Hedge Ladder PRO
- Asesores Expertos
- Solani Ronak
- Versión: 2.61
- Activaciones: 5
Hedge Ladder PRO es un potente sistema de negociación multisímbolo de cobertura + escalera diseñado para una recuperación controlada y unos beneficios constantes de la cesta.
Combina entradas de tendencia EMA 9/21, cobertura inteligente en escalera y un take-profit global de la cesta.
Perfecto para operadores que desean estabilidad, recuperación automática y diversificación multipar.
El EA gestiona inteligentemente múltiples símbolos simultáneamente:
✔ EURUSD
✔ GBPUSD
✔ USDJPY
✔ XAUUSD
Cada par ejecuta su propia escalera, pero todas las ganancias se recogen en una cesta combinada, lo que permite una recuperación más fuerte y más rápida.
📌 Debe leer (Los nombres de los símbolos de su broker deben coincidir con las entradas del EA).
Nuestra configuración predeterminada es la mejor para el comercio sin riesgo. Puede cambiar la configuración según sus necesidades. Si quieres empezar con más dólares puede cambiar el beneficio % según sus necesidades y puede backtest antes de cargar dinero real. Compruebe nuestros 6 meses Backtest en la imagen y también comprobar Drawdown es sólo el 30%.
🔥 Ventajas Clave
✔ Entrada de tendencia EMA 9/21
El EA abre la primera operación sólo cuando se produce un cruce válido EMA 9/21.
✔ Escalado de escalera con cobertura.
Si el precio se mueve en contra de su entrada inicial, el EA añade posiciones basadas en el movimiento del mercado (distancia de paso), no en el tiempo.
Global Trailing Basket Take-Profit
Toda la cesta (todos los símbolos combinados) se cierra cuando:
-
El beneficio alcanza su % objetivo, o
-
El beneficio de la cesta de arrastre cae un X% desde el pico.
Protección completa de órdenes a prueba de mercado
Comprobaciones incorporadas antes de cada operación:
-
Validación de lote mínimo/máximo
-
Corrección de volumen
-
Comprobación de disponibilidad de margen
-
Validación del nivel de operación (nivel de congelación/parada)
-
Comprobación del límite de volumen por símbolo
Esto asegura cero operaciones inválidas y la máxima compatibilidad con el broker.
Lote automático basado en el saldo de la cuenta
El EA calcula el primer lote utilizando su % de riesgo de saldo.
✔ Panel de Información
Muestra:
-
Posiciones totales
-
Beneficio por par
-
Beneficio combinado de la cesta
-
Estado de seguimiento
-
Equidad y balance
⚙️ Parámetros de entrada (con explicación)
Filtros generales de tendencia
-
InpTF - marco temporal para EMA y RSI
-
FastEMA (9) / SlowEMA (21) - lógica de cruce
Configuración del Lote
-
¿Auto Lote?
-
Porcentaje de riesgo por cesta
-
Lote inicial
-
Multiplicador de lote (escalado de cuadrícula)
Sistema de rejilla
-
Puntos de paso por símbolo
-
Posiciones máximas
Gestión de cestas
-
Trailing On/Off
-
Inicio del seguimiento
-
Trail Paso %
-
TP en Dinero
-
TP en %
-
Max Drawdown % (auto cerrar todo)
Símbolos On/Off
-
EURUSDm
-
GBPUSDm
-
USDJPYm
-
XAUUSDm
Módulos de seguridad (activación automática)
-
Normalización de lotes
-
Comprobación de márgenes
-
Comprobación del límite de volumen
-
Comprobación del nivel de congelación/parada
-
Rectificación automática del nivel de precios
Requisitos
-
MetaTrader 5
-
Cuenta ECN/RAW o Estándar
-
Depósito mínimo recomendado: $1000+
-
Funciona en cualquier broker (controles de seguridad incluidos)
Pares sugeridos
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
USDJPY
-
XAUUSD
(Los nombres de los símbolos de su broker deben coincidir con las entradas del EA)
📌 Timeframe Recomendado
M5 (por defecto)
Pero soporta cualquier marco de tiempo.