Multi Timeframe Indicators in Seconds é um conjunto de indicadores personalizados padrão localizados em MQL5/Indicators/Examples/, adaptados para cálculos em múltiplos períodos de tempo, incluindo intervalos baseados em segundos e períodos personalizados. O produto permite exibir indicadores calculados em diferentes períodos de tempo em um único gráfico.

A seleção do indicador e do período de cálculo é feita por meio de um indicador carregador. São suportados períodos padrão e não padrão, como segundos, minutos e horas.

Uso pretendido

O indicador é destinado à visualização e comparação de valores de indicadores calculados em diferentes períodos de tempo dentro de um único gráfico, sem a necessidade de abrir vários gráficos.

Recursos

Exibição de indicadores de múltiplos períodos em um único gráfico

Suporte a intervalos em segundos, minutos e horas

Número configurável de barras para cálculo

Seleção do indicador por parâmetros de entrada

Exibição opcional de informações por meio da função Comment

Compatibilidade com a maioria dos indicadores personalizados padrão do MQL5

Indicadores suportados

Tendência:

AMA, DEMA, FrAMA, Ichimoku, Parabolic SAR, TEMA, VIDYA, Custom Moving Average, ATR, ADX, ADXW, ASI, Price Channel

Osciladores:

RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, RVI, Momentum, Ultimate Oscillator, TRIX, MI, ROC, VROC, Force Index, Williams %R, OBV, AD, PVT, W_AD, MFI, Market Facilitation Index, CHO, CHV

Volatilidade, padrões e volume:

ATR, Bollinger Bands, StdDev, Price Channel, Fractals, ZigZag, ZigZag Color, Volumes, OBV, PVT, W_AD, CHO, CHV, Market Facilitation Index

Parâmetros principais

Número de barras para cálculo (padrão: 256)

Período de tempo: Seconds, Minute, Hour, Day, Week, Month ou Current

Configuração de segundos, minutos ou horas para períodos personalizados

Ativação da exibição de informações via Comment()

Seleção do indicador a ser carregado

Notas

O indicador é adicionado ao gráfico pelo método padrão de arrastar e soltar. Os parâmetros e as propriedades visuais podem ser ajustados após o carregamento. Alguns indicadores requerem um período de inicialização; recomenda-se verificar o comportamento em períodos de tempo padrão.

Resumo

Multi Timeframe Indicators in Seconds permite a visualização de indicadores personalizados padrão do MQL5 calculados em diferentes períodos de tempo, incluindo intervalos em segundos, dentro de um único gráfico com parâmetros configuráveis.