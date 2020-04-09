JP2 CoreHedge Prop Firm Risk Dashboard
- Utilidades
- Gionni Polidori
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Monitor de Reducción Profesional para Operadores de Prop Firm
JP2 CoreHedge STANDARD es un panel de monitorización de riesgo ligero y preciso diseñado para operadores que trabajan con reglas de prop firm.
No abre ni gestiona operaciones, sino que proporciona una visibilidad clara y en tiempo real del estado de riesgo de su cuenta.
Esta utilidad es ideal para cuentas de desafío, cuentas financiadas y operadores que necesitan evitar violaciones ocultas del drawdown.Características principales
Panel de Riesgo en tiempo real
Control del saldo y del capital
Visualización de pérdidas flotantes
Tamaño personalizado de la cuenta
Límite de pérdidas diarias (en % y divisa)
Límite de pérdida total (en % y divisa)
Visualización del "% utilizado" de cada límite
Marcadores de estado [OK], [ADVERTENCIA], [PELIGRO
Estado de riesgo codificado por colores
Muestra automáticamente el estado de su cuenta:
🟩 OK - rango seguro
🟨 ADVERTENCIA - acercándose a los límites
🟥 PELIGRO - límite sobrepasado o zona crítica
Diseñado para la toma rápida de decisiones durante los mercados de alta volatilidad.
Estimación del riesgo por lote
Muestra el valor monetario de un movimiento de 1,0 lote cuando el precio se desplaza en 1,0 unidad, basándose en:
Valor del tick del símbolo
Tamaño del tick del símbolo
Útil para XAUUSD, índices y otros instrumentos de alta volatilidad.
Extremadamente ligero
Sin bucles
Sin archivos
Sin DLL
Sin WebRequest
Sin lógica comercial
Perfecto para entornos VPS y condiciones prop firm.Parámetros de entrada
-Show dashboard on chart - Habilita o deshabilita el panel de visualización
- Prop theoretical account size - Establece el tamaño de la cuenta prop (por ejemplo, 50.000 o 100.000)
- Max daily loss % - Porcentaje de reducción diario permitido
- Max total loss % - Límite de pérdida total para la cuenta
- Umbral de advertencia % de pérdida diaria - Cuando se excede, el panel muestra una ADVERTENCIA
- Umbral de advertencia % de pérdida total - Umbral para la ADVERTENCIA de pérdida total
Todos los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a las reglas de su empresa.Acerca de las ediciones
Esta es la Edición ESTÁNDAR, totalmente compatible con las reglas del Mercado MQL5.
Sólo proporciona monitorización y no ejecuta operaciones.
Existe una Edición PRO separada con características extendidas tales como:
flujo de trabajo multicuenta
cobertura / ejecución inversa
sincronización maestro/esclavo
enrutamiento entre corredores
módulos de ejecución automatizada
Estas funciones no están incluidas en la edición Market.
Para módulos adicionales, consulte el perfil de autor JP2.
MetaTrader 5
Cualquier broker, cualquier símbolo
Cualquier marco temporal
Funciona en Windows, macOS (emulado), y VPS
Sin dependencias externas
Para preguntas, sugerencias o peticiones de mejora, contacte a través de los mensajes privados de MQL5.