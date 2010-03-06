Optimized Trend Tracker Oscillator

Indicador de oscilador de seguimiento de tendencia optimizado para MT5 (OTTO)

Un oscilador de seguimiento de tendencias de ingeniería de precisión diseñado para operadores que exigen claridad, adaptabilidad y confirmación de señales en varios niveles. OTTO combina el modelado de volatilidad adaptable, medias móviles avanzadas y lógica de parada de tendencia para producir un oscilador que reacciona de forma inteligente a la estructura del mercado en lugar de al ruido.

Este indicador es adecuado para los operadores que desean una detección temprana de la tendencia, zonas de parada dinámicas y señales de cruce visualmente limpias sin repintado.
No coloca operaciones y no garantiza beneficios. Utilícelo según su propio criterio.

Características principales

1. Motor de volatilidad adaptable (suavización basada en VAR / CMO)

El indicador utiliza un mecanismo de adaptación de la volatilidad en dos etapas:

  • Etapa 1: Calcula un valor adaptativo ponderado por la OCM del precio de origen.

  • Etapa 2: Aplica un segundo suavizado ajustado a la volatilidad al conjunto de precios transformado.
    Esta estructura permite al oscilador responder con rapidez en momentos de gran impulso, evitando al mismo tiempo señales falsas en mercados oscilantes.

2. Estructura de medias móviles multitipo (10 modos)

Elija entre varios tipos de MA para la línea de base del oscilador:

  • SMA

  • EMA

  • WMA

  • DEMA

  • TMA

  • MA adaptativo VAR

  • WWMA

  • ZLEMA

  • TSF

  • Casco MA

Cada MA está optimizada internamente para cálculos basados en búfer para garantizar la velocidad y la precisión incluso durante backtests pesados.

3. Lógica de parada de tendencia (mecanismo central de OTT)

El oscilador utiliza un sistema optimizado de parada de tendencia basado en:

  • Línea de base calculada

  • Desplazamiento dinámico (factor %)

  • Conmutación de dirección de tendencia

  • Lógica de estabilización de parada larga y corta

Esto crea un seguidor de tendencia estable que se adapta a la aceleración y desaceleración de los precios.

4. Visualización OTTO limpia

El indicador dibuja dos componentes principales:

  • HOTT: El valor de parada de tendencia optimizado

  • LOTT: El flujo de datos transformado

Una zona de relleno hace que los cambios de tendencia sean visualmente claros sin desorden.

5. Marcadores de señales de compra y venta (opcional)

Cuando está habilitado, el indicador genera señales basadas en cruces basados en interacciones HOTT y LOTT:

  • Comprar cuando HOTT cruza por debajo de LOTT

  • Vender cuando HOTT cruza por encima de LOTT

Estas señales se representan con flechas utilizando Wingdings para una mayor visibilidad.

6. Personalización del tema

Incluye autoconfiguración opcional del tema de la luz, ajustando los colores del gráfico, el fondo, la rejilla, los colores de las velas y las líneas de precios para una cómoda visualización.

7. Panel de pruebas incorporado (opcional)

El indicador incluye un modo de visualización de backtest completo para la evaluación manual:

  • Contadores de compra/venta

  • Operaciones totales y ganadoras

  • Tasa de ganancias

  • Estado de la dirección

  • Simulación TP/SL mediante puntos

  • Fecha de inicio ajustable para rangos personalizados

Todos los elementos se muestran en un panel flotante con botones de IU móviles.

8. Alertas y notificaciones

Sistema de alertas opcional con soporte para:

  • Alertas de terminal

  • Notificaciones push

Las alertas se activan sólo cuando se confirman nuevas señales.

9. Estructura no repintada

Todas las señales se generan en velas cerradas.
El indicador no repinta valores anteriores.

Resumen de entradas

Entradas principales

  • Periodo OTT

  • Desplazamiento porcentual

  • Longitudes VIDYA rápida/lenta

  • Constante de corrección

  • Tipo de MA

  • Precio de origen

Opciones de visualización y funcionalidad

  • Mostrar/Ocultar señales de cruce

  • Modo de tema claro

  • Modo comprobador con reglas TP/SL y fecha de inicio

  • Alertas y notificaciones push

Notas importantes

  • Este indicador es sólo para fines educativos y analíticos.

  • No garantiza beneficios ni proporciona consejos de inversión.

  • Pruébelo siempre a fondo antes de utilizarlo en operaciones reales.

  • Las condiciones del mercado pueden cambiar; utilice esta herramienta como parte de una estrategia más amplia.


Productos recomendados
Rubdfx Supply Demand
Namu Makwembo
Indicadores
Ventas en vacaciones Indicador de Zonas El Indicador de Zonas es su herramienta diaria de Trading que aprovecha algoritmos avanzados, incluyendo conceptos institucionales de las TIC como bloques de órdenes , patrones de velas envolventes e interacciones de Nivel , para identificar niveles críticos de oferta y demanda (Resistencia y Soporte). Las señales visuales se generan y marcan claramente en el gráfico, proporcionando una guía directa para que los operadores detecten oportunidades clave. C
WT Vwap Bands
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
El indicador WT Vwap Bands es un indicador que combina precio y volumen, ayudando a mostrar si el precio está dentro del "precio justo", sobrecomprado o sobrevendido . El código del indicador fue diseñado para el rendimiento y ya ha sido probado en una cuenta de trading real. Además de las entradas visuales (color, grosor y estilo de línea), el usuario puede definir un valor% que depende del precio. Los valores por defecto trabajan con la banda más distante al 1% del precio y luego dividie
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de entrada Plazos: Todos Estilos de Operador: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Opciones Binarias Mercados: Todos Descripción Este indicador es una versión mejorada del Índice de Fuerza Relativa (RSI) con características adicionales de claridad visual y detección de ciclos. Está diseñado para proporcionar a los operadores una visión más clara de las condiciones de impulso y los posibles puntos de inflexión. Caracterís
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
Introducción a Smart Engulfing MT5: Adéntrate en el mundo del trading refinado con Smart Engulfing MT5, tu indicador profesional para identificar patrones envolventes de alta calidad. Diseñada con precisión y facilidad de uso en mente, esta herramienta está creada exclusivamente para usuarios de MetaTrader 5. Descubre oportunidades de trading lucrativas sin esfuerzo, ya que Smart Engulfing MT5 te guía con alertas, flechas y tres niveles de toma de beneficios distintos, convirtiéndolo en el compa
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
Indicadores
El indicador de divergencia rubdfx es una herramienta de análisis técnico que compara el movimiento del precio de un valor. Se utiliza para identificar posibles cambios en la tendencia del precio de un valor. El indicador puede aplicarse a cualquier tipo de gráfico, incluidos los gráficos de barras y de velas. El algoritmo se basa en el MACD, que ha sido modificado para detectar múltiples divergencias positivas y negativas. Ajustes ___settings___ * fastEMA * slowEMA * SeñalSMA *Alertas: Verdad
Updown v6
Guner Koca
Indicadores
up down v6 para mt5 es no repaint all timeframe and all pairs indicator. Red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. este indicador necesita a veces hacer zoom out.para esto pres + boton. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. solo necesita un mini
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indicadores
Indicador basado en tendencias Identifique tendencias con este indicador Un indicador de tendencias fácil de usar Sin configuraciones complicadas Atributos: Puede utilizarse en todos los símbolos Puede utilizarse en todos los marcos temporales Señales relativamente altas Sin ajustes complicados Específico para la tendencia Soporte de por vida Ajustes: Alarma Mostrar Alerta: Al activar estos ajustes, después de recibir la señal, recibirá una alarma en Metatrader Alarma Mostrar Notificación: Al
PIPnova Candle Signals Pinbar Doji
Yavuz Alabayirli
Indicadores
S us comentarios son muy valiosos para nosotros. Al compartir su experiencia, nos ayuda a mejorar y ofrecerle un mejor servicio. Gracias. Señales de Velas PIPnova: ¡ Captura las Señales de Reversión más claras del Mercado! PIPnova Candle Signals es un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para detectar instantáneamente momentos críticos en la acción del precio, es decir, potenciales cambios de tendencia y puntos de indecisión. Captura de forma fiable los patrones de velas más poten
FREE
VVWAP Bandas
Edipaulo Zanella
Indicadores
VWAP diario, continúa durante un período de horas (por ejemplo, 10 horas de historia), con el color para indicar el cambio de dirección y bandas para mapear buenos puntos de entrada y salida. El indicador fue creado para mapear el centro del mercado, y encontrar buenos momentos de compra, análisis de tendencias o puntos de corrección del mercado son fácilmente detectados, lo que le permite entender los momentos de agotamiento y los puntos de compra y venta Copyright (c) <año> <titulares del cop
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Introducción El indicador Wave Trend Oscillator para MT5 es uno de los indicadores más conocidos en el mercado, ayudando a los operadores a encontrar puntos de entrada fuertes en el mercado. Como cualquier otro indicador de MetaTrader 5, puede producir tanto buenas como malas señales, pero el número de señales de compra/venta precisas es significativamente mayor que el de las débiles. Esto hace que sea una herramienta poderosa para mejorar su estrategia de comercio de divisas , si usted es un pr
RC Range Filtered AlgoAlpha MT5
Francisco Rayol
Indicadores
Range Filtered AlgoAlpha es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar oportunidades de trading potenciales mediante el análisis de la volatilidad del mercado. Esta adaptación para MetaTrader del indicador original de TradingView de AlgoAlpha combina múltiples métodos analíticos para ofrecer una evaluación visual del mercado. Características técnicas Utiliza filtrado Kalman (Kalman Filtering) para suavizar los precios Incorpora bandas basadas en ATR (ATR-based Bands) para medi
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; Es un indicador de seguimiento de tendencias basado en el SuperTrend ATR creado por Olivier Seban. Se puede utilizar para detectar cambios en la dirección de la tendencia y localizar paradas. Cuando el precio cae por debajo de la curva del indicador, se vuelve rojo e indica una tendencia bajista. Por el contrario, cuando el precio se mueve por encima de la curva, el indicador se vuelve verde, lo que indica una tendencia alcista. Al igual que otros indicadores, funciona bien en SuperT
FREE
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indicadores
Vaya con la tendencia. Sí, espere la señal de entrada, ya sea de compra o venta, en un cuadro de 15 minutos, y verifique la señal si aparece en un cuadro de 30 minutos (a veces la señal tarda una hora o más en aparecer. Puede regresar al cuadro de 15 minutos y regrese al cuadro de 30 minutos, y repita esto hasta que le aparezca la señal principal. Si la señal aparece en el cuadro de 30 minutos, ingrese con el precio y se obtendrá la ganancia cuando cambie la línea del dibujo. , se registran gan
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El Indicador Follow Line es una herramienta esencial de análisis técnico que proporciona una visualización clara e inmediata de la tendencia, al tiempo que detecta en tiempo real los retrocesos de alta probabilidad. Al combinar el seguimiento adaptativo de los precios con alertas visuales claras, transforma datos complejos en señales de negociación procesables. Características principales Línea de tendencia dinámica: Sigue la dirección predominante del mercado, ajustándose automáticamente a cada
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicadores
El indicador Trend Detect combina las características de los indicadores de tendencia y de los osciladores. Este indicador es una herramienta práctica para detectar ciclos de mercado a corto plazo e identificar niveles de sobrecompra y sobreventa. Se puede abrir una posición larga cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobreventa y rompe el nivel cero desde abajo. Se puede abrir una posición corta cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobrecompra y rompe el nivel cero po
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indicadores
Bid Price Timer Indicator — ¡Precisión y control inteligente del precio! Mejora tu precisión en el trading con Bid Price Timer Indicator , una poderosa herramienta diseñada para traders que valoran la exactitud, el tiempo y la claridad en cada movimiento del mercado. Características principales: Temporizador fijo – Siempre visible en el lado derecho del gráfico (ajustable con X_Offset). Seguimiento dinámico del precio – El temporizador se mueve suavemente hacia arriba o abajo s
Dashboard and Scanner for MFI
Elmira Memish
Indicadores
Scanner y Dashboard para Money Flow Index MT5 El Money Flow Index (MFI) es un oscilador técnico que utiliza datos de precio y volumen para identificar señales de sobrecompra o sobreventa en un activo. También se puede utilizar para detectar divergencias que advierten de un cambio de tendencia en el precio. El oscilador se mueve entre 0 y 100. Ventajas del Scanner: - Opciones de Alerta Completa. - Multi Timefrare - Funciona para todos los instrumentos incluyendo Divisas, Índices, Materias Primas
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indicadores
Versión para Metatrader 5 del famoso indicador Tabajara de Andre Machado. Si no conoces el trabajo de Análisis Técnico de Andre Machado no necesitas este indicador... Para aquellos que lo necesiten y para aquellos traders amigos que pidieron esta portabilidad desde otras plataformas, aquí está... CARACTERÍSTICAS Media Móvil de 8 periodos Media Móvil de 20 periodos Media móvil de 50 periodos Media móvil de 200 periodos Velas coloreadas según la inflexión de la MA de 20 periodos AJUSTES Puede ca
FREE
ZigZag Buy Level
Mehdi Masoudi
Indicadores
El Nivel de Compra ZigZag es una herramienta especializada para operadores que utilizan la estructura del mercado y los patrones ZigZag clásicos para definir puntos clave de soporte y entrada. Identifica automáticamente los "máximos principales" (máximos significativos confirmados por la acción del precio posterior) y, a continuación, calcula un "nivel de compra" de alta probabilidad basado en un porcentaje específico de retroceso desde ese máximo principal hasta el último mínimo correctivo. Est
Alpha Trend Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador de tendencia Alpha para MetaTrader 5 Consulte todos nuestros productos de mql5 market: ¿Cuáles son las especificaciones de este indicador? Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Tipo de aplicación: Indicador comercial personalizado Nivel: Intermedio / Profesional Plazos: Todos los plazos (Soporte Multi-Tiempo) Estilos de negociación: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Position Trading Mercados: Divisas, Acciones, Materias Primas, Índices y Criptomonedas ¿Qué hace este indicador
ThreeM Quantum Tunneling
Nguyen Duc Quy
3.6 (10)
Indicadores
Existe una ciencia, denominada Finanzas Cuantitativas, que permite estudiar los modelos de fijación de precios de los derivados financieros utilizando los métodos de la física teórica y matemática. Últimamente me encontré con un artículo que describe un nuevo indicador para el análisis técnico que combina ideas de la física cuántica y las lleva a las finanzas. Me interesé por ello y decidí que enseñaría cómo implementar indicadores basados en un artículo científico en MQL5. El documento original
FREE
Visual Wave Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual Waves: Siga la tendencia con claridad Descubra una forma más inteligente de operar con el Indicador Visual Waves, una sofisticada herramienta diseñada para proporcionar señales de tendencia más claras y fiables en la plataforma MetaTrader 4. ¿Está cansado de las señales falsas y del ruido del mercado que generan las medias móviles tradicionales? El indicador Visual Waves es la solución. Va más allá de los cálculos básicos para ofrecer un análisis verdaderamente adaptativo del i
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Indicadores
TradingDashboardPro - Indicador Profesional de Análisis de Trading para MT5 Descripción General TradingDashboardPro es un panel integral de análisis de trading en tiempo real que transforma su gráfico MT5 en una poderosa estación de monitoreo de cuenta. Este indicador de nivel profesional proporciona visualización instantánea de su rendimiento de trading con soporte multiidioma, ayudándole a tomar decisiones informadas con actualizaciones de datos en vivo cada 5 segundos. Características Princip
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendencia rápido, suave y sin retraso Hull Moving Average (HMA) es un indicador de tendencia de alto rendimiento para MT5 que ofrece señales ultra suaves y casi sin retraso. A diferencia de SMA, EMA o WMA, el HMA reacciona de inmediato a los cambios del mercado mientras filtra el ruido — perfecto para scalpers y traders intradía. Construido con un motor eficiente de medias móviles ponderadas, aplica la fórmula original de Alan Hull y genera una
FREE
Expert Price Oscillator 1
Ali Waqas Ahmad
Indicadores
Un indicador bueno, fácil, legible y práctico. Da señales acotadas entre cero y uno. Fácil de comprender para los inversores. Brinda perspectivas comerciales cercanas y a más largo plazo a los inversores y los ayuda a encontrar buenas oportunidades. El indicador da una señal cero en las caídas de precios y el valor de la señal es igual a uno en las subidas de precios. Una vez más, un nuevo tipo de indicador y rango limitado entre cero y uno.
Area of Value Detection
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador de detección de áreas de valor identifica y destaca automáticamente las zonas de precios institucionales clave, incluidas las áreas de liquidez, los bloques de órdenes y las brechas de valor razonable (FVG). Está diseñado para ayudar a los operadores a visualizar los desequilibrios del mercado y los posibles puntos de interés (POI) utilizados por los participantes del dinero inteligente. Características principales Zonas de liquidez : Detecta grupos de máximos/mínimos iguales y bo
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
Indicadores
El indicador RSI con medias móviles combina el clásico Índice de Fuerza Relativa con medias móviles personalizables, ofreciendo una visión más profunda del impulso del mercado y la dirección de la tendencia. Al suavizar la curva del RSI con medias a corto y largo plazo, los operadores pueden distinguir mejor los verdaderos retrocesos del ruido. Esta herramienta pone de relieve los niveles de sobrecompra y sobreventa, revela las divergencias entre el precio y el impulso y confirma los puntos de e
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC Reversal Engine Calidad sobre cantidad. Opera solo las reversiones que importan. El problema: ruido, sobrecarga y señales falsas La mayoría de los indicadores inundan el gráfico con flechas y olvidan el contexto . Un martillo en una fuerte tendencia bajista es irrelevante. Un engulfing sin volumen es una trampa. Resultado: parálisis por análisis, movimientos perdidos y errores costosos. La solución: tu copiloto analítico ICONIC Reversal Engine no es “otra flecha más”. Explica por qué un s
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
UT Bot Alerts MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (2)
Indicadores
Este indicador se convierte de UT Bot alertas indicador por @QuantNomad de Trading View a MT5. su teniendo en cuenta ATR y la creación de nuevas velas en el gráfico y también está dando buenos puntos de entrada basado en sus velas. todos los búferes de nuevas velas y también las señales de entrada se incluyen como búfer para que pueda ser utilizado fácilmente en cualquier EA. también hay algunas estrategias diferentes en Internet que se pueden utilizar o póngase en contacto conmigo para crear pa
Heiken Ashi Smoothed MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Heiken Ashi Suavizado - El Indicador de Filtrado de Tendencias definitivo para MT5 ¡ Mejore sus operaciones con tendencias más suaves! El indicador Heiken Ashi Smoothed es una poderosa herramienta diseñada para los traders que quieren señales de tendencia más claras mientras eliminan el ruido del mercado. A diferencia de las velas Heiken Ashi tradicionales, esta versión suavizada proporciona una acción del precio fluida y sin retrasos , lo que lo hace perfecto para el swing trading, el seguimien
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilidades
Este es el mejor generador de gráficos Renko en el mercado puedes establecer el tamaño de las cajas basado en ATR o Tamaño Fijo: 1. 1. Tamaño de Caja Fijo 2. Tamaño ATR actual 3. Tamaño ATR de la Hora de Inicio del Gráfico. también puede establecer el corte del gráfico renko de fecha y hora de inicio como referencia de creación de gráficos renko. usted necesita adjuntar a un gráfico de símbolo que desea que el gráfico renko de la misma, a continuación, inmediatamente se abrirá un nuevo gráfico q
Binance Chart
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Utilidades
Descripción del producto: Sin esfuerzo cerrar la brecha entre Binance y MetaTrader 5 con esta herramienta de integración elegante. Diseñado para los comerciantes que exigen precisión y datos en tiempo real, este producto obtiene información en vivo Binance gráfico directamente en MT5, lo que permite el análisis técnico sin fisuras y ejecución de la estrategia. Ya sea que esté rastreando patrones de velas o refinando sus indicadores de divisas, esta herramienta asegura que su entorno MT5 se mante
FREE
Super Trend Trading View 4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador SuperTrend es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para identificar tendencias en el precio de un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Se utiliza principalmente en el análisis de gráficos para ayudar a los operadores a tomar decisiones sobre la entrada o salida de posiciones en el mercado. esta versión del indicador super trend está convertida exactamente de la vista de trading para ser utilizad
CM Williams Fix Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
CM Williams Fix Indicador para MT5 Introducción El indicador CM Williams Fix para MetaTrader 5 es uno de los indicadores más populares de la plataforma TradingView, ahora disponible para los usuarios de MT5. Esta herramienta identifica las condiciones especiales del mercado y ofrece señales de compra fiables y de alta calidad. Simplemente adjúntelo a su gráfico y experimente su excelente rendimiento en sus operaciones. Tipo: indicador Mercado: todos los mercados Plazos: todos los plazos Ti
Support and Resistance Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador de niveles de soporte y resistencia para MT5 El indicador de niveles de soporte y resistencia para MetaTrader 5 es una de las herramientas más avanzadas y fiables para identificar zonas clave de precios en el mercado. A diferencia de los indicadores tradicionales, no sólo detecta los niveles de soporte y resistencia, sino que también los combina con el análisis de volumen para generar señales de trading precisas y de alta probabilidad. Tipo: Indicador Nivel: Intermedio Conceptos: SMC
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de entrada Plazos: Todos Estilos de Operador: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Opciones Binarias Mercados: Todos Descripción Este indicador es una versión mejorada del Índice de Fuerza Relativa (RSI) con características adicionales de claridad visual y detección de ciclos. Está diseñado para proporcionar a los operadores una visión más clara de las condiciones de impulso y los posibles puntos de inflexión. Caracterís
Madrid Ribbon
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de nivel Plazos: Todos Estilos de negociación: Scalping, Day Trading, Swing Trading Mercados: Todos Descripción El Madrid Ribbon es una herramienta de visualización de tendencias basada en medias móviles. Combina múltiples medias móviles exponenciales o simples en una estructura de cinta que se adapta a los cambios del mercado. El indicador destaca la dirección de la tendencia, las posibles zonas de reentrada y las áreas
Optimized Trend Tracker OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Optimized Trend Tracker (OTT) El Optimized Trend Tracker ( OTT) es un indicador personalizado diseñado para visualizar la dirección de la tendencia y los posibles cambios basados en una media móvil configurable y en niveles dinámicos de soporte/resistencia. Ofrece múltiples opciones de visualización y señalización, lo que lo hace adecuado para el análisis discrecional o la integración en sistemas automatizados. Características principales Tipos de medias móviles configurables Admite S
Magic Moving Indicator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este es un indicador muy potente que es muy útil en la detección de tendencias la forma en que se utiliza es similar a la media móvil, pero dando resultados muy fiables. el principio es muy sencillo, que representa un soporte móvil y la línea de resistencia cuando el precio está por debajo de la línea naranja de la tendencia es bajista y la línea de actuar como resistencia y tan pronto como la resistencia se rompe y el precio está por encima de la línea, entonces la tendencia se convierte en alc
ATR Stops
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
ATR Stops es un indicador que muestra líneas dinámicas de soporte y resistencia considerando el valor de ATR y también un multiplicador. es muy eficaz para averiguar la dirección de la tendencia y también es útil para usar como niveles de stop loss. se puede utilizar de diferentes maneras una forma habitual es comprar cuando la línea se vuelve verde y vender cuando se convierte en rojo. cuando se combina con reglas de gestión monetaria y consideraciones de riesgo-recompensa se obtienen buenos re
PP Super Trend MT4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Pivot Point Super Trend es otro tipo de indicador de tendencia super famoso que está equipado con puntos de pivote de manera diferente. este indicador solía estar disponible en la vista de Trading y esto se convierte a partir de ahí a la lengua MT4. MT5 versión del indicador también está disponible y se puede encontrar en mis productos. también hay señales de compra / venta que se muestran en la pantalla.
SuperTrend Kivanc Ozbilgic
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Aquí hay otra versión de los famosos indicadores Super Trend que es modificado por Kivanc Ozbilgic. He conseguido el código de Trading View y lo he convertido a lenguaje MT4. esta es una gran oportunidad para los usuarios de Trading View que quieren migrar a MT4 para que puedan probar este indicador y también hacer sus EAs personalizados basados en él. hay mucho mas entradas que super trend estandar tambien hay flechas arriba/abajo con alarmas tambien.
QQE MOD of Trading View 4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador QQE es un indicador basado en el impulso que se utiliza para identificar tendencias y movimientos laterales. El indicador QQE (Qualitative Quantitative Estimate) funciona como una versión suavizada del popular indicador RSI (Relative Strength Index). QQE amplía el RSI añadiendo dos trailing stops basados en la volatilidad. Este indicador se convierte de Trading View QQE MOD por Mihkel00 para ser utilizado en MT4 Versión.
Angel Algo MT4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador "Angel Algo", diseñado para la plataforma TradingView, es una potente herramienta de análisis técnico que ayuda a los operadores a identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia en tiempo real. Proporciona información valiosa sobre posibles puntos de ruptura y regímenes de mercado. En esencia, el indicador "Angel Algo" utiliza una ventana móvil de datos de precios para calcular los niveles de precios máximos y mínimos. A continuación, identifica dinámicamente los niveles de
ATR Stops MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
ATR Stops es un indicador que muestra líneas dinámicas de soporte y resistencia considerando el valor de ATR y también un multiplicador. es muy eficaz para averiguar la dirección de la tendencia y también es útil para usar como niveles de stop loss. se puede utilizar de diferentes maneras una forma habitual es comprar cuando la línea se vuelve verde y vender cuando se convierte en rojo. cuando se combina con reglas de gestión monetaria y consideraciones de riesgo-recompensa se obtienen buenos re
PP Super Trend MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Pivot Point Super Trend es otro tipo de indicador de tendencia super famoso que está equipado con puntos de pivote de manera diferente. este indicador solía estar disponible en la vista de Trading y esto se convierte a partir de ahí a la lengua MT5. MT4 versión del indicador también está disponible y se puede encontrar en mis productos. también hay señales de compra / venta que se muestran en la pantalla.
Schaff Trend Cycle STC
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador Schaff Trend Cycle es el resultado de combinar el estocástico lento y la media móvil de convergencia/divergencia (MACD). El MACD tiene fama de ser un indicador de tendencia, pero también es notorio su retraso debido a su línea de señal de respuesta lenta. La línea de señal mejorada confiere al STC su relevancia como señal de alerta temprana para detectar tendencias de divisas. este indicador se convierte de Trading Ver código de STC Indicador - Un mejor MACD [SHK]
HIGH and LOW OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este producto se convierte forma Trading View de Kivanc Ozbilgic para ser utilizado en MT5 y por debajo de las descripciones de desarrollador en Trading View: El último desarrollo de Anıl Özekşi en su precioso OTT - Optimized Trend Tracker: En esta versión, hay dos líneas de OTT que se derivan de los valores de precios más altos (HOTT) y los valores de precios más queridos (LOTT) que se originaron a los valores de cierre en OTT por defecto. Otra diferencia significativa es que no hay Línea de
Stock Trend Navigator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
En el vertiginoso y siempre cambiante mundo del comercio bursátil, disponer de una brújula fiable es esencial para navegar por las complejidades de los mercados financieros. Conozca al Stock Trade Navigator, su socio de confianza en la búsqueda de inversiones. Libere el poder de los datos: Nuestro Stock Trade Navigator no es sólo una herramienta; es su copiloto basado en datos. Aprovechando algoritmos de vanguardia y datos de mercado en tiempo real, le ofrece una visión completa del panorama fin
QQE MOD of Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador QQE es un indicador basado en el impulso que se utiliza para identificar tendencias y movimientos laterales. El indicador QQE (Qualitative Quantitative Estimate) funciona como una versión suavizada del popular indicador RSI (Relative Strength Index). QQE amplía el RSI añadiendo dos trailing stops basados en la volatilidad. Este indicador se convierte Qfrom Trading View QQE MOD por Mihkel00 para ser utilizado en MT5 Versión.
Super Trend Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador SuperTrend es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para identificar tendencias en el precio de un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Se utiliza principalmente en el análisis de gráficos para ayudar a los operadores a tomar decisiones sobre la entrada o salida de posiciones en el mercado. esta versión del indicador super trend está convertida exactamente de la vista de trading para ser utilizad
MT5 Trades To Telegram
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Utilidades
Trades To Telegram es un asistente comercial potente y personalizable diseñado para tender un puente entre la plataforma MetaTrader 5 y la popular aplicación de mensajería Telegram. Este bot sirve como una herramienta crucial para los comerciantes, proporcionándoles señales de comercio oportunas y precisas, alertas y actualizaciones directamente a sus cuentas de Telegram. Características principales: Señales en tiempo real: El bot monitoriza la plataforma MetaTrader 5 continuamente, detectando
Angel Algo MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador "Angel Algo", diseñado para la plataforma TradingView, es una potente herramienta de análisis técnico que ayuda a los operadores a identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia en tiempo real. Proporciona información valiosa sobre posibles puntos de ruptura y regímenes de mercado. En esencia, el indicador "Angel Algo" utiliza una ventana móvil de datos de precios para calcular los niveles de precios máximos y mínimos. A continuación, identifica dinámicamente los niveles de
Linear Regression Line
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
¿Qué es la regresión lineal? La regresión lineal es un método estadístico utilizado para modelar la relación entre el precio y el tiempo. En el mercado de divisas, ayuda a los operadores a identificar tendencias, posibles retrocesos y zonas de soporte y resistencia. Usos de la regresión lineal en el mercado de divisas Identificación de tendencias La línea de regresión actúa como una línea de tendencia dinámica, mostrando si el mercado tiene una tendencia alcista o bajista. Los operadores pueden
Range Detector by LuxAlgo
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este indicador se convierte de Pinescript a MQL5 y que consta de búferes para las líneas de rango, así, su no sólo objeto. El indicador Range Detector tiene como objetivo detectar y resaltar los intervalos en los que los precios están oscilando. Los extremos de los rangos se destacan en tiempo real, con rupturas que se indica por los cambios de color de los extremos. USO Los precios en rango se definen por un periodo de estacionariedad, es decir, cuando los precios se mueven dentro de un r
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 Categoría Plataforma Nivel Tipo Marcos temporales Estilo de negociación mercado ICT Indicador SMC Meta Trader 5 Indicador de nivel Indicador de nivel Todos los plazos Scalpers Day Traders Swing Traders Position Traders Todo tipo de mercados Introducción El Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 es una poderosa herramienta de trading diseñada para ayudarle a identificar los Fair Value Gaps (FVGs) automáticamente en sus gráficos. Tan
Two Pole Oscilator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador Oscilador Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de Entrada Timeframes: Todos Estilos de Trader: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Opciones Binarias Mercados: Todos Descripción El Oscilador Bipolar es una herramienta analítica basada en cálculos de desviación y un filtro de suavizado bipolar. Está diseñado para resaltar las condiciones de impulso y las posibles señales de trading, al tiempo que filtra el ruido a corto plazo. Características principales: Filtrado bipola
Slope MA with Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Descripción Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de nivel Plazos: Todos Estilos de Operador: Scalping, Day Trading, Swing Trading Mercados: Todos Descripción El Slope MA With Tester es un indicador técnico que evalúa la pendiente de una media móvil relativa a la volatilidad (ATR). Destaca el sesgo direccional a través de una línea de pendiente codificada por colores y traza flechas de entrada cuando cambian las condiciones de pendiente. Características princ
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario