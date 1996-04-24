VelocityX Pro Trade Manager

VelocityX - Gestor Comercial Profesional

  • Alquiler Mensual: $30

  • Acceso por 1 año: $80

  • Licencia de por vida: $199, 8 activaciones


Bienvenido a VelocityX - Pro Trade Manager.

Esta herramienta fue construida por una razon: Para cerrar la brecha entre ver una configuración y entrar en el comercio.

Si está cansado de perder el mejor precio de entrada porque estaba ocupado calculando tamaños de lote o arrastrando líneas, VelocityX es la solución. Maneja las matemáticas, el riesgo, y la ejecución al instante, lo que le permite operar con la velocidad de un algoritmo, pero la toma de decisiones de un ser humano.

DEJE DE CALCULAR. DEJA DE FUMAR. DEJAR DE DEMORAR.

Operar manualmente en MT5 es estresante. Para cuando has medido tu stop loss y calculado el tamaño del lote, el movimiento se ha ido. VelocityX soluciona esto. Es un panel de ejecución instantánea que hace los cálculos por usted incluso antes de que haga clic.

EL SISTEMA "BOTÓN INTELIGENTE" (Su código de trucos)

VelocityX no solo coloca operaciones con el click de un boton; lee la estructura del grafico por usted.

  • El Botón Dorado: Instantáneamente resalta la entrada basada en el Swing High/Low inmediato.

  • Botón Plata: Destaca el nivel de estructura anterior (más seguro).

  • Botón Bronce: Destaca el tercer nivel de estructura anterior.

Lo que esto significa: No tiene que buscar en el gráfico los niveles de stop-loss. El panel le indica exactamente qué botón pulsar para obtener la configuración técnica perfecta.

GESTIÓN DEL RIESGO MATEMÁTICO CERO

Deje de adivinar el tamaño de su lote. Deje de arriesgar cantidades aleatorias de dinero.

  • Cálculo automático: Sólo tiene que establecer su riesgo (por ejemplo, 1%). VelocityX instantáneamente calcula el tamaño exacto del lote para su distancia de stop loss.

  • Protección con un clic: Tan pronto como haga clic en Comprar o Vender, su Stop Loss y Take Profit se bloquean automáticamente.

  • Preparado para Cripto y Oro: VelocityX detecta automáticamente el activo y escala los cálculos con precisión.

EJECUCIÓN INSTANTÁNEA

VelocityX está diseñado para cero latencia. Utiliza una lógica de ejecución avanzada para entrar en el mercado en el momento exacto en que decida atacar.

  • Vea la señal, pulse el botón: No hay que andar con retículos. Sin teclear números.

  • Control total: Nada ocurre hasta que usted hace clic. Usted controla al 100% la lógica de la operación.

LA ZONA DE PELIGRO (Protocolo de Salida Rápida)

Los mercados se mueven rápido. A veces es necesario salir ahora.

  • Salidas con 1 clic: Botones dedicados para Cerrar Todo, Cerrar Ganadores o Cerrar Perdedores instantáneamente.

  • Gestión Masiva: Mueva todos los Stop Loss al punto de equilibrio o a un precio específico con un solo clic.

Usted decide la operación. VelocityX se encarga del resto.

Descargue VelocityX - Pro Trade Manager hoy y asegure su ventaja instantanea.



LISTA COMPLETA DE CARACTERÍSTICAS (Especificaciones Técnicas)

  • Calculadora de Riesgo: Auto-calcula lotes basados en % del Balance.

  • Botones de Entrada Inteligentes: 9x3 (27) Distancias de Stop Loss preestablecidas.

  • Líneas de velocidad: Traza automáticamente hasta los 10 últimos máximos/mínimos de las oscilaciones en el gráfico.

  • Oro/Plata/Bronce Destacados: Indicaciones visuales para la mejor entrada estructural.

  • Auto Break-Even: Movimiento de entrada con un solo clic.

  • Trailing Stop: Motor de trailing unificado.

  • Lógica Multi-Activos: Detecta automáticamente el tipo de símbolo (divisas, metales, criptomonedas).

  • Protocolo de salida rápida: Botones Cerrar Todo, Cerrar Ganancias, Cerrar Pérdidas.

  • Modificación Masiva: Mueve todos los SL/TP a un precio específico instantáneamente.

  • Eliminar Todos los SL: Elimina instantáneamente los Stop Loss de todas las operaciones (Alto Riesgo).

  • Interfaz Velocity Xtreme: Interfaz totalmente escalable (70%/100%).

  • 15 Temas: Incluye Dark, Light, Neon, Gold y Cyberpunk.

  • Motor de Sonido: Alertas de voz personalizadas para entradas, salidas y avisos.

  • Reloj de mercado: Reloj de sesión sincronizado con el broker con avisos de cierre.

  • Modo Mini: Se reduce a una pequeña barra para ahorrar espacio en la pantalla.

LISTA DE ACTIVOS OPTIMIZADA

VelocityX cuenta con un Motor de Detección de Activos que ajusta automáticamente el cálculo de pips/puntos para mercados específicos. Funciona perfectamente en:

  • Forex: Todos los Majors & Minors (EURUSD, GBPJPY, etc.) incluyendo un escalado preciso del JPY.

  • Índices: US30, NAS100 (US500), DE40, UK100, JP225.

  • Criptomonedas: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Ripple (XRP).

  • Materias primas: Oro (XAUUSD) y Plata (XAGUSD).

ACTUALIZACIONES FUTURAS Y SOPORTE

VelocityX se mantiene continuamente para garantizar la compatibilidad y el rendimiento. Vemos esta utilidad como una plataforma en evolución, no como un producto estático.

  • Ampliaciones previstas: Futuras actualizaciones ya están en desarrollo, con un enfoque específico en la expansión de la Biblioteca de Voz y Sonido para ofrecer más opciones de personalización.

  • Impulsado por la comunidad: Valoramos los comentarios de los usuarios. Si tienes una petición específica o una mejora en el flujo de trabajo, por favor publícala en la pestaña de Comentarios. Construimos lo que la comunidad necesita.

AVISO IMPORTANTE: VelocityX es una Utilidad de Operaciones Manual, no un robot de operaciones automatizado. Ejecuta operaciones sólo cuando usted pulsa un botón. Mientras que la calculadora de riesgo es matemáticamente precisa basada en sus entradas, usted es el único responsable del porcentaje de riesgo que seleccione y de las operaciones que tome. Pruebe siempre primero en una cuenta Demo para familiarizarse con los botones.


