SLS Monolith Maximus ist ein diszipliniertes, gittergestütztes Handelssystem, das sich auf die tägliche Konsistenz und nicht auf hochriskante Spekulationen konzentriert. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-Systemen, die blind handeln, nutzt Monolith Maximus eine benutzerdefinierte AIS (Adaptive Interval Statistics)-Extremum-Engine, um hochwahrscheinliche Umkehrzonen auf der Grundlage der historischen Preisverteilung zu identifizieren.

Die Kernphilosophie dieses EA ist "Hit and Run". Er zielt darauf ab, ein bestimmtes tägliches Gewinnziel zu erreichen und stellt dann den Handel sofort ein, um die Gewinne vor der Marktvolatilität zu schützen.

Handelsstrategie

  • Trend-Identifizierung: Das System ermittelt den primären Trend mithilfe eines gleitenden Durchschnittsfilters in Kombination mit einer RSI-Momentum-Bestätigung.

  • AIS Extremum Engine: Ein benutzerdefinierter interner Algorithmus analysiert die letzten 200 Bars (konfigurierbar), um statistische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu berechnen. Diese Niveaus werden verwendet, um dynamische Stop-Losses zu platzieren, die sich an die aktuelle Marktvolatilität anpassen.

  • Raster-Logik: Wenn sich der Markt gegen den anfänglichen Einstieg bewegt, verwaltet der EA die Position mit einer begrenzten Durchschnittsmethode ( MaxOpenPositions ), um sich zu erholen, sofern die MinGridStep- und Signalbedingungen erfüllt sind.

Hauptmerkmale

  • Tägliches Gewinnziel: Der EA enthält einen "Daily Target Loop". Sobald der definierte Gewinn (z.B. $24) erreicht ist, schließt der EA alle Trades und Stops für den Tag. Dadurch wird verhindert, dass ein "Overtrading" stattfindet und Gewinne an den Markt zurückgegeben werden.

  • Globaler Risikoschutz: Ein harter Aktienschutzmechanismus ist eingebaut. Fällt das Eigenkapital um einen bestimmten Prozentsatz (Standardwert: 40 %), zieht der EA effektiv den Stecker", um ein vollständiges Platzen des Kontos zu verhindern.

  • Automatische Risikoberechnung: Die Losgrößen werden automatisch auf der Grundlage des prozentualen Risikos pro Handel im Verhältnis zum AIS Stop Loss Abstand berechnet.

  • Gewinnabsicherung: Enthält eingebaute Break-Even- und Trailing-Stop-Funktionen, um Pips zu sichern, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.

Empfehlungen

  • Symbol: Optimiert für die wichtigsten Paare (EURUSD, GBPUSD) oder Gold (XAUUSD).

  • Zeitrahmen: H1 wird für die zuverlässigsten statistischen AIS-Daten empfohlen.

  • Kontotyp: ECN-, Raw- oder Low Spread-Konten werden dringend empfohlen.

  • VPS: Ein VPS ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Logik des Daily Target und des Trailing Stop rund um die Uhr korrekt ausgeführt wird.

Eingabe-Parameter

Globale Einstellungen

  • MagicNumber : Eindeutiger Bezeichner für die Aufträge des EA.

  • MaxSpreadPips : Maximal zulässiger Spread, um den Handel bei geringer Liquidität zu verhindern.

Tägliche Ziele & Sicherheit

  • DailyProfitTargetUSD : Das monetäre Ziel für den Tag (z.B. 24,0). Sobald es erreicht ist, wird der Handel bis zum nächsten Servertag eingestellt.

  • MaxEquityLossPct : Harter Sicherheitsauslöser. Wenn das Eigenkapital um diesen Prozentsatz fällt, stoppt der EA dauerhaft.

  • SendPushOnTarget : Sendet eine mobile Benachrichtigung, wenn das Tagesziel erreicht ist.

Strategie-Einstellungen

  • RSI_Periode / MA_Periode : Einstellungen für die Logik der Einstiegssignale.

  • AIS_Period / AIS_LookBack : Einstellungen für die statistische Support/Resistance Engine.

  • MaxOpenPositions : Maximal zulässige Anzahl gleichzeitiger Trades (Grid-Limit).

Risiko-Management

  • RiskPercentPerTrade : Prozentsatz des Saldos, der pro Trade Entry riskiert wird.

  • UseBreakEven : Ermöglicht das Verschieben des Stop Loss auf den Einstiegskurs nach Gewinn.

  • UseTrailingStop : Ermöglicht einen dynamischen Trailing-Stop, der dem Preis folgt.

Anmerkung des Autors

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Monolith Maximus ist mit Sicherheitstools (Hard Stops, Equity Protection, Daily Limits) ausgestattet, aber die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte führen Sie einen Backtest mit den Daten Ihres spezifischen Brokers durch, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden.


