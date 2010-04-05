AuricSkeeterOpenSource
- Experten
- Ioannidis Alexandre Anatolevitch
- Version: 2.512
- Aktivierungen: 5
AuricSkeeter [OPEN-SOURCE] - Professioneller Ausbruchs-EA
Vollautomatischer Expert Advisor, der Ausbruchsgelegenheiten mit Hilfe von benutzerdefinierten Indikatoren identifiziert und handelt. Keine externen Indikatoren erforderlich - alles ist für maximale Leistung und Zuverlässigkeit eingebaut.
KEY FEATURES
- Intelligente Ausbruchserkennung - Identifiziert automatisch signifikante Hochs und Tiefs und platziert schwebende Orders auf optimalen Niveaus
- Eingebauter Nachrichtenfilter - Schützt Ihre Trades während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse mit Hilfe des MQL5 Wirtschaftskalenders
- Fortschrittliches Risikomanagement - BreakEven, Trailing Stop
- Vollständig anpassbar - Passen Sie alle Parameter an Ihren Handelsstil und Ihre Risikotoleranz an
- Set & Forget - Einmal konfiguriert, läuft es 24/5 völlig freihändig
SCHUTZFUNKTIONEN
- Automatischer Spread-Filter verhindert den Handel unter ungünstigen Bedingungen
- Nachrichtenfilter unterbricht den Handel vor/nach wichtigen Ankündigungen
- BreakEven sichert Gewinne automatisch ab
EMPFEHLUNGEN
- Paare: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M30
- Mindesteinlage: $100 (empfohlen $200+)
- Hebelwirkung: 1 :100 oder höher
/Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um den Quellcode des Programms zu erhalten.