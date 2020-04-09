Instant Close All Charts
- Utilidades
- Sivakumar Paul Suyambu
- Versión: 1.0
🖥️ Cierre instantáneo de todos los gráficos - MT5 Utility Script
Solución de un solo clic para cerrar instantáneamente todas las ventanas de gráficos en MetaTrader 5
Gestionar demasiadas ventanas de gráficos abiertas en MetaTrader 5 puede ralentizar su plataforma, desordenar su espacio de trabajo y reducir la productividad. Instant Close All Charts es un script de utilidad MT5 ligero y ultrarrápido diseñado para cerrar todas las ventanas de gráficos abiertas con un solo clic - limpio, seguro y eficiente.
Tanto si eres un trader que trabaja con docenas de gráficos o un desarrollador de algoritmos que cambia constantemente de plantillas y símbolos, este script ahorra un tiempo valioso y mantiene tu terminal MT5 limpia y optimizada.📦 Descarga y Uso en 3 Pasos
-
Descargar e instalar en MT5 Scripts
-
Actualiza el Navegador de Scripts
-
Arrastre Instant Close All Charts a cualquier gráfico abierto → HECHO ✔️
🚀 Características principales
✅ Cerrar todos los gráficos abiertos al instante
No más cerrar gráficos uno por uno. Este script automáticamente bucles a través de todos los gráficos abiertos y los cierra en milisegundos.
Rápido y Ligero
Construido con arquitectura MQL5 limpia - se ejecuta instantáneamente sin congelar su terminal.
Ejecución segura
Los gráficos se cierran utilizando las funciones nativas de MT5 ( ChartClose() ), asegurando:
-
Ningún impacto en las operaciones activas
-
No se modifican los EAs en ejecución
-
No se corrompen las plantillas ni los perfiles
Comentarios del registro en tiempo real
El script imprime el número total de gráficos cerrados para que el usuario sepa exactamente lo que sucedió.
✅ Cero Configuración Necesaria
Sólo arrastrar, soltar y ejecutar. No hay entradas. No hay confusión. Perfecto para todos los niveles de habilidad.
Cómo funciona (lógica simple)
El script utiliza las funciones de gestión de gráficos incorporadas de MT5:
-
ChartFirst() → identifica el primer gráfico abierto
-
ChartNext() → realiza un bucle a través de todos los gráficos
-
ChartClose(chart_id) → cierra cada gráfico de forma segura.
-
Imprime cuántos gráficos se han cerrado con éxito
Limpio, eficiente y optimizado para la velocidad.
🎯 Ideal para
-
Traders que mantienen múltiples configuraciones de gráficos
-
Traders algorítmicos que prueban múltiples EAs
-
Scalpers que utilizan varios marcos de tiempo
-
Cualquiera que desee una herramienta de limpieza de un solo clic
-
Desarrolladores que trabajan en estrategias con muchos gráficos
🛠️ Por qué necesita esta utilidad
👉 Cuando tu MT5 está abarrotada de gráficos
👉 Cuando necesitas un espacio de trabajo fresco al instante
👉 Al cambiar entre perfiles
👉 Al optimizar Asesores Expertos
👉 Al reiniciar tu terminal antes de probar nuevos indicadores o EAs
Esta herramienta ahorra tiempo, clics y frustración.
🏆 Ventajas
⭐ Mejorar el rendimiento de MT5
Menos gráficos = carga más rápida del terminal, menor uso de memoria.
⭐ Aumentar la productividad
Espacio de trabajo más limpio = mejor toma de decisiones.
⭐ Evite los errores manuales.
Evite cerrar accidentalmente los gráficos activos uno a uno.
⭐ Funciona en todas las cuentas MT5
✔️ Demo
✔️ Live
✔️ VPS
✔️ Todos los brokers soportados
