Multi Timeframe Indicators in Seconds は、MQL5/Indicators/Examples/ にあるほとんどの標準カスタムインジケーターを含むバンドルです。これらのインジケーターは、秒単位やカスタムタイムフレームを含むマルチタイムフレーム計算に対応するように調整されています。本製品を使用すると、異なるタイムフレームで計算された複数のインジケーターを1つのチャート上に表示できます。

ロード用のインジケーターを使って、希望するインジケーターと計算タイムフレームを選択します。標準および非標準のタイムフレーム（秒、分、時間）に適用可能です。

使用目的

このインジケーターは、異なるタイムフレームで計算されたインジケーターの値を1つのチャート内で確認したいユーザー向けです。複数のチャートを開かずに、上位または下位のタイムフレームでのインジケーターの挙動を比較できます。

機能概要

マルチタイムフレーム表示

上位または下位タイムフレームで計算されたインジケーターを現在のチャート上に表示可能。

秒単位およびカスタムタイムフレーム

秒、分、時間ベースの計算に対応。

単一チャートレイアウト

複数のインジケーターを1つのチャート上で同時に表示可能。

インジケーター選択

含まれている標準インジケーターの中から、入力パラメータで選択して読み込めます。

特徴

任意のタイムフレーム（秒、分、時間カスタム含む）でインジケーターを計算

計算に使用するバー数を設定可能

Comment関数によるトレンド情報表示オプション

ほとんどの標準MQL5カスタムインジケーターと互換性あり

インジケーターをチャート上で重ねても干渉なし

対応インジケーター

トレンド系:

AMA, DEMA, FrAMA, Ichimoku, Parabolic SAR, TEMA, VIDYA, Custom Moving Average, ATR, ADX, ADXW, ASI, Price Channel

オシレーター系:

RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, RVI, Momentum, Ultimate Oscillator, TRIX, MI, ROC, VROC, Force Index, Williams %R, OBV, AD, PVT, W_AD, MFI, Market Facilitation Index, CHO, CHV

ボラティリティ・バンド系:

ATR, Bollinger Bands, StdDev, Price Channel

パターン系:

Fractals, ZigZag, ZigZag Color

出来高系:

Volumes, OBV, PVT, W_AD, CHO, CHV, Market Facilitation Index

入力パラメータ

バー数（デフォルト: 256）

計算に使用するバー数を設定。

タイムフレーム（デフォルト: Minutes）

計算タイムフレームを選択: Seconds, Minute, Hour, Day, Week, Month, Current

秒（秒タイムフレーム用, デフォルト: 60）

タイムフレームがSecondsの場合に使用

分（分タイムフレーム用, デフォルト: 1）

タイムフレームがMinuteの場合に使用

時間（時間タイムフレーム用, デフォルト: 1）

タイムフレームがHourの場合に使用

Comment()による表示（デフォルト: false）

チャート上へのテキスト表示を有効／無効化

インジケーター選択（デフォルト: Volumes）

読み込むインジケーターを選択

使用上の注意

標準のドラッグ＆ドロップ方式でチャートに追加

インジケーター読み込み後に入力パラメータを変更可能

色や線種などの表示設定は標準設定で変更可能

一部のインジケーターはウォームアップ期間が必要。標準タイムフレームでの整合性を確認推奨

まとめ

Multi Timeframe Indicators in Seconds は、異なるタイムフレーム（秒単位も含む）で計算された標準MQL5カスタムインジケーターを1つのチャートで表示する方法を提供します。設定可能なタイムフレームとパラメータに対応しており、マルチタイムフレームでのインジケーター可視化を1つのワークスペースで行うユーザー向けに設計されています。