisis de marcos temporales múltiples, todo en una interfaz inteligente e interactiva que anticipa el mercado y su próximo movimiento.

Opere de forma más inteligente. Analice más rápido. Más información. Trade Interface Pro - su centro de control visual definitivo para MetaTrader 5.





Interfaz de comercio Pro - Teclas de acceso rápido