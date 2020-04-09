Risk Manager Panel PRO
- Utilidades
- Haitham Abduh Irahim Ali Al-areefi
- Versión: 1.1
- Activaciones: 10
Risk Manager Panel PRO es un avanzado panel de ejecución de operaciones diseñado para traders profesionales que necesitan velocidad, precisión y control total sobre su riesgo.
Esta herramienta reemplaza los cálculos manuales y transforma su gráfico en una potente estación de trabajo de trading.
Está especialmente diseñado para operadores que valoran la precisión de los lotes, la gestión del riesgo, las órdenes pendientes inteligentes y la ejecución instantánea, todo en una interfaz limpia e intuitiva.
Características principales
✅ 1. Cálculo inteligente de lotes basado en el riesgo
-
Cálculo automático del tamaño del lote basado en su % de Riesgo seleccionado
-
Soporta SL/TP en Pips, Precio o USD
-
Estimación de Ganancias/Pérdidas en tiempo real antes de colocar cualquier orden
✅ 2. Soporta todos los tipos de órdenes
-
Mercado Compra / Mercado Venta
-
Límite de Compra / Límite de Venta
-
Compra Stop / Venta Stop
-
Cambio instantáneo entre modos de orden
✅ 3. Stop Loss y Take Profit de múltiples entradas
Introduzca su SL/TP de tres maneras:
-
Pips
-
Nivel de precio exacto
-
Cantidad en dólares ($ Beneficio / $ Pérdida)
El panel convierte inteligentemente sus entradas de forma automática.
✅ 4. Auto-colocación SL/TP para compra y venta
Calcula automáticamente:
-
Precio SL correcto
-
Precio TP correcto
-
Comportamiento dinámico en función de la dirección de compra o venta
No más niveles erróneos o cálculos inversos.
✅ 5. Herramientas de gestión
Control total con funciones de un solo clic:
-
Close All, cierra todas las posiciones del símbolo.
-
Breakeven, mueve SL → Entrada
-
Reverse Trade, cierra la posición actual y abre la dirección opuesta al instante
✅ 6. Interfaz de usuario ultralimpia con dos temas
-
Tema oscuro para el trading nocturno
-
Tema claro para gráficos de fondo blanco
Todos los elementos están optimizados para facilitar la lectura y reducir al mínimo la obstrucción de los gráficos.
✅ 7. Modo de precio automático inteligente
El campo de precio puede ser:
-
Auto (se actualiza cada tick con la Oferta en vivo)
-
Manual (introduzca su precio personalizado para órdenes pendientes)
Perfecto para la planificación de órdenes límite/parada.
📊 ¿Para quién es este panel?
-
Operadores diarios
-
Scalpers
-
Operadores de Prop Firm
-
Traders centrados en el riesgo
-
Operadores manuales que necesitan rapidez y precisión
Si opera con reglas de riesgo estrictas, este panel le ahorrará tiempo, esfuerzo y costosos errores.
💡 Por qué este panel es diferente
A diferencia de los paneles comerciales ordinarios, Risk Manager Panel PRO soporta:
✔ 3 métodos para la entrada de SL/TP
✔ SL y TP precisos basados en USD
✔ Entrada de precio de orden pendiente
✔ Conversión automática a pips
✔ Recálculo de lotes en tiempo real.
Cada característica está diseñada para eliminar el error humano.
📦 Entradas
-
Tema (Oscuro / Claro)
-
Riesgo
-
Modo SL/TP (Pips / Precio)
-
Selección del tipo de orden
-
Precio Auto/Manual
-
Dirección de la operación (Compra/Venta)
📚 Modo de empleo
-
Elija la dirección de compra o venta
-
Introduzca SL / TP (en Pips, Precio o USD)
-
Establezca el % de riesgo
-
Seleccione el tipo de orden (Mercado / Límite / Stop)
-
Pulse COMPRAR o VENDER
El tamaño del lote y los niveles de SL/TP se generarán automáticamente.
⚠️ Importante
Esta herramienta no opera automáticamente ni utiliza señales.
Está diseñada exclusivamente para ayudar a los operadores manuales a colocar órdenes de forma rápida y precisa.
📩 Soporte
Si necesita ayuda para la instalación o desea una versión personalizada, no dude en ponerse en contacto conmigo:
haytham840@gmail.com
WhatsApp: +967 775 130 005
⭐ Nota final
Risk Manager Panel PRO está diseñado para los comerciantes que quieren un control completo con cero confusión.
Cada clic ahorra tiempo. Cada cálculo es preciso.
Es una actualización de gran alcance para cualquier persona que comercia manualmente en MT5.