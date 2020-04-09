🖥️ Cierre instantáneo de todos los gráficos - MT5 Utility Script

Solución de un solo clic para cerrar instantáneamente todas las ventanas de gráficos en MetaTrader 5

Gestionar demasiadas ventanas de gráficos abiertas en MetaTrader 5 puede ralentizar su plataforma, desordenar su espacio de trabajo y reducir la productividad. Instant Close All Charts es un script de utilidad MT5 ligero y ultrarrápido diseñado para cerrar todas las ventanas de gráficos abiertas con un solo clic - limpio, seguro y eficiente.

Tanto si eres un trader que trabaja con docenas de gráficos o un desarrollador de algoritmos que cambia constantemente de plantillas y símbolos, este script ahorra un tiempo valioso y mantiene tu terminal MT5 limpia y optimizada.

Descargar e instalar en MT5 Scripts Actualiza el Navegador de Scripts Arrastre Instant Close All Charts a cualquier gráfico abierto → HECHO ✔️

🚀 Características principales

✅ Cerrar todos los gráficos abiertos al instante

No más cerrar gráficos uno por uno. Este script automáticamente bucles a través de todos los gráficos abiertos y los cierra en milisegundos.

Rápido y Ligero

Construido con arquitectura MQL5 limpia - se ejecuta instantáneamente sin congelar su terminal.

Ejecución segura

Los gráficos se cierran utilizando las funciones nativas de MT5 ( ChartClose() ), asegurando:

Ningún impacto en las operaciones activas

No se modifican los EAs en ejecución

No se corrompen las plantillas ni los perfiles

Comentarios del registro en tiempo real

El script imprime el número total de gráficos cerrados para que el usuario sepa exactamente lo que sucedió.

✅ Cero Configuración Necesaria

Sólo arrastrar, soltar y ejecutar. No hay entradas. No hay confusión. Perfecto para todos los niveles de habilidad.

Cómo funciona (lógica simple)

El script utiliza las funciones de gestión de gráficos incorporadas de MT5:

ChartFirst() → identifica el primer gráfico abierto

ChartNext() → realiza un bucle a través de todos los gráficos

ChartClose(chart_id) → cierra cada gráfico de forma segura.

Imprime cuántos gráficos se han cerrado con éxito

Limpio, eficiente y optimizado para la velocidad.

🎯 Ideal para

Traders que mantienen múltiples configuraciones de gráficos

Traders algorítmicos que prueban múltiples EAs

Scalpers que utilizan varios marcos de tiempo

Cualquiera que desee una herramienta de limpieza de un solo clic

Desarrolladores que trabajan en estrategias con muchos gráficos

🛠️ Por qué necesita esta utilidad

👉 Cuando tu MT5 está abarrotada de gráficos

👉 Cuando necesitas un espacio de trabajo fresco al instante

👉 Al cambiar entre perfiles

👉 Al optimizar Asesores Expertos

👉 Al reiniciar tu terminal antes de probar nuevos indicadores o EAs

Esta herramienta ahorra tiempo, clics y frustración.

🏆 Ventajas

⭐ Mejorar el rendimiento de MT5

Menos gráficos = carga más rápida del terminal, menor uso de memoria.

⭐ Aumentar la productividad

Espacio de trabajo más limpio = mejor toma de decisiones.

⭐ Evite los errores manuales.

Evite cerrar accidentalmente los gráficos activos uno a uno.

⭐ Funciona en todas las cuentas MT5

✔️ Demo

✔️ Live

✔️ VPS

✔️ Todos los brokers soportados



Etiquetas

