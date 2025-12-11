Binary Connect Turbo

Binary Connect Turbo ist ein professioneller Indikator für den Handel mit binären Optionen, der speziell für den M5-Zeitrahmen optimiert wurde. Er kombiniert eine leistungsstarke Umkehrlogik (RSI + Bollinger Bands) mit einem intelligenten Martingale Dashboard, um Ihnen zu helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Dieses Tool ist perfekt für Trader, die eine frühe Signalerkennung benötigen. Pfeile erscheinen auf der aktuellen Kerze, um Ihnen genügend Zeit zu geben, sich auf den Handelseinstieg vorzubereiten. Es verfügt außerdem über einen eingebauten großen Countdown-Timer und ein News Guard System, um Ihren Handel sicher zu halten.

🚀 Hauptmerkmale:

  • Early Signal System: Signale werden an der aktuellen Kerze generiert. So können Sie Ihren Handel auf Ihrer Plattform vorbereiten, bevor die Kerze geschlossen wird.
  • Martingale Dashboard: Echtzeit-Statistiken, die Gewinne, Verluste und die Überlebensrate basierend auf Ihren Martingale-Schritten anzeigen (Standard: Max. 6).
  • Großer roter Timer: Ein fetter, gut sichtbarer Countdown-Timer hilft Ihnen, Ihre Trades exakt zur 00:00-Sekunden-Marke auszuführen.
  • Nachrichten-Wächter: Erkennt abnormale Volatilität und pausiert die Signale, um den Handel während Nachrichtenspitzen zu verhindern (Standard: AUS für den sicheren Modus).
  • Auto-Color Chart: Wandelt Ihren Chart automatisch in einen professionellen Neon-Stil (Kalk/Rot) um, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

⚙️ Wie man handelt:

  • CALL (Grüner Pfeil): Bereiten Sie sich vor, wenn der Preis das untere Band durchbricht und der RSI überverkauft ist. Steigen Sie bei der Eröffnung der nächsten Kerze ein.
  • PUT (Roter Pfeil): Bereiten Sie sich vor, wenn der Preis das obere Band durchbricht + RSI Overbought. Steigen Sie bei der Eröffnung der nächsten Kerze ein.
  • Wichtig: Da die Signale auf der aktuellen Kerze erscheinen, warten Sie, bis der Countdown 2-3 Sekunden erreicht hat. Wenn der Pfeil bestehen bleibt, TAKE THE TRADE!

🛠️ Eingabeparameter:

  • RSI Zeitraum: Empfindlichkeit des Signals (Standard: 9 für den Turbo-Modus).
  • Nachrichten-Filter: Aktivieren/Deaktivieren Sie den Volatilitätsschutz.
  • Max Martingale: Stufenlimit für die Berechnung der Gewinnrate (Standardwert: 6).
  • Dashboard-Einstellungen: Passen Sie Sichtbarkeit und Farben an.

_____________________________________

✅ Empfohlene Einstellungen:

  • Zeitrahmen: M5 (5 Minuten) NUR
  • Beste Paare: EURGBP, AUDCAD, EURUSD, NZDJPY (am besten in seitwärts schwankenden Märkten)
  • Handelszeit: Asian Session & Early London Session
