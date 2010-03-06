Optimized Trend Tracker Oscillator

Ein präzisionsgefertigter Trendfolge-Oszillator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit, Anpassungsfähigkeit und eine mehrschichtige Signalbestätigung verlangen. OTTO kombiniert adaptive Volatilitätsmodellierung, fortschrittliche gleitende Durchschnitte und Trendstopp-Logik, um einen Oszillator zu erzeugen, der intelligent auf die Marktstruktur und nicht auf Rauschen reagiert.

Dieser Indikator eignet sich für Händler, die eine frühzeitige Trenderkennung, dynamische Stop-Zonen und visuell saubere Cross-Over-Signale ohne Neulackierung wünschen.

Er platziert keine Trades und garantiert keine Gewinne. Die Verwendung liegt in Ihrem eigenen Ermessen.

Hauptmerkmale

1. Adaptive Volatilitäts-Engine (VAR / CMO-gesteuerte Glättung)

Der Indikator verwendet einen zweistufigen Volatilitätsanpassungsmechanismus:

Stufe 1: Berechnet einen CMO-gewichteten adaptiven Wert des Ausgangspreises.

Stufe 2: Wendet eine zweite volatilitätsangepasste Glättung auf das transformierte Preisfeld an.

Diese Struktur ermöglicht es dem Oszillator, bei hoher Dynamik schnell zu reagieren und gleichzeitig falsche Signale in schwankenden Märkten zu vermeiden.

2. Multi-Type Moving Average Framework (10 Modi)

Wählen Sie aus mehreren MA-Typen für die Basislinie des Oszillators:

SMA

EMA

WMA

DEMA

TMA

VAR Adaptiver MA

WWMA

ZLEMA

TSF

Rumpf MA

Jeder MA ist intern für pufferbasierte Berechnungen optimiert, um Geschwindigkeit und Genauigkeit auch bei umfangreichen Backtests zu gewährleisten.

3. Trend-Stopp-Logik (OTT-Kern-Mechanismus)

Der Oszillator verwendet ein optimiertes Trend-Stopp-System, das auf:

Berechnete Basislinie

Dynamische Verschiebung (%-Faktor)

Trendrichtungsumschaltung

Long-Stop- und Short-Stop-Stabilisierungslogik

Dadurch wird ein stabiler Trendfolger geschaffen, der sich an die Beschleunigung und Verlangsamung der Preise anpasst.

4. Saubere OTTO-Visualisierung

Der Indikator besteht aus zwei Hauptkomponenten:

HOTT: Der optimierte Trend-Stopp-Wert

LOTT: Der transformierte Datenstrom

Eine Füllzone macht Trendänderungen visuell klar und übersichtlich.

5. Kauf- und Verkaufssignalmarkierungen (optional)

Wenn aktiviert, generiert der Indikator Crossover-basierte Signale auf der Grundlage von HOTT- und LOTT-Interaktionen:

Kaufen, wenn HOTT unter LOTT kreuzt

Verkaufen, wenn HOTT über LOTT kreuzt

Diese Signale werden zur besseren Sichtbarkeit mit Pfeilen in Wingdings dargestellt.

6. Themenanpassung

Beinhaltet die optionale automatische Konfiguration des Lichtthemas, die Anpassung der Farben des Charts, des Hintergrunds, des Gitters, der Kerzenfarben und der Kurslinien für eine komfortable Betrachtung.

7. Eingebautes Testfeld (optional)

Der Indikator enthält einen vollständigen Backtest-Visualisierungsmodus für die manuelle Bewertung:

Kauf-/Verkaufszähler

Gesamt- und Gewinntrades

Gewinnrate

Richtungsstatus

TP/SL-Simulation mit Punkten

Einstellbares Startdatum für benutzerdefinierte Bereiche

Alle Elemente werden in einem schwebenden Panel mit beweglichen UI-Schaltflächen angezeigt.

8. Warnungen und Benachrichtigungen

Optionales Warnsystem mit Unterstützung für:

Terminal-Warnungen

Push-Benachrichtigungen

Alarme werden nur bei neuen bestätigten Signalen ausgelöst.

9. Nicht-überholende Struktur

Alle Signale werden bei geschlossenen Kerzen erzeugt.

Der Indikator malt keine vorherigen Werte neu.

Übersicht der Eingaben

Kern-Eingaben

OTT-Zeitraum

Prozentualer Versatz

Schnelle/langsame VIDYA-Längen

Korrigierende Konstante

MA-Typ

Quellpreis

Anzeige- und Funktionsoptionen

Crossover-Signale anzeigen/ausblenden

Heller Themenmodus

Testermodus mit TP/SL-Regeln und Startdatum

Alarme und Push-Benachrichtigungen

Wichtige Hinweise