JP2 CoreHedge Prop Firm Risk Dashboard

JP2 CoreHedge - Tablero de Riesgo de Prop (Edición Estándar)

Monitor de Reducción Profesional para Operadores de Prop Firm

JP2 CoreHedge STANDARD es un panel de monitorización de riesgo ligero y preciso diseñado para operadores que trabajan con reglas de prop firm.
No abre ni gestiona operaciones, sino que proporciona una visibilidad clara y en tiempo real del estado de riesgo de su cuenta.

Esta utilidad es ideal para cuentas de desafío, cuentas financiadas y operadores que necesitan evitar violaciones ocultas del drawdown.

Características principales

Panel de Riesgo en tiempo real

  • Control del saldo y del capital

  • Visualización de pérdidas flotantes

  • Tamaño personalizado de la cuenta

  • Límite de pérdidas diarias (en % y divisa)

  • Límite de pérdida total (en % y divisa)

  • Visualización del "% utilizado" de cada límite

  • Marcadores de estado [OK], [ADVERTENCIA], [PELIGRO

Estado de riesgo codificado por colores

Muestra automáticamente el estado de su cuenta:

  • 🟩 OK - rango seguro

  • 🟨 ADVERTENCIA - acercándose a los límites

  • 🟥 PELIGRO - límite sobrepasado o zona crítica

Diseñado para la toma rápida de decisiones durante los mercados de alta volatilidad.

Estimación del riesgo por lote

Muestra el valor monetario de un movimiento de 1,0 lote cuando el precio se desplaza en 1,0 unidad, basándose en:

  • Valor del tick del símbolo

  • Tamaño del tick del símbolo

Útil para XAUUSD, índices y otros instrumentos de alta volatilidad.

Extremadamente ligero

  • Sin bucles

  • Sin archivos

  • Sin DLL

  • Sin WebRequest

  • Sin lógica comercial

Perfecto para entornos VPS y condiciones prop firm.

Parámetros de entrada

-Show dashboard on chart - Habilita o deshabilita el panel de visualización
- Prop theoretical account size - Establece el tamaño de la cuenta prop (por ejemplo, 50.000 o 100.000)
- Max daily loss % - Porcentaje de reducción diario permitido
- Max total loss % - Límite de pérdida total para la cuenta
- Umbral de advertencia % de pérdida diaria - Cuando se excede, el panel muestra una ADVERTENCIA
- Umbral de advertencia % de pérdida total - Umbral para la ADVERTENCIA de pérdida total

Todos los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a las reglas de su empresa.

Acerca de las ediciones

Esta es la Edición ESTÁNDAR, totalmente compatible con las reglas del Mercado MQL5.
Sólo proporciona monitorización y no ejecuta operaciones.

Existe una Edición PRO separada con características extendidas tales como:

  • flujo de trabajo multicuenta

  • cobertura / ejecución inversa

  • sincronización maestro/esclavo

  • enrutamiento entre corredores

  • módulos de ejecución automatizada

Estas funciones no están incluidas en la edición Market.
Para módulos adicionales, consulte el perfil de autor JP2.

Requisitos técnicos

  • MetaTrader 5

  • Cualquier broker, cualquier símbolo

  • Cualquier marco temporal

  • Funciona en Windows, macOS (emulado), y VPS

  • Sin dependencias externas

Soporte

Para preguntas, sugerencias o peticiones de mejora, contacte a través de los mensajes privados de MQL5.


Productos recomendados
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
Utilidades
¿Necesita abrir múltiples posiciones/operaciones todas a la vez? Hemos creado su solución fácil. Ahora puede ingresar varias posiciones a la vez. Puede configurar el tamaño del lote, el número de posiciones, la obtención de beneficios y el stop loss. Por ejemplo: desea comprar 3, 5, 10 o cualquier cantidad de posiciones con un tamaño de lote determinado. Ahora puede hacerlo simplemente tocando el botón "Comprar". O Por ejemplo: desea vender 3, 5, 10 o cualquier cantidad de posiciones con un tam
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Utilidades
Panel Cuantitativo Pro El Tablero de Rendimiento Multi-EA Definitivo para Traders Cuantitativos ¡Deja de alternar entre múltiples gráficos o herramientas externas para monitorear tus estrategias algorítmicas! Quant Panel Pro ofrece monitoreo de portafolio de nivel institucional en una interfaz profesional y elegante. Características Clave Análisis Cuantitativo al Alcance de tu Mano Agregación de ganancias/pérdidas (P&L) en tiempo real para todos tus Expert Advisors Análisis estadístico de tasa
CME Exchange margin zones
Roman Vasilchenko
Utilidades
La utilidad está diseñada para mostrar en el gráfico las zonas de margen construidas sobre la base de los requisitos de margen para los futuros de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Estas zonas de margen son buenos niveles de resistencia y soporte, como se ve en las capturas de pantalla. Cómo utilizarlas Para operar en zonas de margen, utilice las siguientes reglas: compre después de que el día haya cerrado por encima de una de las zonas a la siguiente zona; vender después de que el día haya
Server Sentinel MT5
benoit blasco
Utilidades
Descubra nuestro EA todo en uno de monitorización y notificaciones para MetaTrader. Diseñado para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los operadores, este EA único ofrece una gama completa de funciones avanzadas que le permitirán mantenerse informado y controlar la actividad de su cuenta, en cualquier momento y en cualquier lugar. Características principales : Monitorización continua del servidor: notificación en tiempo real sobre la disponibilidad y el rendimiento del servidor (Cpu, R
FREE
Pro LTS TradeDashboard MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Utilidades
Cuadro de mandos de operaciones y gestor de mercados Pro LTS Deje de calcular. Empiece a operar. Pro LTS Trade Dashboard no es sólo una calculadora de riesgos, es un completo centro de comandos de trading diseñado para sustituir al terminal MT5 por defecto. Combina la gestión profesional del riesgo, la ejecución de operaciones y un conmutador de símbolos de arrastre único en una interfaz limpia y plegable. Desarrollado por Logic Trade Solution (LTS) , esta herramienta está construida para los tr
Binance Futures Trade Panel
Ping You Jiang
Utilidades
¡Binance es un intercambio de criptomonedas de renombre mundial! Para facilitar que los usuarios de MT5 intercambien directamente Binance Futures, el programa proporciona las siguientes funciones comerciales: 1. Imite el estilo de negociación de Binance Futures y proporcione un panel de operaciones amigable; 2. Ingrese la API y el secreto usted mismo (debe abrir el permiso de negociación de futuros en la API de Binance) para obtener apalancamiento, saldo y otra información; 3. Support limitO
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilidades
Asesor para operaciones de cobertura o de pares. Un cómodo panel permite abrir posiciones en los instrumentos y lotes de negociación necesarios. Determina automáticamente el tipo de cuenta de operaciones: de compensación o de cobertura. El Asesor puede cerrar todas sus posiciones al alcanzar beneficios o pérdidas (determinados en los ajustes). Se requiere un valor negativo para controlar las pérdidas (por ejemplo, -100, -500, etc.). Si los campos correspondientes son 0, el EA no utilizará e
Auto stops trailer
Abdulsalim Usman
Utilidades
Presentamos nuestra herramienta Trailing Stop, una potente solución diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante el seguimiento de sus operaciones en función de un número seleccionado de velas. Esta herramienta proporciona una función avanzada que le permite ajustar dinámicamente su nivel de stop loss a medida que el mercado se mueve a su favor, con el objetivo de bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas potenciales. Con la herramienta Trailing Stop, tiene la flexibilidad
Countdown timer PRO
Mikhail Basov
Utilidades
El script "Bar Close Timer Pro" está diseñado para mostrar una cuenta atrás en tiempo real hasta el cierre de la barra actual. Esta herramienta profesional está diseñada para operadores que trabajan en cualquier marco temporal, mejorando la eficiencia del análisis gráfico mediante un control preciso del tiempo. El script se adapta automáticamente al marco temporal actual del gráfico (M1, H1, D1, etc.), calculando el tiempo restante hasta el cierre de la vela (Nota: Al cambiar de marco temporal,
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.57 (37)
Utilidades
Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting: La "Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting", también conocida como "Herramienta de Ratio de Riesgo y Recompensa", es un indicador completo e innovador diseñado para mejorar tu análisis técnico y estrategias de trading. La Herramienta de Riesgo es una solución completa y fácil de usar para una gestión efectiva del riesgo en el trading de forex. Con la capacidad de previsualizar posiciones de operaciones, incluyendo precio de en
FREE
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
Utilidades
¡Comercio en Bybit con MT5/MT4 EAs e indicadores! GRat_BybitImport es una herramienta para el comercio manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptomoneda en una de las bolsas de criptomonedas más populares Bybit 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos Bybit están disponibles. 2. Importa (copia automáticamente) a la moneda Bybit especificada todas las operaciones (realizadas manualmente o por un EA) desde una cuenta MT5 (incluyendo demo) por el símbolo esp
FX28 Trader MT5
Tsvetan Tsvetanov
3 (1)
Utilidades
Presentamos el FX28 Trader Dashboard: Su Gestor de Operaciones Definitivo Desbloquee todo el potencial de su experiencia comercial con el FX28 Trader Dashboard, un gestor de operaciones integral e intuitivo diseñado para llevar su trading de Forex a nuevas alturas. Ya sea que sea un trader experimentado o esté comenzando su camino financiero, esta poderosa herramienta está diseñada para simplificar sus actividades comerciales y mejorar su proceso de toma de decisiones. Características clave: In
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Rosy Pro Panel MT5
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilidades
Descargar DEMO aquí https://www.mql5.com/en/blogs/post/759772 Un último panel que nunca has visto antes. Compacto y bonito panel de operaciones con gran P/L total y su porcentaje. Grupos para resumen de operaciones disponibles: Billete, Símbolo, Tipo, Categoría y Mágico. El campo de precio medio le ayuda a conocer el precio medio y la dirección de sus operaciones. Establezca la magia y el comentario de sus operaciones de forma muy sencilla. Agrupe el cierre por símbolo, tipo, categoría o magia
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Quantum Sig
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
**Quantum Signal** es un Asesor Experto profesional diseñado para operar de forma totalmente automatizada en los mercados de divisas y criptomonedas. Diseñado para cumplir con los estándares del mercado MQL5, combina algoritmos de vanguardia, controles de riesgo flexibles y una interfaz de configuración intuitiva para ofrecer ganancias consistentes y una reducción mínima. Un depósito mínimo de **10 000 USD** permite operar en la mayoría de los pares de divisas principales y secundarios, así com
Gold Scalping Matrix MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilidades
El Gold Scalping Matrix es un algoritmo de negociación avanzado diseñado para capitalizar la acción del mercado y las inversiones de precios en el mercado del oro. Este innovador bot emplea el comportamiento del mercado en tiempo real, colocando inteligentemente órdenes de compra y venta en intervalos predeterminados alrededor del precio actual del mercado. *Características principales 1. *Análisis Psicológico*: El bot aprovecha los indicadores de sentimiento del mercado para identificar posi
SkyGeniX
ʿAsm Mhmd Samy Asmaʿyl Rmdan
Utilidades
SkyGeniX: Soluciones innovadoras para una automatización inteligente SkyGeniX es una herramienta de vanguardia diseñada para simplificar y mejorar sus flujos de trabajo con automatización inteligente. Tanto si se trata de gestionar tareas complejas como de optimizar el rendimiento, SkyGeniX ofrece una experiencia fluida y fácil de usar adaptada a sus necesidades. Entre sus principales características se incluyen: Optimización inteligente : Mejore la eficiencia y alcance sus objetivos más rápidam
FREE
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB (Back To Break Even) Indicador de Estrategia Poursamadi MetaTrader 5 El indicador Pro BTB Strategy , desarrollado en base a la metodología analítica propia de Poursamadi , está diseñado específicamente para la plataforma de negociación MetaTrader 5 . A través de cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos bruscos de precios conocidos como picos . Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles oportunidades de compra y venta y las muestra directame
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT5 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y quiere hacer un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico en un panel limpio y sensible. Haga clic aquí para la versión MT4 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las primeras 10 com
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡LA MEDIDA DEFENSIVA DE SUS ESTRATEGIAS PARA OBTENER BENEFICIOS! Como dijo el maestro Sun Tzu: La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas; la capacidad de derrotar al enemigo significa tomar la ofensiva. ¿Quiere dejar de sufrir ridículas pérdidas debido a fallos de sus asesores expertos (EA)? ¿Quiere realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas y tomarse en serio la gestión de riesgos? Antes de comprar su próxima cuenta de empresa de prop trading o su próximo Asesor Expe
BatchLoaderGUIApp
Adebayo Bisiriyu Adewole
Utilidades
BatchLoaderGUIApp es una herramienta que permite a los operadores gestionar eficientemente sus operaciones con "UN CLIC" como "Cerrar todas las posiciones con pérdidas o ganancias", "Cerrar una posición individual o por lotes con pérdidas o ganancias" y "Modificar posiciones". La opción Lote Móvil permite al operador cargar por lotes una única ejecución móvil. "Experimente la máxima eficiencia comercial con BatchLoaderGUIApp para MetaTrader: gestión con un solo clic para abrir, cerrar y modifica
MT5 to MT4 Two Way Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de MT5 a MT4: ¡Aumente su éxito comercial con una precisión perfecta! Desbloquee el poder de la replicación automatizada de operaciones con This Copier, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta, llena de características asegura que sus operaciones se copian con la precisión de la
Precision Data Extractor ATR
Darian Michael Peelar
Utilidades
Presentamos el Extractor de Datos de Precisión: ATR , una utilidad MQL5 diseñada para operadores, analistas y cuantos que necesitan datos históricos precisos para construir conjuntos de datos sólidos. Esta herramienta le permite extraer selectivamente datos históricos de precios e indicadores - Average True Range (ATR )- de múltiples marcos temporales y periodos , y luego almacenarlos en formato CSV , facilitando su introducción en modelos de aprendizaje automático , algoritmos de negociación o
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Asesores Expertos
¡Sólo beneficios! Este es un robot de comercio de red inteligente. Funciona en mi algoritmo original! A riesgos medios, muestra más del 100% de ganancia por año. ( Probado exclusivamente en ticks reales y cuentas reales ) Este robot está creado para recibir ingresos más que cualquier banco ofrece. ¡Opera automáticamente las 24 horas del día en cualquier par de divisas ! ( No recomiendo pares de divisas "exóticos" ) Riesgos ajustables . Volumen de posición ajustable. Paso de malla ajustable. Nive
MSD Utility MT5
Kevin Beltran Keena
Utilidades
Utilidad de Tablero de Múltiples Estrategias MT5 Algunas funciones de la Utilidad MSD sólo pueden utilizarse en la versión completa. Escáner multi-instrumento y multi-marco de tiempo, con los mejores indicadores. Viene con un panel de gestión de órdenes. La Utilidad MSD puede utilizarse para operar manualmente. Haga clic en el botón '?' del panel para obtener información sobre los distintos elementos de la Utilidad MSD. Utiliza ATR Take Profits, ATR Stop Losses y ATR Trailing Stops. Viene con u
EcoFineX
Yafi Maulana Hakim
Utilidades
EcoFineX - Cuadro de Mando de Sesgo Adaptativo Multi-Factor para MetaTrader 5 EcoFineX es un Asesor Experto no comercial que ofrece una evaluación cuantitativa en tiempo real de la dirección del mercado a través de un cuadro de mandos claro y basado en tarjetas. Diseñado para operadores disciplinados que valoran la claridad, la confluencia y el riesgo controlado , sintetiza más de 14 filtros analíticos en una única puntuación de sesgo comercial (0-100) y muestra un porcentaje de riesgo basado e
Manual Grid Assistant
Adam Zolei
Utilidades
Welcome, we introduce the Manual Grid Assistant, which can be an excellent complement to your manual grid trading! El Asistente de Cuadrícula Manual es una herramienta de negociación eficaz y sofisticada que complementa a la perfección las estrategias de negociación de cuadrícula manual. Esta herramienta le permite gestionar en su nombre las posiciones abiertas manualmente, garantizando el máximo beneficio y controlando el riesgo. Una de sus principales ventajas es que cierra automáticamente to
Multi Level Trading Dashboard
Irvan Trias Putra
Utilidades
Cuadro de mandos de negociación multinivel - Herramienta profesional de análisis de mercado Transforme su experiencia de negociación con la supervisión multisímbolo avanzada El Cuadro de Mando Operativo Multinivel es un sofisticado indicador de MetaTrader que revoluciona la forma de supervisar y analizar simultáneamente varios pares de divisas. Construido pensando en los traders profesionales, esta completa herramienta combina datos de mercado en tiempo real, análisis técnico y gestión de cuent
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Utilidades
UTM Manager es una herramienta intuitiva y fácil de usar que ofrece una ejecución comercial rápida y eficiente. Una de las características más destacadas es el modo "Ignorar spread", que le permite operar al precio de las velas, ignorando los spreads por completo (por ejemplo, permite operar con pares de spread más altos en LTF, evita que el spread lo saque de las operaciones). Otro aspecto clave del UTM Manager es su copiadora comercial local única, que permite la flexibilidad para ejecutar dif
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario