Risk Manager Panel PRO ist ein fortschrittliches Handelsausführungs-Panel, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und volle Kontrolle über ihr Risiko benötigen.

Dieses Tool ersetzt manuelle Berechnungen und verwandelt Ihren Chart in eine leistungsstarke Trading-Workstation.

Es wurde speziell für Händler entwickelt, die Wert auf Lot-Präzision, Risikomanagement, intelligente Pending-Orders und sofortige Ausführung legen - alles in einer übersichtlichen und intuitiven Oberfläche.

🔥 Hauptmerkmale

✅ 1. Intelligente risikobasierte Lot-Berechnung

Automatische Losgrößenberechnung basierend auf dem von Ihnen gewählten Risikoprozentsatz

Unterstützt SL/TP in Pips, Preis oder USD

Gewinn-/Verlustabschätzung in Echtzeit, bevor Sie einen Auftrag erteilen

✅ 2. Unterstützt alle Ordertypen

Marktkauf / Marktverkauf

Kauf-Limit / Verkaufs-Limit

Kaufstopp / Verkaufsstopp

Sofortiges Umschalten zwischen den Ordermodi

✅ 3. Multi-Input Stop Loss & Take Profit

Geben Sie Ihren SL/TP auf drei Arten ein:

Pips

Genaues Preisniveau

Dollar-Betrag ($ Gewinn / $ Verlust)

Das Panel wandelt Ihre Eingaben automatisch und intelligent um.

✅ 4. SL/TP Auto-Placement für Kauf & Verkauf

Berechnet automatisch:

Korrekter SL-Kurs

Korrekter TP-Kurs

Dynamisches Verhalten je nach Kauf- oder Verkaufsrichtung

Keine falschen Niveaus oder umgekehrten Berechnungen mehr.

✅ 5. Management-Tools

Volle Kontrolle mit Ein-Klick-Funktionen:

Alle schließen , schließt alle Positionen des Symbols

Breakeven , verschiebt SL → Entry

Reverse Trade, schließt die aktuelle Position und öffnet sofort die Gegenrichtung

✅ 6. Ultra-Clean UI mit zwei Themen

Dunkles Thema für den Nachthandel

Helles Thema für Charts mit weißem Hintergrund

Alle Elemente sind für eine gute Lesbarkeit und minimale Verdeckung der Charts optimiert.

✅ 7. Smart Auto Preis Modus

Preisfeld kann sein:

Automatisch (wird bei jedem Tick mit dem Live-Gebot aktualisiert)

Manuell (geben Sie Ihren eigenen Preis für schwebende Aufträge ein)

Ideal für die Planung von Limit-/Stop-Orders.

📊 Für wen ist dieses Panel gedacht?

Daytrader

Scalper

Prop Firm Traders

Risikofokussierte Trader

Manuelle Händler, die Geschwindigkeit und Präzision benötigen

Wenn Sie mit strengen Risikoregeln handeln, wird Ihnen dieses Panel Zeit, Mühe und kostspielige Fehler ersparen.

💡 Warum dieses Panel anders ist

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Handelspanels unterstützt das Risk Manager Panel PRO:

✔ 3 Methoden für die SL/TP-Eingabe

✔ Genaue USD-basierte SL und TP

✔ Pending Order Preiseingabe

✔ Automatische Konvertierung in Pips

✔ Neuberechnung von Lots in Echtzeit

Jede Funktion wurde entwickelt, um menschliche Fehler auszuschließen.

📦 Eingaben

Thema (dunkel/hell)

Risiko %

SL/TP-Modus (Pips/Preis)

Auswahl des Ordertyps

Automatischer/manueller Preis

Handelsrichtung (Kaufen/Verkaufen)

📚 Wie zu verwenden

Wählen Sie die Richtung Kaufen oder Verkaufen SL / TP eingeben (in Pips, Preis oder USD) Risiko % einstellen Ordertyp auswählen (Markt / Limit / Stop) Drücken Sie BUY oder SELL

Ihre Losgröße und SL/TP-Levels werden automatisch generiert.

⚠️ Wichtig

Dieses Tool handelt nicht automatisch und verwendet keine Signale.

Es ist lediglich dazu gedacht, manuelle Händler bei der schnellen und genauen Platzierung von Aufträgen zu unterstützen.

📩 Unterstützung

Wenn Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder eine benutzerdefinierte Version wünschen, können Sie mich gerne kontaktieren:

haytham840@gmail.com

WhatsApp: +967 775 130 005

⭐ Schlussbemerkung

Risk Manager Panel PRO wurde für Trader entwickelt, die eine vollständige Kontrolle ohne Verwirrung wünschen.

Jeder Klick spart Zeit. Jede Berechnung ist präzise.

Es ist ein leistungsstarkes Upgrade für jeden, der manuell auf MT5 handelt.