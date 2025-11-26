Ultimate Risk Manager

Ultimativer Risikomanager - Professioneller Handelsassistent (EA)



Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Trades mit automatischer Positionsgröße auf der Grundlage des von Ihnen gewählten Risikoprozentsatzes (Standardwert 1%), dynamischem ADR-basierten anfänglichen Stop-Loss und intelligentem Trailing-Stop, der entweder feste Punkte oder einen Prozentsatz der durchschnittlichen Tagesspanne (ADR) verwenden kann.Hauptmerkmale :

Ein-Klick-Buttons zum KAUFEN/VERKAUFEN mit sofortiger Marktausführung, der Risk Manager berechnet die richtigen Positionen für Sie

Präzise Berechnung der Losgröße, um nie mehr zu riskieren als Sie festlegen

Intelligenter ADR-basierter Anfangs-SL, der sich beim Hinzufügen von Positionen automatisch anpasst

Leistungsstarker Trailing-Stop (fest oder ADR-Prozentsatz) mit separater Steuerung für Long-/Short-Positionen

Gewichtete Durchschnittspreislinien in Echtzeit (grün für Käufe, rot für Verkäufe)

Große, übersichtliche On-Chart-Anzeige: Losgröße, ADR, SL-Abstand, Trailing-Abstand, Spread, exakter Gewinn in Punkten (100% identisch mit MT5 Trade Tab), Kerzen-Timer

Saubere, anpassbare Oberfläche mit gut sichtbaren Beschriftungen

Perfekt für manuelle Händler, die ein professionelles Risikomanagement ohne komplizierte Einstellungen wünschen.Version 1.00. Dieser EA nimmt keine Trades an, aber er verwaltet Ihre Trades gemäß Ihren Einstellungen, so dass Sie sich auf die Suche nach den besten Einstiegsmöglichkeiten konzentrieren können. Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen | Vollständig kompatibel mit Hedging-Konten.

Anstatt sich um das Risiko zu sorgen, konzentrieren Sie sich auf die perfekte Ausführung Ihrer Strategie!





Wichtigste Risiko- & Trailing-Einstellungen UseADR_Trailing - ON = Trailing-Distanz ist % der aktuellen ADR (dynamisch, adaptiv) | OFF = feste TrailDistancePoints verwenden

TrailDistancePoints - Nur verwendet, wenn UseADR_Trailing = false → fester Trailing-Stop in Punkten (z.B. 400)

TrailDistancePercent - % des aktuellen ADR, der als Trailing-Distanz verwendet wird, wenn UseADR_Trailing = true (empfohlen: 20-30%) Anfängliche Stop-Loss-Einstellungen UseADR_InitialSL - ON = Anfangs-SL ist immer genau ADR × ADR_InitialSL_Mult (sehr leistungsstark)

ADR_Period - Wie viele vergangene Tagesschwankungen werden gemittelt, um den ADR zu berechnen (10-14 ist am häufigsten)

ADR_InitialSL_Mult - Multiplikator des ADR für den anfänglichen Stop-Loss

→ 0,5 = halber ADR (am beliebtesten)

→ 0,3 = enger, 0,7-1,0 = weiter Breakeven-Einstellungen UseBreakEven - ON = SL automatisch auf Breakeven (+ kleiner Puffer) setzen

BreakEvenPercentOfADR - Wenn der Gewinn diesen Prozentsatz der ADR erreicht, wird der Breakeven ausgelöst

→ 25-35% ist der Sweet Spot für die meisten Paare Geld-Management MaxRiskPercent - Maximaler Prozentsatz des Kontosaldos, der bei jedem Handel riskiert wird (1.0 = 1%)

MinLot - Minimale Lotgröße, die der EA verwenden darf (setzt die Risikoberechnung außer Kraft, wenn sie zu klein ist) Richtungssteuerung TrailBuys - Erlaubt Trailing-Stop bei Long-Positionen

TrailSells - Erlaubt Trailing-Stop für Short-Positionen Tägliche ADR-Kanäle (nur visuell) Show_ADR_Channels - Zeichnet historische tägliche ADR-Hoch/Tief-Bänder auf dem Chart

ADR_History_Days - Wie viele Tage in der Vergangenheit sollen die Channels gezeichnet werden (120-200 sieht sauber aus)

ADR_Channel_Multiplier - 1.0 = 100% ADR-Bänder, 0.5 = 50% ADR-Bänder, 1.5 = 150% usw. Visuelle Anpassung Alle Farb-/Schriftart-/Größe-Eingaben - rein kosmetisch, ändern Sie sie so, wie es zu Ihrem Diagrammthema passt





Risiko-Hinweis:

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Sie können mehr als Ihre ursprüngliche Einlage verlieren. Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel und garantiert keine Gewinne. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Der Autor und Tough Cookie Traders sind nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Nutzung dieser Software entstehen. Testen Sie immer zuerst mit einem Demokonto.