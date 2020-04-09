🖥️ Alle Charts sofort schließen - MT5 Utility Script

Ein-Klick-Lösung zum sofortigen Schließen aller Chart-Fenster in MetaTrader 5

Die Verwaltung zu vieler offener Chart-Fenster in MetaTrader 5 kann Ihre Plattform verlangsamen, Ihren Arbeitsbereich unübersichtlich machen und die Produktivität verringern. Instant Close All Charts ist ein leichtgewichtiges, ultraschnelles MT5-Utility-Skript, das entwickelt wurde, um alle offenen Chart-Fenster mit einem einzigen Klick zu schließen - sauber, sicher und effizient.

Egal, ob Sie als Trader mit Dutzenden von Charts arbeiten oder als Algorithmusentwickler ständig zwischen Vorlagen und Symbolen wechseln, dieses Skript spart wertvolle Zeit und hält Ihr MT5-Terminal sauber und optimiert.

Herunterladen und Installieren in MT5 Scripts Aktualisieren Sie den Skript-Navigator Ziehen Sie Instant Close All Charts auf einen beliebigen offenen Chart → DONE ✔️

🚀 Hauptmerkmale

✅ Alle offenen Charts sofort schließen

Schließen Sie nicht mehr einen Chart nach dem anderen. Dieses Skript führt automatisch eine Schleife durch alle offenen Charts und schließt sie in Millisekunden.

✅ S chnell & leichtgewichtig

Gebaut mit einer sauberen MQL5-Architektur - läuft sofort, ohne dass Ihr Terminal einfriert.

✅ Sichere Ausführung

Die Charts werden mit den nativen MT5-Funktionen ( ChartClose() ) geschlossen, was eine sichere Ausführung gewährleistet:

Keine Auswirkungen auf aktive Trades

Keine Veränderung an laufenden EAs

Keine Beschädigung von Vorlagen oder Profilen

✅ Echtzeit-Log-Feedback

Das Skript gibt die Gesamtzahl der geschlossenen Charts aus, damit der Benutzer genau weiß, was passiert ist.

✅ Keine Konfiguration erforderlich

Einfach ziehen, ablegen und ausführen. Keine Eingaben. Keine Verwirrung. Perfekt für alle Fähigkeitsstufen.

🧩 So funktioniert es (Einfache Logik)

Das Skript verwendet die in MT5 eingebauten Chart-Management-Funktionen:

ChartFirst() → identifiziert den ersten offenen Chart

ChartNext() → Schleife durch alle Charts

ChartClose(chart_id) → schließt jeden Chart sicher

Druckt aus, wie viele Charts erfolgreich geschlossen wurden

Sauber, effizient und auf Geschwindigkeit optimiert.

🎯 Ideal für

Trader, die mehrere Chart-Setups pflegen

Algorithmische Trader, die mehrere EAs testen

Scalper, die mehrere Zeitrahmen verwenden

Jeder, der ein Werkzeug zum Bereinigen mit einem Klick sucht

Entwickler, die an chartlastigen Strategien arbeiten

🛠️ Warum Sie dieses Dienstprogramm brauchen

👉 Wenn Ihr MT5 mit Charts überladen ist

👉 Wenn Sie sofort einen neuen Arbeitsbereich benötigen

👉 Wenn Sie zwischen Profilen wechseln

👉 Wenn Sie Expert Advisors optimieren

👉 Wenn Sie Ihr Terminal zurücksetzen, bevor Sie neue Indikatoren oder EAs testen

Dieses Tool spart Zeit, Klicks und Frustration.

🏆 Vorteile

⭐ Verbessern Sie die MT5-Leistung

Weniger Charts = schnelleres Laden des Terminals, geringere Speichernutzung.

⭐ Steigerung der Produktivität

Ein aufgeräumter Arbeitsbereich = bessere Entscheidungsfindung.

⭐ Verhindern Sie manuelle Fehler

Vermeiden Sie das versehentliche Schließen aktiver Diagramme nacheinander.

⭐ Funktioniert auf allen MT5-Konten

✔️ Demo

✔️ Live

✔️ VPS

✔️ Alle Broker werden unterstützt



