SLS Tutelege

Nombre del producto: SavasaLaS Tutelaje | Pro Price Action Compass

Deje de adivinar. Empiece a operar con Confluence.

SavasaLaS Tutelage no es sólo un indicador; es un sistema de trading completo diseñado para el trader serio de Price Action. Elimina el ruido de los gráficos aplicando estrictamente los tres pilares del trading institucional: Estructura del Mercado, Dirección de la Tendencia y Verificación de Velas.

A diferencia de los indicadores estándar que inundan su gráfico con señales débiles, SavasaLaS Tutelage espera la "Oportunidad Perfecta" - donde el Soporte/Resistencia se alinea con la Tendencia y un Patrón de Reversión confirmado.

Características principales

1. Estructura Dinámica del Mercado (Fractal S&R ) Identifica automáticamente zonas de Soporte y Resistencia de alta probabilidad utilizando la lógica fractal institucional. Busca "a izquierda y derecha" para encontrar verdaderos puntos de oscilación, asegurando que usted opere desde niveles de liquidez válidos.

2. Filtrado de Tendencia Institu cional Nunca opere contra la corriente. El motor utiliza una línea base de tendencia EMA interna para filtrar las señales de contra-tendencia.

Alcista: Sólo da señales de compra cuando el precio está por encima de la línea de base.

Bajista: Sólo señala Ventas cuando el precio está por debajo de la línea de base.

3. El motor central detecta patronesde inversión específicos y de alta fiabilidad:

Envolvente alcista/bajista

Martillo y Estrella fugaz

Nota: Las señales sólo se generan si estos patrones se producen estrictamente dentro de la proximidad de una zona válida de S&R.

4. Deje de calcularel tamaño de los lotes manualmente. Cuando aparece una señal, el Motor de Riesgo integrado calcula el Tamaño de Lote exacto en función del saldo de su cuenta y el porcentaje de riesgo (por ejemplo, 1%). Le dice exactamente cuánto operar para mantenerse seguro.

5. El panel de control"Brújula " Un hermoso panel de control con estilo de cristal realiza un seguimiento del rendimiento de su sesión en tiempo real:

Seguimiento diario de pérdidas y ganancias (se reinicia cada 24 horas)

Recuento diario de operaciones

Seguimiento en tiempo real del diferencial

Estado actual de la tendencia del mercado

Cómo operar

Espere una señal: Busque la Flecha Azul (Compra) o la Flecha Roja (Venta). Compruebe el panel de control: Asegúrese de que la "Tendencia del Mercado" coincide con la dirección de la flecha. Ejecute: Utilice los "Rec. Lotes" que aparecen en el tablero para su entrada. Stop Loss: Coloque su SL en el nivel indicado por el indicador (basado en la zona S&R + relleno).

Parámetros de entrada

Parámetros de Estrategia

Periodo SR : Sensibilidad de las zonas de Soporte/Resistencia (Predeterminado: 10).

Tendencia Base : Periodo del EMA utilizado para el filtrado de tendencia (Predeterminado: 200).

Tendencia Estricta : Si es verdadero, aplica reglas de filtrado más estrictas.

Proximidad : Qué tan cerca (en puntos) debe estar el precio de un nivel para activar una señal.

Gestión del riesgo

Riesgo % : El porcentaje de su saldo a arriesgar por operación (por ejemplo, 1.0).

Relleno del SL : Espacio extra (en puntos) que se añade al cálculo del Stop Loss.

Visuales

Mostrar panel : Activa el panel del gráfico.

Transparencia : Ajuste la opacidad del efecto cristal.

Notas importantes

No hay repintado: Las señales se confirman al cierre de la vela.

Limpieza automática: Para mantener sus gráficos limpios, las señales de más de 24 horas se eliminan automáticamente.

Multi-Moneda: Funciona con todos los pares de divisas, índices y metales.

Eleve su disciplina de trading hoy mismo con SavasaLaS Tutelage , "un guardián para tomar mejores decisiones de trading".