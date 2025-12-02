SuperTrend Plus Dema

SuperTrend Plus Dema - Schnellere Trends, weniger Rauschen

SuperTrend Plus Dema ist eine Weiterentwicklung des klassischen Trendfolgemessers. Im Gegensatz zu den Standard-SuperTrend-Indikatoren, die sich ausschließlich auf Hoch/Tief- oder Schlusskurse stützen, integriert dieses Tool den Double Exponential Moving Average (DEMA) als Berechnungsquelle.

Diese einzigartige Kombination bietet eine glattere Trendlinie mit deutlich geringerer Verzögerung, die es Ihnen ermöglicht, Trends früher zu erkennen und gleichzeitig Marktstörungen herauszufiltern.

Warum SuperTrend Plus Dema verwenden?

  • Reduzierte Verzögerung: DEMA wurde entwickelt, um schneller auf Preisänderungen zu reagieren als Standard-EMAs oder SMAs. Da die SuperTrend-Berechnung auf DEMA basiert, erhalten Sie frühere Einstiegssignale.

  • Rauschfilterung: Perfekt für volatile Märkte (wie Gold oder Indizes), wo Preisspitzen oft falsche Umkehrungen bei Standardindikatoren auslösen.

  • Docht-Kontrolle: Enthält einen eingebauten Filter, um Kerzendochte zu ignorieren und so zu verhindern, dass Stop-Hunts Ihre Trendrichtung vorzeitig umkehren.

Hauptmerkmale

  • DEMA-Integration: Visualisieren Sie die DEMA-Linie neben den SuperTrend-Levels.

  • Flexible Preisgestaltung: Berechnen Sie Trends auf Basis von Close, Median, Typical, Weighted oder der DEMA selbst.

  • Nicht-überholend: Die Signale sind historisch und verschwinden nicht, nachdem der Balken geschlossen wurde.

  • Visuelle Warnungen: Farbcodierte Linien (Grün für Bullish, Rot für Bearish) ermöglichen eine sofortige Trendidentifikation.

Eingabe-Parameter

1. SuperTrend-Einstellungen

  • ATR-Zeitraum: Der Rückblickzeitraum für die Volatilitätsberechnung (Standard: 22).

  • Multiplikator: Die Empfindlichkeit des Trends. Höhere Werte = breitere Stops/längere Trends; niedrigere Werte = engere Stops/Skalierung (Standardwert: 3,0).

  • Quellpreis: Wählen Sie den Preistyp für die Berechnung. Wählen Sie AP_PRICE_DEMA, um die DEMA-Glättungslogik zu aktivieren.

  • Wicks berücksichtigen: Setzen Sie diese Option auf true, um High/Low-Wicks zu berücksichtigen. Setzen Sie diese Option auf false, um die Berechnung nur auf Basis des Schlusskurses durchzuführen (filtert die Volatilität).

2. DEMA-Einstellungen

  • DEMA-Periode: Die Periode für den doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Standard: 14).

  • DEMA-Verschiebung: Verschiebt die Linie vorwärts oder rückwärts (Standardwert: 0).

Wie man handelt

  1. Einstieg: Kaufen, wenn die Linie grün wird. Verkaufen Sie, wenn sich die Linie rot färbt.

  2. Stop-Loss: Verwenden Sie die SuperTrend-Linie selbst als Trailing-Stop-Loss.

  3. Filtern: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie sicherstellen, dass die DEMA-Linie in die Richtung des Handels abfällt.

Laden Sie das Programm KOSTENLOS herunter und verbessern Sie Ihre Trendfolgestrategie noch heute!


