Hedge Ladder PRO

Hedge Ladder PRO ist ein leistungsfähiges Multi-Symbol-Hedging + Ladder-Handelssystem, das für eine kontrollierte Erholung und konsistente Basket-Gewinne entwickelt wurde.
Es kombiniert EMA 9/21-Trend-Einstiege, intelligentes Hedge Laddering und einen globalen Trailing Basket Take-Profit.
Perfekt für Händler, die Stabilität, automatische Erholung und Multi-Paar-Diversifizierung wünschen.

Der EA verwaltet auf intelligente Weise mehrere Symbole gleichzeitig:
✔ EURUSD
✔ GBPUSD
✔ USDJPY
✔ XAUUSD

Jedes Paar läuft seine eigene Leiter, aber alle Gewinne werden in einem kombinierten Korb gesammelt, was eine stärkere und schnellere Erholung ermöglicht.


📌 Must Read

(Die Symbolnamen Ihres Brokers müssen mit den EA-Eingaben übereinstimmen).

Unsere Standardeinstellung ist am besten für den Handel ohne Risiko geeignet. Sie können die Einstellung nach Ihren Bedürfnissen ändern. Wenn Sie mit mehr Dollars beginnen möchten, können Sie die Gewinnprozente nach Ihren Bedürfnissen ändern und einen Backtest durchführen, bevor Sie echtes Geld laden. Prüfen Sie unsere 6 Monate Backtest in Bild und auch überprüfen Drawdown ist nur 30%.


🔥 Hauptvorteile

✔ EMA 9/21 Trend-Einstieg

Der EA eröffnet den ersten Trade nur, wenn ein gültiger EMA 9/21 Crossover auftritt.

✔ Abgesicherte Ladder-Skalierung

Wenn sich der Preis gegen Ihren ursprünglichen Einstieg bewegt, fügt der EA Positionen basierend auf der Marktbewegung (Schrittweite) hinzu, nicht auf der Zeit.

✔ Globaler Trailing-Korb Take-Profit

Der gesamte Korb (alle Symbole zusammen) wird geschlossen, wenn:

  • der Gewinn Ihren Zielprozentsatz erreicht, oder

  • der Gewinn im Trailing Basket um X% vom Höchststand fällt.

✔ Vollständige Market-Safe Order Protection

Eingebaute Prüfungen vor jedem Handel:

  • Minimum/Maximum-Lot-Prüfung

  • Volumen-Schritt-Korrektur

  • Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit

  • Überprüfung der Handelsebene (Freeze/Stop Level)

  • Überprüfung des Volumenlimits pro Symbol

Dies garantiert null ungültige Trades und maximale Broker-Kompatibilität.

✔ Auto-Lot basierend auf dem Kontostand

Der EA berechnet das erste Lot anhand Ihres Risikoprozentsatzes des Kontostands.

✔ Informations-Dashboard

Zeigt:

  • Gesamtpositionen

  • Gewinn pro Paar

  • Kombinierter Korbgewinn

  • Trailing-Status

  • Eigenkapital & Saldo

⚙️ Eingabeparameter (mit Erläuterung)

Allgemeine Trend-Filter

  • InpTF - Zeitrahmen für EMA & RSI

  • FastEMA (9) / SlowEMA (21) - Überkreuzungslogik

Lot-Einstellungen

  • Auto-Lot?

  • Risiko % pro Korb

  • Start-Lot

  • Lot-Multiplikator (Raster-Skalierung)

Rastersystem

  • Stufenpunkte pro Symbol

  • Maximale Positionen

Korb-Verwaltung

  • Trailing ein/aus

  • Start Trail %

  • Trail Schritt %

  • TP in Geld

  • TP in %

  • Max Drawdown % (alle automatisch schließen)

Symbole ein/aus

  • EURUSDm

  • GBPUSDm

  • USDJPYm

  • XAUUSDm

Sicherheitsmodule (Auto-Aktiviert)

  • Lot-Normalisierung

  • Margin-Prüfung

  • Überprüfung der Volumengrenze

  • Freeze/Stop-Level-Prüfung

  • Auto-Korrektur des Preisniveaus

📌 Voraussetzungen

  • MetaTrader 5

  • ECN/RAW oder Standard-Konto

  • Empfohlene Mindesteinlage: $1000+

  • Funktioniert bei jedem Broker (Sicherheitsüberprüfungen eingeschlossen)

📌 Empfohlene Paare

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • USDJPY

  • XAUUSD
    (Die Symbolnamen Ihres Brokers müssen mit den EA-Eingaben übereinstimmen)

📌 Empfohlener Zeitrahmen

M5 (Standard)
Unterstützt aber jeden Zeitrahmen.

