Risk Manager Panel PRO es un avanzado panel de ejecución de operaciones diseñado para traders profesionales que necesitan velocidad, precisión y control total sobre su riesgo.

Esta herramienta reemplaza los cálculos manuales y transforma su gráfico en una potente estación de trabajo de trading.

Está especialmente diseñado para operadores que valoran la precisión de los lotes, la gestión del riesgo, las órdenes pendientes inteligentes y la ejecución instantánea, todo en una interfaz limpia e intuitiva.

Características principales

✅ 1. Cálculo inteligente de lotes basado en el riesgo

Cálculo automático del tamaño del lote basado en su % de Riesgo seleccionado

Soporta SL/TP en Pips, Precio o USD

Estimación de Ganancias/Pérdidas en tiempo real antes de colocar cualquier orden

✅ 2. Soporta todos los tipos de órdenes

Mercado Compra / Mercado Venta

Límite de Compra / Límite de Venta

Compra Stop / Venta Stop

Cambio instantáneo entre modos de orden

✅ 3. Stop Loss y Take Profit de múltiples entradas

Introduzca su SL/TP de tres maneras:

Pips

Nivel de precio exacto

Cantidad en dólares ($ Beneficio / $ Pérdida)

El panel convierte inteligentemente sus entradas de forma automática.

✅ 4. Auto-colocación SL/TP para compra y venta

Calcula automáticamente:

Precio SL correcto

Precio TP correcto

Comportamiento dinámico en función de la dirección de compra o venta

No más niveles erróneos o cálculos inversos.

✅ 5. Herramientas de gestión

Control total con funciones de un solo clic:

Close All , cierra todas las posiciones del símbolo .

Breakeven , mueve SL → Entrada

Reverse Trade, cierra la posición actual y abre la dirección opuesta al instante

✅ 6. Interfaz de usuario ultralimpia con dos temas

Tema oscuro para el trading nocturno

Tema claro para gráficos de fondo blanco

Todos los elementos están optimizados para facilitar la lectura y reducir al mínimo la obstrucción de los gráficos.

✅ 7. Modo de precio automático inteligente

El campo de precio puede ser:

Auto (se actualiza cada tick con la Oferta en vivo)

Manual (introduzca su precio personalizado para órdenes pendientes)

Perfecto para la planificación de órdenes límite/parada.

📊 ¿Para quién es este panel?

Operadores diarios

Scalpers

Operadores de Prop Firm

Traders centrados en el riesgo

Operadores manuales que necesitan rapidez y precisión

Si opera con reglas de riesgo estrictas, este panel le ahorrará tiempo, esfuerzo y costosos errores.

💡 Por qué este panel es diferente

A diferencia de los paneles comerciales ordinarios, Risk Manager Panel PRO soporta:

✔ 3 métodos para la entrada de SL/TP

✔ SL y TP precisos basados en USD

✔ Entrada de precio de orden pendiente

✔ Conversión automática a pips

✔ Recálculo de lotes en tiempo real.

Cada característica está diseñada para eliminar el error humano.

📦 Entradas

Tema (Oscuro / Claro)

Riesgo

Modo SL/TP (Pips / Precio)

Selección del tipo de orden

Precio Auto/Manual

Dirección de la operación (Compra/Venta)

📚 Modo de empleo

Elija la dirección de compra o venta Introduzca SL / TP (en Pips, Precio o USD) Establezca el % de riesgo Seleccione el tipo de orden (Mercado / Límite / Stop) Pulse COMPRAR o VENDER

El tamaño del lote y los niveles de SL/TP se generarán automáticamente.

⚠️ Importante

Esta herramienta no opera automáticamente ni utiliza señales.

Está diseñada exclusivamente para ayudar a los operadores manuales a colocar órdenes de forma rápida y precisa.

📩 Soporte

Si necesita ayuda para la instalación o desea una versión personalizada, no dude en ponerse en contacto conmigo:

haytham840@gmail.com

WhatsApp: +967 775 130 005

⭐ Nota final

Risk Manager Panel PRO está diseñado para los comerciantes que quieren un control completo con cero confusión.

Cada clic ahorra tiempo. Cada cálculo es preciso.

Es una actualización de gran alcance para cualquier persona que comercia manualmente en MT5.