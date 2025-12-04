Pro Trader Panel Advanced MT5 Trade Assistant
- Utilitys
- Yadi Supriadi
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 4 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Trade Panel MT5 - Ein-Klick-Handel - Risiko-Manager - Smart Hedging
Ein All-in-One MT5 Handels-Panel für Händler, die Geschwindigkeit, Präzision und professionelle Kontrolle benötigen.
Perfekt für Scalper, Day Trader, Swing Trader und Grid/Martingale Nutzer, die Trades sofort und mit institutioneller Effizienz ausführen und verwalten wollen.
🔥 Warum das Pro Trade Panel anders ist
Die meisten Panels bieten nur einfache Einstiegsschaltflächen.
Dieses Panel bietet Ihnen ein vollständiges Handelssystem.
⚡ 1. Turbo-Ausführung (ultraschnelle Engine)
-
Hunderte von Positionen sofort schließen
-
Löschen Sie alle schwebenden Aufträge innerhalb von Millisekunden
-
Keine Verzögerung, kein Durcheinander
-
Perfekt für Scalper und manuelle Hochfrequenz-Händler
🛡️ 2. Smart Auto Hedge (Sperren, Teilweise & Umschalten)
Ein dynamisches Hedging-System mit drei Modi:
-
Locking (1,0x) - sofortige Neutralisierung des Engagements
-
Partielle Absicherung (<1,0x) - Reduzierung des Risikos ohne eine vollständige Sperre
-
Switching (>1,0x) - Umkehr der Positionsdominanz, um dem Trend zu folgen
Ein leistungsstarkes Erholungsinstrument für Märkte mit hoher Volatilität.
🧠 3. Dual-Mode-Schichtung
Grid-Modus
Teilen Sie Ihr Volumen mit einem Klick in mehrere Ebenen auf.
Intelligentes Martingal
Mittelwertbildung auf Basis der letzten Position mit intelligenter Schrittlogik.
⚓ 4. Smart Anchor Trailing Stop
Ein hybrider Trailing-Algorithmus:
-
Prozentuales Trailing
-
Proportionales Trailing
-
Basket-Trailing (verfolgt den Durchschnittspreis aller offenen Positionen)
Fortgeschrittenes Management für sich verändernde Märkte.
💎 Hauptmerkmale
🔹 Risikomanagement
-
Tägliches Gewinn-/Maximalverlust-Schutzsystem
-
Automatische Lot-Berechnung basierend auf % Risiko oder Geld
-
Automatische Überprüfungen (Marge, Algo-Handelsstatus, Symboleinstellungen)
🔹 Erweiterte Eingabe-Tools
-
Umschalt + Klick = Pullback-Gitter platzieren
-
Normaler Klick = Breakout-Aufträge
-
Schnelle Orderänderungen
-
Markt & schwebende Aufträge
🔹 Professionelle UI/UX
-
Sauberes, responsives Layout
-
3 Themen: Dunkel, Hell, Blau
-
Tooltips für jede Funktion
-
Optimiert für alle Diagrammgrößen
🧭 Wie verwenden
-
An einen beliebigen MT5-Chart anhängen
-
Risikomodus auswählen (festes oder %-Risiko)
-
Tägliche Absicherung einstellen (optional)
-
Ausführen von Trades mit einem Klick
📌 Warum Trader dieses Panel wählen
-
Schneller als typische Utility-Panels
-
Entwickelt für den manuellen Hochgeschwindigkeitshandel
-
Sicher für Anfänger, leistungsstark für Experten
-
Keine versteckte Logik - volle Transparenz
-
Geringes Gewicht und niedrige CPU-Auslastung
🔄 Aktualisierungen & Änderungsliste
-
Neue intelligente Trailing-Stop-Funktion
-
Fehlerbehebungen
Pending Order Execution und Bulk Order Closing mit hunderten von Layern funktionieren jetzt blitzschnell - sofort und zuverlässig ausgeführt.
📥 Testen Sie die Demo
Laden Sie die Demo herunter und testen Sie die Geschwindigkeit selbst.