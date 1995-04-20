ShadowBandsMT4
- 指标
- Hai Yang Wu
- 版本: 1.1
- 更新: 11 十二月 2025
中文说明（MT4）
暗影轨道专业版 – MT4 高级均值回归系统
暗影轨道专业版是一款面向实盘交易的 收盘不重绘 趋势反转 / 均值回归指标。
通过「动态波动轨道 + 实体突破逻辑 + 内置胜率统计面板」，帮助你更直观地识别价格超买超卖区域以及潜在的高概率反转点。
核心功能
-
收盘不重绘：K线收盘后信号固定，不会来回变动
-
三层轨道结构：外圈光晕、中轨、核心轨道，清晰区分风险区与安全区
-
实体突破逻辑：过滤影线假突破，专注强势反转信号
-
内置统计面板：实时统计胜率、盈利信号、亏损信号，一图看清表现
-
TP/SL 智能盈亏线：基于 ATR 的 TP1/TP2/TP3 与 SL1/SL2/SL3 多级目标
-
信号冷却（防过度交易）：在震荡期自动限制过密信号
-
中英双语支持：一键切换 English / 中文 文本与标签
-
自定义图表皮肤：红涨绿跌，更适合「波段 + 反转」视觉阅读
-
完整参数控制：轨道周期、宽度系数、ATR 周期、TP/SL 开关等都可灵活调整
使用思路
-
将指标加载到 MT4 图表，根据个人风险偏好调整周期、ATR、TP/SL 参数。
-
关注 下轨附近买入箭头 与 上轨附近卖出箭头，结合品种与行情筛选信号。
-
参考自动绘制的 TP/SL 价格线，设计分批止盈或机械化出场方案。
-
通过统计面板观察在不同周期、不同品种下的胜率表现，持续优化你的交易系统。
风险提示： 指标仅为交易辅助工具，不构成任何投资建议。请务必结合自身交易计划与风险控制使用。
【更新】
如何设置手机通知（必须步骤）
代码本身只是发出了指令，你还需要在 MetaTrader 5 (MT5) 软件中进行设置，手机才能收到：
-
手机端操作：
-
打开手机上的 MetaTrader 4 App。
-
进入 设置 (Settings) -> 聊天与消息 (Chat and Messages)。
-
在底部找到 MetaQuotes ID（一串数字/字母组合），记下它。
-
-
电脑端操作：
-
打开电脑上的 MT4。
-
点击菜单栏的 工具 (Tools) -> 选项 (Options) （快捷键 Ctrl+O）。
-
切换到 通知 (Notifications) 选项卡。
-
勾选 启用推送通知 (Enable Push Notifications)。
-
在 MetaQuotes ID 输入框中，填入刚才手机上看到的那个 ID。
-
点击 测试 (Test) 按钮。如果设置正确，你的手机应该会立即收到一条测试消息。
-
-
指标参数设置：
-
加载上面的新代码到图表时，在参数列表里找到 === Notifications ===。
-
确保 Push Notification 设置为 true。
-
这样设置完成后，一旦指标出现符合逻辑的信号（K线收盘确认后），你的电脑会弹窗报警，手机也会立刻收到推送。