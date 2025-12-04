Pro Trader Panel Advanced MT5 Trade Assistant

Trade Panel MT5 - Ein-Klick-Handel - Risiko-Manager - Smart Hedging

Ein All-in-One MT5 Handels-Panel für Händler, die Geschwindigkeit, Präzision und professionelle Kontrolle benötigen.

Perfekt für Scalper, Day Trader, Swing Trader und Grid/Martingale Nutzer, die Trades sofort und mit institutioneller Effizienz ausführen und verwalten wollen.


🔥 Warum das Pro Trade Panel anders ist

Die meisten Panels bieten nur einfache Einstiegsschaltflächen.
Dieses Panel bietet Ihnen ein vollständiges Handelssystem.


1. Turbo-Ausführung (ultraschnelle Engine)

  • Hunderte von Positionen sofort schließen

  • Löschen Sie alle schwebenden Aufträge innerhalb von Millisekunden

  • Keine Verzögerung, kein Durcheinander

  • Perfekt für Scalper und manuelle Hochfrequenz-Händler


🛡️ 2. Smart Auto Hedge (Sperren, Teilweise & Umschalten)

Ein dynamisches Hedging-System mit drei Modi:

  • Locking (1,0x) - sofortige Neutralisierung des Engagements

  • Partielle Absicherung (<1,0x) - Reduzierung des Risikos ohne eine vollständige Sperre

  • Switching (>1,0x) - Umkehr der Positionsdominanz, um dem Trend zu folgen

Ein leistungsstarkes Erholungsinstrument für Märkte mit hoher Volatilität.


🧠 3. Dual-Mode-Schichtung

Grid-Modus

Teilen Sie Ihr Volumen mit einem Klick in mehrere Ebenen auf.

Intelligentes Martingal

Mittelwertbildung auf Basis der letzten Position mit intelligenter Schrittlogik.


4. Smart Anchor Trailing Stop

Ein hybrider Trailing-Algorithmus:

  • Prozentuales Trailing

  • Proportionales Trailing

  • Basket-Trailing (verfolgt den Durchschnittspreis aller offenen Positionen)

Fortgeschrittenes Management für sich verändernde Märkte.


💎 Hauptmerkmale

🔹 Risikomanagement

  • Tägliches Gewinn-/Maximalverlust-Schutzsystem

  • Automatische Lot-Berechnung basierend auf % Risiko oder Geld

  • Automatische Überprüfungen (Marge, Algo-Handelsstatus, Symboleinstellungen)

🔹 Erweiterte Eingabe-Tools

  • Umschalt + Klick = Pullback-Gitter platzieren

  • Normaler Klick = Breakout-Aufträge

  • Schnelle Orderänderungen

  • Markt & schwebende Aufträge

🔹 Professionelle UI/UX

  • Sauberes, responsives Layout

  • 3 Themen: Dunkel, Hell, Blau

  • Tooltips für jede Funktion

  • Optimiert für alle Diagrammgrößen


🧭 Wie verwenden

  1. An einen beliebigen MT5-Chart anhängen

  2. Risikomodus auswählen (festes oder %-Risiko)

  3. Tägliche Absicherung einstellen (optional)

  4. Ausführen von Trades mit einem Klick


📌 Warum Trader dieses Panel wählen

  • Schneller als typische Utility-Panels

  • Entwickelt für den manuellen Hochgeschwindigkeitshandel

  • Sicher für Anfänger, leistungsstark für Experten

  • Keine versteckte Logik - volle Transparenz

  • Geringes Gewicht und niedrige CPU-Auslastung


🔄 Aktualisierungen & Änderungsliste

  • Neue intelligente Trailing-Stop-Funktion

  • Fehlerbehebungen

Pending Order Execution und Bulk Order Closing mit hunderten von Layern funktionieren jetzt blitzschnell - sofort und zuverlässig ausgeführt.


📥 Testen Sie die Demo

Laden Sie die Demo herunter und testen Sie die Geschwindigkeit selbst.


