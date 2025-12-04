Pro Trader Panel Advanced MT5 Trade Assistant

Trade Panel MT5 - Ein-Klick-Handel - Risiko-Manager - Smart Hedging

Ein All-in-One MT5 Handels-Panel für Händler, die Geschwindigkeit, Präzision und professionelle Kontrolle benötigen.

Perfekt für Scalper, Day Trader, Swing Trader und Grid/Martingale Nutzer, die Trades sofort und mit institutioneller Effizienz ausführen und verwalten wollen.

Die meisten Panels bieten nur einfache Einstiegsschaltflächen.

Dieses Panel bietet Ihnen ein vollständiges Handelssystem.

Hunderte von Positionen sofort schließen

Löschen Sie alle schwebenden Aufträge innerhalb von Millisekunden

Keine Verzögerung, kein Durcheinander

Perfekt für Scalper und manuelle Hochfrequenz-Händler

🛡️

Ein dynamisches Hedging-System mit drei Modi:

Locking (1,0x) - sofortige Neutralisierung des Engagements

Partielle Absicherung (<1,0x) - Reduzierung des Risikos ohne eine vollständige Sperre

Switching (>1,0x) - Umkehr der Positionsdominanz, um dem Trend zu folgen

Ein leistungsstarkes Erholungsinstrument für Märkte mit hoher Volatilität.

Grid-Modus

Teilen Sie Ihr Volumen mit einem Klick in mehrere Ebenen auf.

Intelligentes Martingal

Mittelwertbildung auf Basis der letzten Position mit intelligenter Schrittlogik.

Ein hybrider Trailing-Algorithmus:

Prozentuales Trailing

Proportionales Trailing

Basket-Trailing (verfolgt den Durchschnittspreis aller offenen Positionen)

Fortgeschrittenes Management für sich verändernde Märkte.

🔹 Risikomanagement

Tägliches Gewinn-/Maximalverlust-Schutzsystem

Automatische Lot-Berechnung basierend auf % Risiko oder Geld

Automatische Überprüfungen (Marge, Algo-Handelsstatus, Symboleinstellungen)

🔹 Erweiterte Eingabe-Tools

Umschalt + Klick = Pullback-Gitter platzieren

Normaler Klick = Breakout-Aufträge

Schnelle Orderänderungen

Markt & schwebende Aufträge

🔹 Professionelle UI/UX

Sauberes, responsives Layout

3 Themen: Dunkel, Hell, Blau

Tooltips für jede Funktion

Optimiert für alle Diagrammgrößen

An einen beliebigen MT5-Chart anhängen Risikomodus auswählen (festes oder %-Risiko) Tägliche Absicherung einstellen (optional) Ausführen von Trades mit einem Klick

Schneller als typische Utility-Panels

Entwickelt für den manuellen Hochgeschwindigkeitshandel

Sicher für Anfänger, leistungsstark für Experten

Keine versteckte Logik - volle Transparenz

Geringes Gewicht und niedrige CPU-Auslastung

Neue intelligente Trailing-Stop-Funktion

Fehlerbehebungen

Pending Order Execution und Bulk Order Closing mit hunderten von Layern funktionieren jetzt blitzschnell - sofort und zuverlässig ausgeführt.

Laden Sie die Demo herunter und testen Sie die Geschwindigkeit selbst.