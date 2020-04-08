SuperTrend Plus Dema

SuperTrend Plus Dema - Tendencias más rápidas, menos ruido

SuperTrend Plus Dema es una evolución avanzada del indicador clásico de seguimiento de tendencias. A diferencia de los indicadores SuperTrend estándar que se basan únicamente en los precios Alto/Bajo o de Cierre, esta herramienta integra la Media Móvil Exponencial Doble (DEMA) como fuente de cálculo.

Esta combinación única ofrece una línea de tendencia más suave con un retardo significativamente reducido, lo que le permite detectar tendencias antes y filtrar el ruido del mercado.

¿Por qué utilizar SuperTrend Plus Dema?

  • Retraso reducido: La DEMA está diseñada para reaccionar más rápidamente a los cambios de precios que las EMA o SMA estándar. Al basar el cálculo de SuperTrend en DEMA, obtendrá señales de entrada más tempranas.

  • Filtrado de Ruido: Perfecto para mercados volátiles (como el Oro o los Índices) donde los picos de precios a menudo provocan falsos retrocesos en los indicadores estándar.

  • Control de Mechas: Incluye un filtro incorporado para ignorar las mechas de las velas, evitando que los stop-hunts cambien la dirección de su tendencia prematuramente.

Características principales

  • Integración DEMA: Visualice la línea DEMA junto con los niveles de SuperTrend.

  • Precios Flexibles: Calcule tendencias basadas en Cierre, Mediana, Típica, Ponderada o la propia DEMA.

  • No Repinta: Las señales son históricas y no desaparecen tras el cierre de la barra.

  • Alertas visuales: Las líneas codificadas por colores (verde para alcista, rojo para bajista) hacen que la identificación de la tendencia sea instantánea.

Parámetros de entrada

1. Configuración de SuperTrend

  • Periodo ATR: El periodo de retrospectiva para el cálculo de la volatilidad (Por defecto: 22).

  • Multiplicador: La sensibilidad de la tendencia. Valores más altos = stops más amplios/tendencias más largas; Valores más bajos = stops más ajustados/escalado (Por defecto: 3.0).

  • Precio Fuente: Elija el tipo de precio para el cálculo. Seleccione AP_PRICE_DEMA para activar la lógica de suavizado DEMA.

  • Considerar Mechas: Establezca en true para incluir mechas altas/bajas. Establézcalo en false para calcular basándose sólo en el precio de Cierre (filtra la volatilidad).

2. Ajustes DEMA

  • Periodo DEMA: El periodo para la Media Móvil Exponencial Doble (Por defecto: 14).

  • Desplazamiento DEMA: Desplaza la línea hacia adelante o hacia atrás (Predeterminado: 0).

Cómo operar

  1. Entrada: Compre cuando la línea se vuelva verde. Vender cuando la línea se vuelva Roja.

  2. Stop Loss: Utilice la propia línea SuperTrend como stop-loss.

  3. Filtro: Para obtener mejores resultados, asegúrese de que la línea DEMA está inclinada en la dirección de la operación.

Descargue GRATIS y mejore su estrategia de seguimiento de tendencias hoy mismo.


