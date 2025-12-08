SLS Tutelege

Produktname: SavasaLaS Tutelage | Pro Preis-Aktions-Kompass

Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie zu handeln mit Confluence.

SavasaLaS Tutelage ist nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem für den ernsthaften Price Action Trader. Es eliminiert Chart-Rauschen, indem es die drei Säulen des institutionellen Handels strikt durchsetzt: Marktstruktur, Trendrichtung und Candlestick-Verifizierung.

Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die Ihren Chart mit schwachen Signalen überfluten, wartet SavasaLaS Tutelage auf die "perfekte Gelegenheit" - wo Unterstützung/Widerstand mit dem Trend und einem bestätigten Umkehrmuster übereinstimmen.

Hauptmerkmale

1. Dynamische Marktstruktur (Fractal S&R) Identifiziert automatisch hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandszonen unter Verwendung der institutionellen fraktalen Logik. Es schaut "nach links und rechts", um echte Swing-Punkte zu finden, damit Sie von gültigen Liquiditätsniveaus aus handeln können.

2. Institutionelle Trendfilterung Handeln Sie niemals gegen den Strom. Die Engine verwendet eine interne EMA-Trend-Basislinie, um Gegentrendsignale herauszufiltern.

Bullisch: Signalisiert nur Käufe, wenn der Kurs über der Basislinie liegt.

Bärenhaft: Signalisiert nur Verkäufe, wenn der Kurs unter der Basislinie liegt.

3. Kalibrierte Price Action Patterns Die Core Engine erkennt spezifische, hochzuverlässige Umkehrmuster:

Bullish/Bearish Engulfing

Hammer & Sternschnuppe

Hinweis: Signale werden nur generiert, wenn diese Muster genau in der Nähe einer gültigen S&R-Zone auftreten.

4. Integrierter Risikomanager (The Game Changer) Hören Sie auf, Losgrößen manuell zu berechnen. Wenn ein Signal erscheint, berechnet die integrierte Risiko-Engine die exakte Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostands und des Risikoprozentsatzes (z.B. 1%). Sie sagt Ihnen genau, wie viel Sie handeln müssen, um sicher zu sein.

5. Das "Compass"-Dashboard Ein wunderschönes, gläsernes Dashboard verfolgt Ihre Sitzungsleistung in Echtzeit:

Täglicher Gewinn/Verlust-Tracker (wird alle 24 Stunden zurückgesetzt)

Tägliche Handelszählung

Live-Spread-Überwachung

Aktueller Markttrend-Status

Wie man handelt

Warten Sie auf ein Signal: Achten Sie auf den blauen Pfeil (Kaufen) oder den roten Pfeil (Verkaufen). Überprüfen Sie das Dashboard: Stellen Sie sicher, dass der "Markttrend" mit der Pfeilrichtung übereinstimmt. Ausführen: Verwenden Sie die "Rec. Lots", die auf dem Dashboard angezeigt werden, für Ihren Einstieg. Stop Loss: Setzen Sie Ihren SL auf das vom Indikator angezeigte Niveau (basierend auf der S&R-Zone + Padding).

Eingabe-Parameter

Strategie-Einstellungen

SR Zeitraum : Empfindlichkeit der Support/Resistance-Zonen (Standard: 10).

Trend Baseline : Periode des EMA, der für die Trendfilterung verwendet wird (Standard: 200).

Strenger Trend : Wenn wahr, werden strengere Filterregeln angewendet.

Proximity : Wie nahe (in Punkten) der Kurs an einem Level sein muss, um ein Signal auszulösen.

Risiko-Management

Risiko % : Der Prozentsatz Ihres Guthabens, den Sie pro Handel riskieren (z. B. 1,0).

SL Padding : Zusätzlicher Spielraum (in Punkten), der der Stop-Loss-Berechnung hinzugefügt wird.

Bildmaterial

Dashboard anzeigen: Schaltet das Chart-Panel ein und aus.

Transparenz : Passt die Deckkraft des Glaseffekts an.

Wichtige Hinweise

Keine Neuberechnung: Die Signale werden beim Schließen der Kerze bestätigt.

Automatische Bereinigung: Um Ihre Charts sauber zu halten, werden Signale, die älter als 24 Stunden sind, automatisch entfernt.

Mehrere Währungen: Funktioniert bei allen Devisenpaaren, Indizes und Metallen.

Verbessern Sie noch heute Ihre Handelsdisziplin mit SavasaLaS Tutelage, dem "Wächter für bessere Handelsentscheidungen".