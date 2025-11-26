Ultimate Risk Manager
- Utilitys
- Florian Leonhard Schaal
- Version: 3.6
- Aktualisiert: 1 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Ultimativer Risikomanager - Professioneller Handelsassistent (EA)
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Trades mit automatischer Positionsgröße auf der Grundlage des von Ihnen gewählten Risikoprozentsatzes (Standardwert 1%), dynamischem ADR-basierten anfänglichen Stop-Loss und intelligentem Trailing-Stop, der entweder feste Punkte oder einen Prozentsatz der durchschnittlichen Tagesspanne (ADR) verwenden kann.Hauptmerkmale :
- Ein-Klick-Buttons zum KAUFEN/VERKAUFEN mit sofortiger Marktausführung, der Risk Manager berechnet die richtigen Positionen für Sie
- Präzise Berechnung der Losgröße, um nie mehr zu riskieren als Sie festlegen
- Intelligenter ADR-basierter Anfangs-SL, der sich beim Hinzufügen von Positionen automatisch anpasst
- Leistungsstarker Trailing-Stop (fest oder ADR-Prozentsatz) mit separater Steuerung für Long-/Short-Positionen
- Gewichtete Durchschnittspreislinien in Echtzeit (grün für Käufe, rot für Verkäufe)
- Große, übersichtliche On-Chart-Anzeige: Losgröße, ADR, SL-Abstand, Trailing-Abstand, Spread, exakter Gewinn in Punkten (100% identisch mit MT5 Trade Tab), Kerzen-Timer
- Saubere, anpassbare Oberfläche mit gut sichtbaren Beschriftungen
Perfekt für manuelle Händler, die ein professionelles Risikomanagement ohne komplizierte Einstellungen wünschen.Version 1.00. Dieser EA nimmt keine Trades an, aber er verwaltet Ihre Trades gemäß Ihren Einstellungen, so dass Sie sich auf die Suche nach den besten Einstiegsmöglichkeiten konzentrieren können. Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen | Vollständig kompatibel mit Hedging-Konten.
Anstatt sich um das Risiko zu sorgen, konzentrieren Sie sich auf die perfekte Ausführung Ihrer Strategie!
- UseADR_Trailing - ON = Trailing-Distanz ist % der aktuellen ADR (dynamisch, adaptiv) | OFF = feste TrailDistancePoints verwenden
- TrailDistancePoints - Nur verwendet, wenn UseADR_Trailing = false → fester Trailing-Stop in Punkten (z.B. 400)
- TrailDistancePercent - % des aktuellen ADR, der als Trailing-Distanz verwendet wird, wenn UseADR_Trailing = true (empfohlen: 20-30%)
- UseADR_InitialSL - ON = Anfangs-SL ist immer genau ADR × ADR_InitialSL_Mult (sehr leistungsstark)
- ADR_Period - Wie viele vergangene Tagesschwankungen werden gemittelt, um den ADR zu berechnen (10-14 ist am häufigsten)
- ADR_InitialSL_Mult - Multiplikator des ADR für den anfänglichen Stop-Loss
→ 0,5 = halber ADR (am beliebtesten)
→ 0,3 = enger, 0,7-1,0 = weiter
- UseBreakEven - ON = SL automatisch auf Breakeven (+ kleiner Puffer) setzen
- BreakEvenPercentOfADR - Wenn der Gewinn diesen Prozentsatz der ADR erreicht, wird der Breakeven ausgelöst
→ 25-35% ist der Sweet Spot für die meisten Paare
- MaxRiskPercent - Maximaler Prozentsatz des Kontosaldos, der bei jedem Handel riskiert wird (1.0 = 1%)
- MinLot - Minimale Lotgröße, die der EA verwenden darf (setzt die Risikoberechnung außer Kraft, wenn sie zu klein ist)
- TrailBuys - Erlaubt Trailing-Stop bei Long-Positionen
- TrailSells - Erlaubt Trailing-Stop für Short-Positionen
- Show_ADR_Channels - Zeichnet historische tägliche ADR-Hoch/Tief-Bänder auf dem Chart
- ADR_History_Days - Wie viele Tage in der Vergangenheit sollen die Channels gezeichnet werden (120-200 sieht sauber aus)
- ADR_Channel_Multiplier - 1.0 = 100% ADR-Bänder, 0.5 = 50% ADR-Bänder, 1.5 = 150% usw.
- Alle Farb-/Schriftart-/Größe-Eingaben - rein kosmetisch, ändern Sie sie so, wie es zu Ihrem Diagrammthema passt
Risiko-Hinweis:
Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Sie können mehr als Ihre ursprüngliche Einlage verlieren. Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel und garantiert keine Gewinne. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Der Autor und Tough Cookie Traders sind nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Nutzung dieser Software entstehen. Testen Sie immer zuerst mit einem Demokonto.