📌 Kerzen-Momentum-Alarm R13

Kostenloses Candle Momentum Alert Dienstprogramm für MetaTrader 5

Candle Momentum Alert R13 ist ein leichtgewichtiges Dienstprogramm für MetaTrader 5, das Händler bei der Überwachung von Kerzen mit signifikanten Kursbewegungen auf der Grundlage eines vom Benutzer definierten Schwellenwerts für die Kerzengröße unterstützt.

Dieses Tool ist nur für Überwachungs- und Sensibilisierungszwecke gedacht und platziert, verwaltet oder verändert keine Trades.

🔍 Hauptmerkmale

Überwachung des Kerzenmomentums auf der Grundlage der Kerzenkörpergröße

Multi-Symbol-Überwachung (Hauptdiagramm + optionale zusätzliche Symbole)

Benutzerdefinierter Schwellenwert pro Symbol

Zeitrahmenbasierte Überwachung (M5 und höher)

Alarmbenachrichtigungen (vom Benutzer konfigurierbar): Popup-Benachrichtigungen auf dem Bildschirm (MetaTrader Desktop) MetaTrader mobile Push-Benachrichtigungen

Anzeige von Informationen im Chart zur Überwachung aktiver Symbole

⚙️ So funktioniert es

Das Dienstprogramm überwacht kontinuierlich die ausgewählten Symbole und Zeitrahmen.

Wenn eine Kerze während ihrer Entstehung eine bemerkenswerte Preisbewegung zeigt, kann ein Alarm generiert werden, um den Benutzer bei der Beobachtung der sich entwickelnden Marktbedingungen zu unterstützen.

Die Alarmbedingungen werden dynamisch ausgewertet und können sich ändern, bis die Kerze vollständig geschlossen ist.

Die Benutzer sollten die Preisbewegung immer manuell bestätigen, bevor sie Handelsentscheidungen treffen.

👥 Verwendungszweck

Dieses Dienstprogramm ist geeignet für:

Manuelle Trader

Trader, die mehrere Symbole überwachen

Benutzer, die kerzenbasierte Alarme als unterstützendes Überwachungsinstrument wünschen

🚫 Wichtige Hinweise

❌ Mit diesem Dienstprogramm können KEINE Geschäfte eröffnet oder geschlossen werden.

❌ Dieses Dienstprogramm liefert KEINE Handelssignale

❌ Dieses Dienstprogramm garantiert KEINE Handelsergebnisse

Alle Warnungen haben lediglich informativen Charakter, und alle Handelsentscheidungen liegen in der Verantwortung des Nutzers.



