Multi Timeframe Indicators in Seconds
- インディケータ
- Tshidiso Ephraim Mpakanyane
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 16
Multi Timeframe Indicators in Seconds は、MQL5/Indicators/Examples/ にあるほとんどの標準カスタムインジケーターを含むバンドルです。これらのインジケーターは、秒単位やカスタムタイムフレームを含むマルチタイムフレーム計算に対応するように調整されています。本製品を使用すると、異なるタイムフレームで計算された複数のインジケーターを1つのチャート上に表示できます。
ロード用のインジケーターを使って、希望するインジケーターと計算タイムフレームを選択します。標準および非標準のタイムフレーム（秒、分、時間）に適用可能です。
使用目的
このインジケーターは、異なるタイムフレームで計算されたインジケーターの値を1つのチャート内で確認したいユーザー向けです。複数のチャートを開かずに、上位または下位のタイムフレームでのインジケーターの挙動を比較できます。
機能概要
マルチタイムフレーム表示
上位または下位タイムフレームで計算されたインジケーターを現在のチャート上に表示可能。
秒単位およびカスタムタイムフレーム
秒、分、時間ベースの計算に対応。
単一チャートレイアウト
複数のインジケーターを1つのチャート上で同時に表示可能。
インジケーター選択
含まれている標準インジケーターの中から、入力パラメータで選択して読み込めます。
特徴
-
任意のタイムフレーム（秒、分、時間カスタム含む）でインジケーターを計算
-
計算に使用するバー数を設定可能
-
Comment関数によるトレンド情報表示オプション
-
ほとんどの標準MQL5カスタムインジケーターと互換性あり
-
インジケーターをチャート上で重ねても干渉なし
対応インジケーター
トレンド系:
AMA, DEMA, FrAMA, Ichimoku, Parabolic SAR, TEMA, VIDYA, Custom Moving Average, ATR, ADX, ADXW, ASI, Price Channel
オシレーター系:
RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, RVI, Momentum, Ultimate Oscillator, TRIX, MI, ROC, VROC, Force Index, Williams %R, OBV, AD, PVT, W_AD, MFI, Market Facilitation Index, CHO, CHV
ボラティリティ・バンド系:
ATR, Bollinger Bands, StdDev, Price Channel
パターン系:
Fractals, ZigZag, ZigZag Color
出来高系:
Volumes, OBV, PVT, W_AD, CHO, CHV, Market Facilitation Index
入力パラメータ
-
バー数（デフォルト: 256）
計算に使用するバー数を設定。
-
タイムフレーム（デフォルト: Minutes）
計算タイムフレームを選択: Seconds, Minute, Hour, Day, Week, Month, Current
-
秒（秒タイムフレーム用, デフォルト: 60）
タイムフレームがSecondsの場合に使用
-
分（分タイムフレーム用, デフォルト: 1）
タイムフレームがMinuteの場合に使用
-
時間（時間タイムフレーム用, デフォルト: 1）
タイムフレームがHourの場合に使用
-
Comment()による表示（デフォルト: false）
チャート上へのテキスト表示を有効／無効化
-
インジケーター選択（デフォルト: Volumes）
読み込むインジケーターを選択
使用上の注意
-
標準のドラッグ＆ドロップ方式でチャートに追加
-
インジケーター読み込み後に入力パラメータを変更可能
-
色や線種などの表示設定は標準設定で変更可能
-
一部のインジケーターはウォームアップ期間が必要。標準タイムフレームでの整合性を確認推奨
まとめ
Multi Timeframe Indicators in Seconds は、異なるタイムフレーム（秒単位も含む）で計算された標準MQL5カスタムインジケーターを1つのチャートで表示する方法を提供します。設定可能なタイムフレームとパラメータに対応しており、マルチタイムフレームでのインジケーター可視化を1つのワークスペースで行うユーザー向けに設計されています。