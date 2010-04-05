AuricSkeeterOpenSource

AuricSkeeter [OPEN-SOURCE] - Professioneller Ausbruchs-EA

Vollautomatischer Expert Advisor, der Ausbruchsgelegenheiten mit Hilfe von benutzerdefinierten Indikatoren identifiziert und handelt. Keine externen Indikatoren erforderlich - alles ist für maximale Leistung und Zuverlässigkeit eingebaut.

KEY FEATURES

  • Intelligente Ausbruchserkennung - Identifiziert automatisch signifikante Hochs und Tiefs und platziert schwebende Orders auf optimalen Niveaus
  • Eingebauter Nachrichtenfilter - Schützt Ihre Trades während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse mit Hilfe des MQL5 Wirtschaftskalenders
  • Fortschrittliches Risikomanagement - BreakEven, Trailing Stop
  • Vollständig anpassbar - Passen Sie alle Parameter an Ihren Handelsstil und Ihre Risikotoleranz an
  • Set & Forget - Einmal konfiguriert, läuft es 24/5 völlig freihändig

SCHUTZFUNKTIONEN

  • Automatischer Spread-Filter verhindert den Handel unter ungünstigen Bedingungen
  • Nachrichtenfilter unterbricht den Handel vor/nach wichtigen Ankündigungen
  • BreakEven sichert Gewinne automatisch ab

EMPFEHLUNGEN

  • Paare: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M30
  • Mindesteinlage: $100 (empfohlen $200+)
  • Hebelwirkung: 1 :100 oder höher

/Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um den Quellcode des Programms zu erhalten.

AuricSkeeter
