Optimized Trend Tracker Oscillator

Un oscilador de seguimiento de tendencias de ingeniería de precisión diseñado para operadores que exigen claridad, adaptabilidad y confirmación de señales en varios niveles. OTTO combina el modelado de volatilidad adaptable, medias móviles avanzadas y lógica de parada de tendencia para producir un oscilador que reacciona de forma inteligente a la estructura del mercado en lugar de al ruido.

Este indicador es adecuado para los operadores que desean una detección temprana de la tendencia, zonas de parada dinámicas y señales de cruce visualmente limpias sin repintado.

No coloca operaciones y no garantiza beneficios. Utilícelo según su propio criterio.

Características principales

1. Motor de volatilidad adaptable (suavización basada en VAR / CMO)

El indicador utiliza un mecanismo de adaptación de la volatilidad en dos etapas:

Etapa 1: Calcula un valor adaptativo ponderado por la OCM del precio de origen.

Etapa 2: Aplica un segundo suavizado ajustado a la volatilidad al conjunto de precios transformado.

Esta estructura permite al oscilador responder con rapidez en momentos de gran impulso, evitando al mismo tiempo señales falsas en mercados oscilantes.

2. Estructura de medias móviles multitipo (10 modos)

Elija entre varios tipos de MA para la línea de base del oscilador:

SMA

EMA

WMA

DEMA

TMA

MA adaptativo VAR

WWMA

ZLEMA

TSF

Casco MA

Cada MA está optimizada internamente para cálculos basados en búfer para garantizar la velocidad y la precisión incluso durante backtests pesados.

3. Lógica de parada de tendencia (mecanismo central de OTT)

El oscilador utiliza un sistema optimizado de parada de tendencia basado en:

Línea de base calculada

Desplazamiento dinámico (factor %)

Conmutación de dirección de tendencia

Lógica de estabilización de parada larga y corta

Esto crea un seguidor de tendencia estable que se adapta a la aceleración y desaceleración de los precios.

4. Visualización OTTO limpia

El indicador dibuja dos componentes principales:

HOTT : El valor de parada de tendencia optimizado

LOTT: El flujo de datos transformado

Una zona de relleno hace que los cambios de tendencia sean visualmente claros sin desorden.

5. Marcadores de señales de compra y venta (opcional)

Cuando está habilitado, el indicador genera señales basadas en cruces basados en interacciones HOTT y LOTT:

Comprar cuando HOTT cruza por debajo de LOTT

Vender cuando HOTT cruza por encima de LOTT

Estas señales se representan con flechas utilizando Wingdings para una mayor visibilidad.

6. Personalización del tema

Incluye autoconfiguración opcional del tema de la luz, ajustando los colores del gráfico, el fondo, la rejilla, los colores de las velas y las líneas de precios para una cómoda visualización.

7. Panel de pruebas incorporado (opcional)

El indicador incluye un modo de visualización de backtest completo para la evaluación manual:

Contadores de compra/venta

Operaciones totales y ganadoras

Tasa de ganancias

Estado de la dirección

Simulación TP/SL mediante puntos

Fecha de inicio ajustable para rangos personalizados

Todos los elementos se muestran en un panel flotante con botones de IU móviles.

8. Alertas y notificaciones

Sistema de alertas opcional con soporte para:

Alertas de terminal

Notificaciones push

Las alertas se activan sólo cuando se confirman nuevas señales.

9. Estructura no repintada

Todas las señales se generan en velas cerradas.

El indicador no repinta valores anteriores.

Resumen de entradas

Entradas principales

Periodo OTT

Desplazamiento porcentual

Longitudes VIDYA rápida/lenta

Constante de corrección

Tipo de MA

Precio de origen

Opciones de visualización y funcionalidad

Mostrar/Ocultar señales de cruce

Modo de tema claro

Modo comprobador con reglas TP/SL y fecha de inicio

Alertas y notificaciones push

Notas importantes