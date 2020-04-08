Multi Timeframe Indicators in Seconds 是一个指标集合，包含位于 MQL5/Indicators/Examples/ 目录中的大多数默认自定义指标。这些指标已适配多时间周期计算，支持秒级时间周期及自定义时间周期。该产品允许在同一图表中显示基于不同时间周期计算的多个指标。

通过加载器指标可以选择所需的指标及其计算时间周期。指标可应用于标准或非标准时间周期，包括秒、分钟和小时。

使用目的

该指标适用于需要在单一图表环境中查看不同时间周期指标数值的用户。可用于在不打开多个图表的情况下，对比高周期和低周期指标的表现。

功能概述

多时间周期显示

可在当前图表上显示基于更高或更低时间周期计算的指标。

秒级及自定义时间周期

支持秒级、分钟级和小时级的计算周期。

单图表显示

多个指标可同时显示在一个图表中。

指标选择

可通过输入参数选择并加载包含的默认指标之一。

功能特点

支持在任意选定的时间周期上计算指标，包括自定义秒、分钟和小时

可配置用于指标计算的历史K线数量

可选使用 Comment 函数在图表上显示指标信息

兼容大多数默认的 MQL5 自定义指标

支持在同一图表中叠加多个指标，且互不影响

支持的指标

趋势类指标：

AMA, DEMA, FrAMA, Ichimoku, Parabolic SAR, TEMA, VIDYA, Custom Moving Average, ATR, ADX, ADXW, ASI, Price Channel

振荡器类指标：

RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, RVI, Momentum, Ultimate Oscillator, TRIX, MI, ROC, VROC, Force Index, Williams %R, OBV, AD, PVT, W_AD, MFI, Market Facilitation Index, CHO, CHV

波动率与通道：

ATR, Bollinger Bands, StdDev, Price Channel

形态类指标：

Fractals, ZigZag, ZigZag Color

成交量类指标：

Volumes, OBV, PVT, W_AD, CHO, CHV, Market Facilitation Index

输入参数

回溯K线数量（默认值：256）

定义用于指标计算的K线数量。

时间周期（默认值：Minutes）

选择计算时间周期：Seconds、Minute、Hour、Day、Week、Month 或 Current。

秒级时间周期设置（默认值：60）

当时间周期设置为 Seconds 时使用。

分钟级时间周期设置（默认值：1）

当时间周期设置为 Minute 时使用。

小时级时间周期设置（默认值：1）

当时间周期设置为 Hour 时使用。

通过 Comment() 显示信息（默认值：false）

启用或禁用图表上的文本信息显示。

指标选择（默认值：Volumes）

选择需要加载的指标。

使用说明

通过标准的拖放方式将指标加载到图表中。

指标加载后可随时调整输入参数。

颜色、线条样式等视觉属性可通过标准指标设置进行修改。

部分指标需要初始化周期，建议在标准时间周期下与对应的标准指标进行对比确认。

总结

Multi Timeframe Indicators in Seconds 用于在单一图表中显示基于不同时间周期（包括秒级）计算的 MQL5 默认自定义指标。该产品支持灵活的时间周期和参数设置，适用于需要多时间周期指标可视化的用户。