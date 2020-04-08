Multi Timeframe Indicators in Seconds

Multi Timeframe Indicators in Seconds é um conjunto de indicadores personalizados padrão localizados em MQL5/Indicators/Examples/, adaptados para cálculos em múltiplos períodos de tempo, incluindo intervalos baseados em segundos e períodos personalizados. O produto permite exibir indicadores calculados em diferentes períodos de tempo em um único gráfico.

A seleção do indicador e do período de cálculo é feita por meio de um indicador carregador. São suportados períodos padrão e não padrão, como segundos, minutos e horas.

Uso pretendido

O indicador é destinado à visualização e comparação de valores de indicadores calculados em diferentes períodos de tempo dentro de um único gráfico, sem a necessidade de abrir vários gráficos.

Recursos

  • Exibição de indicadores de múltiplos períodos em um único gráfico

  • Suporte a intervalos em segundos, minutos e horas

  • Número configurável de barras para cálculo

  • Seleção do indicador por parâmetros de entrada

  • Exibição opcional de informações por meio da função Comment

  • Compatibilidade com a maioria dos indicadores personalizados padrão do MQL5

Indicadores suportados

Tendência:
AMA, DEMA, FrAMA, Ichimoku, Parabolic SAR, TEMA, VIDYA, Custom Moving Average, ATR, ADX, ADXW, ASI, Price Channel

Osciladores:
RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, RVI, Momentum, Ultimate Oscillator, TRIX, MI, ROC, VROC, Force Index, Williams %R, OBV, AD, PVT, W_AD, MFI, Market Facilitation Index, CHO, CHV

Volatilidade, padrões e volume:
ATR, Bollinger Bands, StdDev, Price Channel, Fractals, ZigZag, ZigZag Color, Volumes, OBV, PVT, W_AD, CHO, CHV, Market Facilitation Index

Parâmetros principais

  • Número de barras para cálculo (padrão: 256)

  • Período de tempo: Seconds, Minute, Hour, Day, Week, Month ou Current

  • Configuração de segundos, minutos ou horas para períodos personalizados

  • Ativação da exibição de informações via Comment()

  • Seleção do indicador a ser carregado

Notas

O indicador é adicionado ao gráfico pelo método padrão de arrastar e soltar. Os parâmetros e as propriedades visuais podem ser ajustados após o carregamento. Alguns indicadores requerem um período de inicialização; recomenda-se verificar o comportamento em períodos de tempo padrão.

Resumo

Multi Timeframe Indicators in Seconds permite a visualização de indicadores personalizados padrão do MQL5 calculados em diferentes períodos de tempo, incluindo intervalos em segundos, dentro de um único gráfico com parâmetros configuráveis.


Mais do autor
Multi Timeframe Chart in Seconds
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
5 (1)
Indicadores
Multi Timeframe Chart in Seconds is an indicator that allows traders to visualize price data calculated from custom timeframes directly on a single chart. The indicator supports seconds-based, minute-based, and hour-based calculations and displays the resulting price action as color candles on the active chart. The indicator aggregates price data from non-standard or higher/lower timeframes and renders it accurately within the current chart environment, eliminating the need to open multiple char
FREE
Pip Rounded Candles
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Indicadores
PipRoundedCandles rounds OHLC prices to the nearest pip interval and displays color-coded candles, helping traders quickly visualize key price levels for better entry and exit decisions. Features: Rounds OHLC prices to nearest N pips. Color-coded candles: bullish and bearish.  Works on any symbol and timeframe.  Adjustable pip rounding.  Non-repainting, lightweight, real-time updates. Parameters: Parameter  Default  Description  Round price to nearest N pips 10 Round candle prices to nearest N
FREE
Trade History on Chart
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Utilitários
Trade History on Chart is a simple utility indicator that displays the profit, duration, volume and other trade properties of closed trade from history. Features: Filter history to show only gains or loss of the trade. Show holding time of the trade. Accumulate the profits based on daily, weekly etc. Switch to display only boxes of text. Change text colors. Fast and user friendly.
FREE
