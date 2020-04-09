JP2 CoreHedge Prop Firm Risk Dashboard

Monitor de Reducción Profesional para Operadores de Prop Firm

JP2 CoreHedge STANDARD es un panel de monitorización de riesgo ligero y preciso diseñado para operadores que trabajan con reglas de prop firm.

No abre ni gestiona operaciones, sino que proporciona una visibilidad clara y en tiempo real del estado de riesgo de su cuenta.

Esta utilidad es ideal para cuentas de desafío, cuentas financiadas y operadores que necesitan evitar violaciones ocultas del drawdown.

Panel de Riesgo en tiempo real

Control del saldo y del capital

Visualización de pérdidas flotantes

Tamaño personalizado de la cuenta

Límite de pérdidas diarias (en % y divisa)

Límite de pérdida total (en % y divisa)

Visualización del "% utilizado" de cada límite

Marcadores de estado [OK], [ADVERTENCIA], [PELIGRO

Estado de riesgo codificado por colores

Muestra automáticamente el estado de su cuenta:

🟩 OK - rango seguro

🟨 ADVERTENCIA - acercándose a los límites

🟥 PELIGRO - límite sobrepasado o zona crítica

Diseñado para la toma rápida de decisiones durante los mercados de alta volatilidad.

Estimación del riesgo por lote

Muestra el valor monetario de un movimiento de 1,0 lote cuando el precio se desplaza en 1,0 unidad, basándose en:

Valor del tick del símbolo

Tamaño del tick del símbolo

Útil para XAUUSD, índices y otros instrumentos de alta volatilidad.

Extremadamente ligero

Sin bucles

Sin archivos

Sin DLL

Sin WebRequest

Sin lógica comercial

Perfecto para entornos VPS y condiciones prop firm.

-Show dashboard on chart - Habilita o deshabilita el panel de visualización

- Prop theoretical account size - Establece el tamaño de la cuenta prop (por ejemplo, 50.000 o 100.000)

- Max daily loss % - Porcentaje de reducción diario permitido

- Max total loss % - Límite de pérdida total para la cuenta

- Umbral de advertencia % de pérdida diaria - Cuando se excede, el panel muestra una ADVERTENCIA

- Umbral de advertencia % de pérdida total - Umbral para la ADVERTENCIA de pérdida total

Todos los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a las reglas de su empresa.

Esta es la Edición ESTÁNDAR, totalmente compatible con las reglas del Mercado MQL5.

Sólo proporciona monitorización y no ejecuta operaciones.

Existe una Edición PRO separada con características extendidas tales como:

flujo de trabajo multicuenta

cobertura / ejecución inversa

sincronización maestro/esclavo

enrutamiento entre corredores

módulos de ejecución automatizada

Estas funciones no están incluidas en la edición Market.

Para módulos adicionales, consulte el perfil de autor JP2.

MetaTrader 5

Cualquier broker, cualquier símbolo

Cualquier marco temporal

Funciona en Windows, macOS (emulado), y VPS

Sin dependencias externas

Para preguntas, sugerencias o peticiones de mejora, contacte a través de los mensajes privados de MQL5.