Risk Manager Panel PRO

📌 Risk Manager Panel PRO - Intelligenter Handelsassistent für MT5

Risk Manager Panel PRO ist ein fortschrittliches Handelsausführungs-Panel, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und volle Kontrolle über ihr Risiko benötigen.
Dieses Tool ersetzt manuelle Berechnungen und verwandelt Ihren Chart in eine leistungsstarke Trading-Workstation.

Es wurde speziell für Händler entwickelt, die Wert auf Lot-Präzision, Risikomanagement, intelligente Pending-Orders und sofortige Ausführung legen - alles in einer übersichtlichen und intuitiven Oberfläche.

🔥 Hauptmerkmale

1. Intelligente risikobasierte Lot-Berechnung

  • Automatische Losgrößenberechnung basierend auf dem von Ihnen gewählten Risikoprozentsatz

  • Unterstützt SL/TP in Pips, Preis oder USD

  • Gewinn-/Verlustabschätzung in Echtzeit, bevor Sie einen Auftrag erteilen

2. Unterstützt alle Ordertypen

  • Marktkauf / Marktverkauf

  • Kauf-Limit / Verkaufs-Limit

  • Kaufstopp / Verkaufsstopp

  • Sofortiges Umschalten zwischen den Ordermodi

3. Multi-Input Stop Loss & Take Profit

Geben Sie Ihren SL/TP auf drei Arten ein:

  • Pips

  • Genaues Preisniveau

  • Dollar-Betrag ($ Gewinn / $ Verlust)

Das Panel wandelt Ihre Eingaben automatisch und intelligent um.

4. SL/TP Auto-Placement für Kauf & Verkauf

Berechnet automatisch:

  • Korrekter SL-Kurs

  • Korrekter TP-Kurs

  • Dynamisches Verhalten je nach Kauf- oder Verkaufsrichtung

Keine falschen Niveaus oder umgekehrten Berechnungen mehr.

5. Management-Tools

Volle Kontrolle mit Ein-Klick-Funktionen:

  • Alle schließen, schließt alle Positionen des Symbols

  • Breakeven, verschiebt SL → Entry

  • Reverse Trade, schließt die aktuelle Position und öffnet sofort die Gegenrichtung

6. Ultra-Clean UI mit zwei Themen

  • Dunkles Thema für den Nachthandel

  • Helles Thema für Charts mit weißem Hintergrund

Alle Elemente sind für eine gute Lesbarkeit und minimale Verdeckung der Charts optimiert.

7. Smart Auto Preis Modus

Preisfeld kann sein:

  • Automatisch (wird bei jedem Tick mit dem Live-Gebot aktualisiert)

  • Manuell (geben Sie Ihren eigenen Preis für schwebende Aufträge ein)

Ideal für die Planung von Limit-/Stop-Orders.

📊 Für wen ist dieses Panel gedacht?

  • Daytrader

  • Scalper

  • Prop Firm Traders

  • Risikofokussierte Trader

  • Manuelle Händler, die Geschwindigkeit und Präzision benötigen

Wenn Sie mit strengen Risikoregeln handeln, wird Ihnen dieses Panel Zeit, Mühe und kostspielige Fehler ersparen.

💡 Warum dieses Panel anders ist

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Handelspanels unterstützt das Risk Manager Panel PRO:
✔ 3 Methoden für die SL/TP-Eingabe
✔ Genaue USD-basierte SL und TP
✔ Pending Order Preiseingabe
✔ Automatische Konvertierung in Pips
✔ Neuberechnung von Lots in Echtzeit

Jede Funktion wurde entwickelt, um menschliche Fehler auszuschließen.

📦 Eingaben

  • Thema (dunkel/hell)

  • Risiko %

  • SL/TP-Modus (Pips/Preis)

  • Auswahl des Ordertyps

  • Automatischer/manueller Preis

  • Handelsrichtung (Kaufen/Verkaufen)

📚 Wie zu verwenden

  1. Wählen Sie die Richtung Kaufen oder Verkaufen

  2. SL / TP eingeben (in Pips, Preis oder USD)

  3. Risiko % einstellen

  4. Ordertyp auswählen (Markt / Limit / Stop)

  5. Drücken Sie BUY oder SELL

Ihre Losgröße und SL/TP-Levels werden automatisch generiert.

⚠️ Wichtig

Dieses Tool handelt nicht automatisch und verwendet keine Signale.
Es ist lediglich dazu gedacht, manuelle Händler bei der schnellen und genauen Platzierung von Aufträgen zu unterstützen.

📩 Unterstützung

Wenn Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder eine benutzerdefinierte Version wünschen, können Sie mich gerne kontaktieren:
haytham840@gmail.com
WhatsApp: +967 775 130 005

⭐ Schlussbemerkung

Risk Manager Panel PRO wurde für Trader entwickelt, die eine vollständige Kontrolle ohne Verwirrung wünschen.
Jeder Klick spart Zeit. Jede Berechnung ist präzise.
Es ist ein leistungsstarkes Upgrade für jeden, der manuell auf MT5 handelt.


