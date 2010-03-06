Optimized Trend Tracker Oscillator

Optimierter Trend-Tracker-Oszillator-Indikator für MT5 (OTTO)

Ein präzisionsgefertigter Trendfolge-Oszillator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit, Anpassungsfähigkeit und eine mehrschichtige Signalbestätigung verlangen. OTTO kombiniert adaptive Volatilitätsmodellierung, fortschrittliche gleitende Durchschnitte und Trendstopp-Logik, um einen Oszillator zu erzeugen, der intelligent auf die Marktstruktur und nicht auf Rauschen reagiert.

Dieser Indikator eignet sich für Händler, die eine frühzeitige Trenderkennung, dynamische Stop-Zonen und visuell saubere Cross-Over-Signale ohne Neulackierung wünschen.
Er platziert keine Trades und garantiert keine Gewinne. Die Verwendung liegt in Ihrem eigenen Ermessen.

Hauptmerkmale

1. Adaptive Volatilitäts-Engine (VAR / CMO-gesteuerte Glättung)

Der Indikator verwendet einen zweistufigen Volatilitätsanpassungsmechanismus:

  • Stufe 1: Berechnet einen CMO-gewichteten adaptiven Wert des Ausgangspreises.

  • Stufe 2: Wendet eine zweite volatilitätsangepasste Glättung auf das transformierte Preisfeld an.
    Diese Struktur ermöglicht es dem Oszillator, bei hoher Dynamik schnell zu reagieren und gleichzeitig falsche Signale in schwankenden Märkten zu vermeiden.

2. Multi-Type Moving Average Framework (10 Modi)

Wählen Sie aus mehreren MA-Typen für die Basislinie des Oszillators:

  • SMA

  • EMA

  • WMA

  • DEMA

  • TMA

  • VAR Adaptiver MA

  • WWMA

  • ZLEMA

  • TSF

  • Rumpf MA

Jeder MA ist intern für pufferbasierte Berechnungen optimiert, um Geschwindigkeit und Genauigkeit auch bei umfangreichen Backtests zu gewährleisten.

3. Trend-Stopp-Logik (OTT-Kern-Mechanismus)

Der Oszillator verwendet ein optimiertes Trend-Stopp-System, das auf:

  • Berechnete Basislinie

  • Dynamische Verschiebung (%-Faktor)

  • Trendrichtungsumschaltung

  • Long-Stop- und Short-Stop-Stabilisierungslogik

Dadurch wird ein stabiler Trendfolger geschaffen, der sich an die Beschleunigung und Verlangsamung der Preise anpasst.

4. Saubere OTTO-Visualisierung

Der Indikator besteht aus zwei Hauptkomponenten:

  • HOTT: Der optimierte Trend-Stopp-Wert

  • LOTT: Der transformierte Datenstrom

Eine Füllzone macht Trendänderungen visuell klar und übersichtlich.

5. Kauf- und Verkaufssignalmarkierungen (optional)

Wenn aktiviert, generiert der Indikator Crossover-basierte Signale auf der Grundlage von HOTT- und LOTT-Interaktionen:

  • Kaufen, wenn HOTT unter LOTT kreuzt

  • Verkaufen, wenn HOTT über LOTT kreuzt

Diese Signale werden zur besseren Sichtbarkeit mit Pfeilen in Wingdings dargestellt.

6. Themenanpassung

Beinhaltet die optionale automatische Konfiguration des Lichtthemas, die Anpassung der Farben des Charts, des Hintergrunds, des Gitters, der Kerzenfarben und der Kurslinien für eine komfortable Betrachtung.

7. Eingebautes Testfeld (optional)

Der Indikator enthält einen vollständigen Backtest-Visualisierungsmodus für die manuelle Bewertung:

  • Kauf-/Verkaufszähler

  • Gesamt- und Gewinntrades

  • Gewinnrate

  • Richtungsstatus

  • TP/SL-Simulation mit Punkten

  • Einstellbares Startdatum für benutzerdefinierte Bereiche

Alle Elemente werden in einem schwebenden Panel mit beweglichen UI-Schaltflächen angezeigt.

8. Warnungen und Benachrichtigungen

Optionales Warnsystem mit Unterstützung für:

  • Terminal-Warnungen

  • Push-Benachrichtigungen

Alarme werden nur bei neuen bestätigten Signalen ausgelöst.

9. Nicht-überholende Struktur

Alle Signale werden bei geschlossenen Kerzen erzeugt.
Der Indikator malt keine vorherigen Werte neu.

Übersicht der Eingaben

Kern-Eingaben

  • OTT-Zeitraum

  • Prozentualer Versatz

  • Schnelle/langsame VIDYA-Längen

  • Korrigierende Konstante

  • MA-Typ

  • Quellpreis

Anzeige- und Funktionsoptionen

  • Crossover-Signale anzeigen/ausblenden

  • Heller Themenmodus

  • Testermodus mit TP/SL-Regeln und Startdatum

  • Alarme und Push-Benachrichtigungen

Wichtige Hinweise

  • Dieser Indikator ist nur für Lehr- und Analysezwecke gedacht.

  • Er bietet keine Gewinngarantie oder Anlageberatung.

  • Testen Sie ihn immer gründlich, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.

  • Die Marktbedingungen können sich ändern; verwenden Sie dieses Instrument als Teil einer umfassenderen Strategie.


