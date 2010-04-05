Hedge Ladder PRO es un potente sistema de negociación multisímbolo de cobertura + escalera diseñado para una recuperación controlada y unos beneficios constantes de la cesta.

Combina entradas de tendencia EMA 9/21, cobertura inteligente en escalera y un take-profit global de la cesta.

Perfecto para operadores que desean estabilidad, recuperación automática y diversificación multipar.

El EA gestiona inteligentemente múltiples símbolos simultáneamente:

✔ EURUSD

✔ GBPUSD

✔ USDJPY

✔ XAUUSD

Cada par ejecuta su propia escalera, pero todas las ganancias se recogen en una cesta combinada, lo que permite una recuperación más fuerte y más rápida.



📌 Debe leer (Los nombres de los símbolos de su broker deben coincidir con las entradas del EA).

Nuestra configuración predeterminada es la mejor para el comercio sin riesgo. Puede cambiar la configuración según sus necesidades. Si quieres empezar con más dólares puede cambiar el beneficio % según sus necesidades y puede backtest antes de cargar dinero real. Compruebe nuestros 6 meses Backtest en la imagen y también comprobar Drawdown es sólo el 30%.



🔥 Ventajas Clave

✔ Entrada de tendencia EMA 9/21

El EA abre la primera operación sólo cuando se produce un cruce válido EMA 9/21.

✔ Escalado de escalera con cobertura.

Si el precio se mueve en contra de su entrada inicial, el EA añade posiciones basadas en el movimiento del mercado (distancia de paso), no en el tiempo.

Global Trailing Basket Take-Profit

Toda la cesta (todos los símbolos combinados) se cierra cuando:

El beneficio alcanza su % objetivo, o

El beneficio de la cesta de arrastre cae un X% desde el pico.

Protección completa de órdenes a prueba de mercado

Comprobaciones incorporadas antes de cada operación:

Validación de lote mínimo/máximo

Corrección de volumen

Comprobación de disponibilidad de margen

Validación del nivel de operación (nivel de congelación/parada)

Comprobación del límite de volumen por símbolo

Esto asegura cero operaciones inválidas y la máxima compatibilidad con el broker.

Lote automático basado en el saldo de la cuenta

El EA calcula el primer lote utilizando su % de riesgo de saldo.

✔ Panel de Información

Muestra:

Posiciones totales

Beneficio por par

Beneficio combinado de la cesta

Estado de seguimiento

Equidad y balance

⚙️ Parámetros de entrada (con explicación)

Filtros generales de tendencia

InpTF - marco temporal para EMA y RSI

FastEMA (9) / SlowEMA (21) - lógica de cruce

Configuración del Lote

¿Auto Lote?

Porcentaje de riesgo por cesta

Lote inicial

Multiplicador de lote (escalado de cuadrícula)

Sistema de rejilla

Puntos de paso por símbolo

Posiciones máximas

Gestión de cestas

Trailing On/Off

Inicio del seguimiento

Trail Paso %

TP en Dinero

TP en %

Max Drawdown % (auto cerrar todo)

Símbolos On/Off

EURUSDm

GBPUSDm

USDJPYm

XAUUSDm

Módulos de seguridad (activación automática)

Normalización de lotes

Comprobación de márgenes

Comprobación del límite de volumen

Comprobación del nivel de congelación/parada

Rectificación automática del nivel de precios

Requisitos

MetaTrader 5

Cuenta ECN/RAW o Estándar

Depósito mínimo recomendado: $1000+

Funciona en cualquier broker (controles de seguridad incluidos)

Pares sugeridos

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

XAUUSD

(Los nombres de los símbolos de su broker deben coincidir con las entradas del EA)

📌 Timeframe Recomendado

M5 (por defecto)

Pero soporta cualquier marco de tiempo.



