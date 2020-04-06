TreasureHunterMT5
- 专家
- Wan Chao Kuang
- 版本: 1.40
- 更新: 23 十二月 2025
VPS
IP:49.235.52.239
ACC:Taolishen
PASS:Qq2356692354
对于交易者而言，EA是一个极其强大的工具，它一个**忠实的执行者**。更是能够产生稳定盈利的**交易逻辑和策略思想**。
但前提是你需要拥有一个优秀的EA
TreasureHunter是为有经验的但却又不懂编写EA的交易员制定，可以设定成为目前任何一款我们所认知的EA，交易策略由交易员自由编写，而这个编写方法是非常简单和容易掌握的。多写几次后，我们都可以仅几分钟时间编写一个策略。
TreasureHunter的核心功能:
1 单/双向交易
2 单货币/多货币 趋势交易
3 实时/挂单交易
5 自定义交易频率
6 趋势/网格/马丁多种交易方式切换
7 持仓量及加仓量可控性
8 定向交易设定
9 买/卖交易策略方式的独立性
10 自定义止损/止赢（指定价格/指定盈亏/指定指标）
11 自定义交易区域（趋势线)
12 自定义交易指标分析策略（各种指标的使用包括自定义指标）